Sechs 3.-Ligisten kämpfen um zwei Plätze in den Aufstiegsspielen.

Platz 1 bis 6 fast Punktgleich Kampf um die beiden Aufstiegs-Plätze in der Solothurner 3. Liga: Das wird «eine enge Kiste bis zum letzten Spieltag» Drei Klubs punktgleich an der Tabellenspitze und nur vier Zähler zwischen dem Ersten und dem Sechsten: Es wird eine heisse Rückrunde in der Gruppe 1 der Solothurner 3. Liga. Die Beteiligten sehen den FC Riedholz in der Favoritenrolle, dahinter kann alles passieren. Raphael Wermelinger 23.03.2022, 17.00 Uhr

In der vergangenen Saison schafften Hägendorf und Riedholz den Einzug in die Aufstiegsspiele, mussten aber Trimbach und Italgrenchen den Vortritt lassen. Hans Peter Schläfli

Die Tabelle der 3. Liga Gruppe 1 verspricht für die verbleibenden neun Runden einen packenden Kampf um die beiden Plätze in den Aufstiegsspielen. Riedholz, Kestenholz und Hägendorf liegen punktgleich an der Spitze. Dahinter befinden sich Wangen an der Aare mit zwei und Dulliken mit drei Punkten Rückstand in Lauerstellung.

Auch für den Tabellensiebten Welschenrohr sind die Aufstiegsspiele rechnerisch noch machbar. Die zweite Mannschaft des FC Wangen bei Olten, aktuell auf dem sechsten Rang, darf nicht teilnehmen, da das Fanionteam von der 2. Liga inter in die 2. Liga absteigt.

FC Riedholz

Der FC Riedholz will zum zweiten Mal in Folge in die Aufstiegsspiele einziehen. zvg

Der Tabellenführer startete vergangene Woche mit zwei wichtigen Auswärtssiegen gegen den FC Welschenrohr (3:0) und den FC Kestenholz (3:1) in die zweite Saisonhälfte. Die Mannschaft von Trainer Remo von Flüe verzeichnete im Winter zwei Zuzüge: Tim Gyger (vom FC Seefeld Zürich) und Nick Emch (GS Italgrenchen). Beide bringen Erfahrung aus der 2. Liga mit.

«Zwei Stammspieler waren in der Vorrunde im Ausland, zwei im Militär und weitere zwei, drei länger verletzt – auch die sind jetzt wieder dabei», freut sich von Flüe über sein breites Kader. Der FC Riedholz will zum zweiten Mal in Folge in die Aufstiegsspiele. «Für uns spricht das Restprogramm – wir haben gegen Kestenholz und Hägendorf schon zweimal gespielt. Und auch die wenigen Strafpunkte.»

FC Kestenholz

Der FC Kestenholz stand 2018 zum bislang letzten Mal in den Aufstiegsspielen. zvg

Nach der Vorrunde noch Leader, leistete sich der FC Kestenholz einen Fehlstart in die Rückrunde. Gegen den FC Riedholz lag die Elf von Trainer Martin Hert nach 20 Minuten bereits mit 0:3 hinten. «Es ist sehr unglücklich gelaufen für uns», sagt Hert, der aufgrund von Verletzungen auf die beiden Abwehrspieler Rafael Ingold und Fabian von Arx verzichten musste. Riedholz habe die Fehler seiner Mannschaft in der Startphase der Partie rigoros ausgenutzt.

Nebst dem FC Riedholz sieht Hert Hägendorf und Wangen an der Aare in der Favoritenrolle. «Und wir gehören natürlich auch dazu. Wenn du nach der Vorrunde Erster bist, willst du am Ende nicht Fünfter werden. Doch wir können die Ausfälle von Schlüsselspielern wohl nicht ganz so gut kompensieren wie die anderen. Es wird auf jeden Fall eine enge Kiste bis zum letzten Spieltag.»

