Playoff-Halbfinal Saisonende nach bitterharter 0:2-Niederlage: Der EHC Olten schnuppert an Spiel 7, verliert aber den Playoffkrimi gegen Kloten In der Schlussphase bewahrt Aufstiegsfavorit Kloten dann doch die Nerven und findet zehn Minuten vor Schluss das viel gesuchte Tor nach einer Aneinanderreihung von kleinen Fehlern. Schliesslich setzt Kloten mit dem Empty-Netter den Schlusspunkt auf eine letztlich doch noch hart umkämpfte Halbfinalserie. Silvan Hartmann Aktualisiert 14.04.2021, 22.38 Uhr

Drittes Drittel: 0:0 nach 40 Minuten. Der EHC Olten schnuppert an Spiel 7. Das Spiel entwicklet sich von Minute zu Minute zu einem wahren Playoffkrimi. Wem gelingt der Lucky-Punch? Wer hat die stärkeren Nerven? Die beiden Teams sind äusserst bedacht auf die Defensivarbeit. Hüsler kommt schon nach einer Minute des Schlussabschnitts nach einem Weder-Vorstoss zu einer Topchance. Schliesslich verstreichen Minuten, ehe es zur Schlüsselszene kommt: An der Bande kann Hüsler den Puck nicht aus dem Drittel spedieren, für Klotens Oejdemark hoch an der blauen Linie sieht sich niemand wirklich verantwortlich, der Verteidiger kommt an die Scheibe und schiesst. Die Flatterscheibe lässt der bis dahin wie eine Wand auftretende EHCO-Torhüter Simon Rytz abprallen, worauf Niki Altorfer freistehend zur Stelle ist und zum 1:0 trifft. Kloten spielt die restlichen neun Minuten souverän herunter. 55 Sekunden vor Schluss macht Goalie Rytz einem zusätzlichen Feldspieler Platz. Klotens Obrist befreit in einer Druckphase der Oltner, Verteidiger Elsener kann die hüpfende Scheibe nicht kontrollieren, worauf sie in das verlassene Tor kullert.

Zweites Drittel: Man merkt der Partie schon früh an, dass enorm viel auf dem Spiel steht. Die Teams knüpfen im Mitteldrittel dort an, wo sie begonnen haben: Es heisst «Defense first», auf beiden Seiten wird besonders viel Wert auf die Verteidigungsarbeit gelegt. Obwohl der EHC Kloten die spielbestimmende Mannschaft ist, verzeichnet der EHC Olten in diesem Mittelabschnitt bei Fünf-gegen-Fünf die grösste Chance: Weder, nach einem exzellenten Pass aus der Drehung von Wyss, steht zentral vor Torhüter Nyffeler, schiesst aber über das Tor. Danach bringt sich der EHC Olten mit Strafen gegen Schwarzenbach, Weisskopf und Elsener selber arg in Bedrängnis. Doch Kloten weiss damit erstaunlich wenig anzufangen, nicht zuletzt auch, weil Olten seine ganze Kampfbereitschaft in die Waagschale wirft. Die grösste Möglichkeit in diesen sechs Minuten Überzahl hatte Figren mit einem Pfostenschuss notiert. Nach einem Check von Hüsler in der Offensive revanchiert sich Klotens Bartholet mit einem Stockschlag, die zweite Oltner Überzahl der Partie ist gefährlich. Und sie endet mit einer minutenlangen Videoüberprüfung der Schiedsrichter: Philipp Rytz traf den Pfosten, worauf die Scheibe bei Knelsen landete, der beinahe den Abpraller verwertete. Doch Klotens Torhüter Nyffeler hatte den Puck mit seinem Stock gerade noch von der Torlinie spedieren können.

Erstes Drittel: Nach wilden Startminuten mit Vorteilen für Kloten findet der EHC Olten nach fünf Minuten mit einer Strafe gegen Klotens Back endlich ins Spiel – und verzeichnet in diesem Powerplay erste gute Möglichkeiten. Doch die grösste Chance des ersten Abschnitts hat der EHC Kloten, der in seinem ersten Überzahlspiel nach einer Weisskopf-Strafe durch Kindschis Abschluss den Aussenpfosten trifft.

Telegramm EHC Olten - EHC Kloten 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) Kleinholz. – Keine Zuschauer. – SR: Dipietro/Müller (Ammann/Bachelut). – Tore: 51. Altorfer (Oejdemark) 0:1. 60. (59:46) Obrist (Eigentor Elsener/Olten ohne Goalie) 0:2. – Strafen: 5-mal 2 plus Minuten plus Spieldauer-Disziplinarstrafe (Hüsler) gegen Olten. 2-mal 2 Minuten gegen Kloten. Olten: Simon Rytz; Suleski, Lüthi; Elsener, Philipp Rytz; Weisskopf, Gurtner; Heughebaert, Nater; Horansky, Knelsen, Nunn; Hüsler, Weder, Wyss; Portmann, Schwab, Oehen; Schwarzenbach, Fuhrer, Fogstad Vold. Kloten: Nyffeler; Kindschi, Ganz; Bartholet, Gähler; Seiler, Oejdemark; Back, Steiner; Altorfer, Marchon, Knellwolf; Figren, Faille, Forget; Meyer, Kellenberger, Spiller; Obrist, Füglister, Simek. Bemerkungen: Olten ohne Schirjajew, Maurer, Rexha (alle verletzt), Stämpfli, Halberstadt (nicht spielberechtigt) sowie Daneel (überzählig). Kloten ohne Leone, Kälin, Brace, Guntern, Staiger, Gian Janett (alle überzählig) und Truttmann (abwesend). 17. Pfosttenschuss Kindschi. 33. Pfostenschuss Figren. 37. Pfostenschuss Philipp Rytz. Olten ab 59:02 ohne Simon Rytz. Playoff-Halbfinal (best-of-7): Kloten - Olten 6:2 (4:2, 1:0, 1:0) Olten – Kloten 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) Kloten – Olten 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) Olten – Kloten 6:3 (2:3, 2:0, 2:0) Kloten – Olten 2:4 (1:2, 0:1, 1:1) Olten – Kloten 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Endstand: 4:2. Kloten trifft ab Sonntag in der Finalserie auf den HC Ajoie.