FC Hägendorf

Ein mickriges Tor fehlte dem FC Hägendorf im Vorjahr zum Aufstieg. zvg

Bei den Hägendörfern gab es im Winter einen Trainerwechsel. Beat Kamber folgte auf Claudio Mandolfo. Mit einem 9:0-Erfolg gegen Wangens «Zwöi» setzte der FCH am Wochenende eine Duftmarke. In der vergangenen Saison fehlte Hägendorf nur ein Tor zum Aufstieg. Der sei auch heuer nicht Pflicht, so Kamber: «Das sind nicht die Erwartungen des Vorstands an mich. Es geht vielmehr darum, unsere guten A-Junioren Schritt für Schritt einzubauen.»

Trotzdem würden die Hägendörfer natürlich gerne zum zweiten Mal in Folge an den Aufstiegsspielen teilnehmen. Der Weg gehe über Kestenholz, wägt Kamber ab: «Die anderen Teams kenne ich noch zu wenig. Riedholz ist sicher auch stark.» Für sein Team spreche, dass es mit erfahrenen Spielern gespickt sei.

Was Hägendorf noch zum Verhängnis werden könnte, sind die vielen Strafpunkte. «Das war vor meiner Zeit», sagt Kamber. «Ich werde sicher ein Augenmerk darauf legen, dass sich das bessert – das ist mir wichtig.»

FC Wangen an der Aare

2012/13 stand der FC Wangen an der Aare letztmals in den Aufstiegsspielen. zvg

Nach Verlustpunkten führt der FC Wangen an der Aare die Tabelle an. Das Team von Trainer Reto Ingold hat noch eine Partie in der Hinterhand. In der Saison 2012/13 standen die Wangner letztmals in den Aufstiegsspielen. Seither kamen sie nie mehr über den achten Tabellenplatz hinaus. Im Vorjahr schaute nur Rang zehn heraus.

Jetzt mischt der FC Wangen an der Aare wieder ganz oben mit. Beim Auftakt am Samstag revanchierten sich die Wangner mit einem 3:1-Sieg gegen Welschenrohr für die Niederlage aus der Vorrunde – trotz eines Rückstands. «Wir hatten in der erste Halbzeit Mühe, zeigten dann aber eine gute Reaktion», blickt Ingold zurück.

Für ihn ist Riedholz der Topfavorit für die Aufstiegsspiele: «Sie haben das breiteste Kader. Dahinter kämpfen vier Teams um den zweiten Platz. Wir werden alles probieren, dass wir es schaffen, denn die Aufstiegsspiele sind etwas vom Schönsten, das du auf diesem Niveau erleben kannst. Unsere Stärke ist, dass wir ein eingeschworener Haufen sind.»

FC Dulliken

2013 war der FC Dulliken Solothurner Meister und spielte danach ein paar Jahre in der 2. Liga inter. zvg

Alessandro Rizzo musste sich im Auftaktspiel vom vergangenen Mittwoch mit einem 0:0 gegen den Tabellenelften Flumenthal begnügen. Drei Tage später bezwang der FC Dulliken den FC Oensingen mit 4:1. «Wir wären gerne mit sechs Punkten gestartet, aber Flumenthal hat es sehr gut gemacht», blickt der Trainer zurück, «wir fanden kein Mittel gegen ihr Bollwerk.»

Rizzo rechnet damit, dass Hägendorf und Riedholz wie schon in der Vorsaison in die Aufstiegsspiele einziehen: «Wir wollen als Aussenseiter so lange wie möglich mitreden.» Er unterstreicht, dass sein Team aktuell die statistisch beste Abwehr aufweist. Etwas mager sind die 17 erzielten Tore.

Für mehr Offensivpower soll Albatrit Morinaj sorgen, der in der Vorrunde für Wangens «Zwöi» 15 Tore schoss und im Winter zum FC Dulliken wechselte. «Er ist sicher der Königstransfer und der Spieler, den wir gesucht haben für vorne drin», sagt Rizzo.

FC Welschenrohr

Nach dem Fehlstart müsste nun alles für den FC Welschenrohr laufen, damit es noch für die Aufstiegsspiele reicht. zvg

Wegen der beiden Niederlagen gegen Riedholz und Wangen an der Aare innert vier Tagen verlor Welschenrohr den Anschluss an die Spitze. Seine Mannschaft sei aufgrund der geringen Trainingspräsenz während der Vorbereitung noch nicht wieder auf der Höhe, kommentiert Trainer Martin Kamber den Fehlstart: «Es waren alles berechtigte Absenden – Beruf, Ausbildung, Militär, Verletzungen. Die Spieler haben schon Lust auf Fussball. Aber wenn du immer mit acht, neun Spielern trainieren musst, kannst du halt nicht mithalten.»

Für Kamber, der das Traineramt Ende Saison nach vier Jahren an Martin Canonica weitergeben wird, heisst der Kronfavorit FC Riedholz. «Ansonsten möchte ich mich nicht auf die Äste hinauswagen. Für uns sind die Aufstiegsspiele zwar noch möglich, aber es müsste schon sehr vieles für uns laufen – da müssen wir realistisch sein.»

In der Gruppe 2 sind noch drei Klubs im Rennen

Ein Dreikampf um die beiden Plätze in den Aufstiegsspielen bahnt sich in der zweiten Gruppe der 3. Liga an. Darin involviert sind der SC Blustavia, der FC Zuchwil und der FC Gerlafingen. Subingens «Zwöi», das momentan auf dem zweiten Tabellenplatz klassiert ist, ist nicht teilnahmeberechtigt, weil das Fanionteam der Wasserämter in der 2. Liga spielt.

In der Pole-Position befindet sich der SC Blustavia, der bereits fünf Punkte Vorsprung auf den FC Gerlafingen aufweist. Die Elf von Trainer Manfred Bargetzi startete am Samstag mit einem 3:2-Auswärtssieg beim FC Leuzigen in die zweite Saisonhälfte.

Es war der vierte Sieg in Serie für den SC Blustavia, der 2019 ganz bitter als Tabellenneunter aus der 2. Liga abstieg und in den vergangenen zwei Halb-Saisons die Plätze fünf und sieben belegte in der 3. Liga. In der Vorrunde unterlag «Blusti» dem FC Gerlafingen auswärts mit 3:5, gegen den FC Zuchwil setzten sich die Stadt-Solothurner mit 3:2 durch.

Für den FC Zuchwil war dies die bislang einzige Niederlage in der laufenden Saison. Dazu kamen drei Unentschieden gegen Niederbipp (3:3), Bettlach (3:3) und Subingen (1:1). Erst spät in der Nachspielzeit verhinderten die Zuchwiler am vergangenen Sonntag in Subingen die zweite Saisonniederlage.

In der 96. Minute erzielte Michele Foglias Elf vom Penaltypunkt aus das Tor zum 1:1-Schlussstand. Zuchwil stieg 2017 aus der 2. Liga ab, verpasste 2019 den Einzug in die Aufstiegsspiele um einen Punkt und stand 2020 an der Spitze, als die Saison wegen Corona abgebrochen wurde.

Zwei Punkte hinter Zuchwil lauert der FC Gerlafingen, der 2017 in die 3. Liga aufstieg. Drei Jahre zuvor spielten die Gerlafinger noch in der 2. Liga. In der Vorrunde leistete sich das Team von Trainer Kevin Rickli kapitale Ausrutscher gegen Deitingen (1:1) und Iliria (0:4).

Für einen Aufstiegskandidaten kassierten die Gerlafinger in der Vorrunde zu viele Gegentore, stellen dafür aber die statistisch beste Offensivabteilung, was vor allem an 3.-Liga-Topskorer Philipp Breu liegt, der 17 Tore erzielte.