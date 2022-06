Orientierungslauf Mister Startläufer: Dieser Oltner gehört zu den Weltbesten seines Fachs Die Staffel ist eine der beliebtesten Wettkampfformen im Orientierungslauf. Der Oltner Philipp von Arx gehört auf der Startstrecke zu den Weltbesten seines Fachs. Wie er es schafft, immer zuvorderst mit dabei zu sein. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 29.06.2022, 05.00 Uhr

Am Start vorne dabei: Der Oltner Philipp von Arx gehört zu den absoluten Staffelstart-Spezialisten. zvg

Vermutlich ist das Adrenalinlevel im Orientierungslauf nirgendwo höher, als auf dem Massenstart zu einer Staffel. Da ist das für die Einzelsportart ungewöhnliche Gefühl, inmitten vieler Läufer in den Wald zu stechen, das für Nervenkitzel sorgt. Und die Gewissheit, dass deine Teamkollegen in der Zielarena auf dich warten und auf den perfekten Lauf von dir hoffen, trägt ihres dazu bei. «Am Start kannst du die Staffel nicht gewinnen, aber du kannst sie verlieren», sagt Philipp von Arx.

Er ist zu den absoluten Staffelstart-Spezialisten gereift. Hat scheinbar alle Tücken des Massenstarts erkannt und entschlüsselt. Wer den 30-Jährigen in seinem Team weiss, wird ziemlich sicher früh die Ablösung für die zweite Strecke antreten dürfen. Egal, ob an einer kleinen Staffel in den Klubfarben der OL Regio Olten oder an den grossen Wettbewerben im Dress seines finnischen Klubs aus Lahti (Lahden Suunnistajat -37). Philipp von Arx ist immer vorne dabei.

Stimmungsvoller Massenstart in Finnland. zvg

Die Faulheit überwunden

Anders als beispielsweise in der Leichtathletik oder im Langlauf, zählt in der OL-Staffel nicht bloss die Physis. Jeder Athlet muss auch selbst Kopfarbeit leisten und sich orientieren – trotz Massenstart. Die Bahnen sind zwar fast identisch, aber einzelne Posten werden gegabelt. Das heisst: Auf kleinem Raum stehen mehrere Posten, wodurch das breite Feld geteilt wird.

Die grosse Kunst der OL-Staffel ist es daher, sich nicht von anderen zu Fehlern verleiten zu lassen und dennoch vom höheren Tempo zu profitieren, bedingt durch das gemeinsame OL-Laufen.

Besonders in Skandinavien ist das Staffel-Format ein Massenphänomen, das legendäre Wettbewerbe wie die Tiomila (10er-Staffel in Schweden) und die Jukola (7er-Männer-Staffel und 4er-Frauen-Staffel in Finnland) hervorgebracht hat. Bei über 15'000 Läuferinnen und Läufern stehen von der Weltmeisterin bis zum Breitensportler alle an derselben Startlinie.

Obwohl Philipp von Arx nicht dem Nationalkader angehört, zählt er auf dem Massenstart zur Weltelite. An den drei letzten Jukolas lief er stets in die ersten 20. «Es ist möglich, dass jemand das erste Mal auf der Startstrecke gewinnt», sagt er. «Wer aber über Jahre konstant vorne platziert sein will, braucht die richtige Taktik und Erfahrung. Jede Situation, die du in einer Staffel schon einmal erlebt hast, hilft dir.»

Er persönlich hatte an der Tiomila in Schweden 2017 ein Schlüsselerlebnis. Beim ersten Fernsehposten lag er an siebter Stelle und hatte beste Aussichten auf einen Spitzenrang. «Aber dann hab ich einfach aufgehört, OL zu machen und einen Fehler an den anderen gereiht, worauf ich enorm viel Zeit einbüsste und mich weit hinten wiederfand.»

Das Phänomen des Massenstarts fasziniert Philipp von Arx so sehr, dass er seine Staffelläufe akribisch auswertet zvg

Posten für Posten schaut von Arx an, stellt sich den Fragen: Wo hab ich Fehler gemacht? Wo ist meine Taktik aufgegangen? «Sonst bin ich sehr faul, wenn es um die Analyse meiner eigenen Läufe geht», sagt der Nachwuchstrainer des Regionalkaders Bern-Solothurn und lacht. Die Daten hätten ihm sehr geholfen, um besser zu werden.

Die Grafik zeigt eine klare Tendenz: In den letzten Jahren näherte Philipp von Arx sich der Spitze immer mehr an. Für einen gelungenen Lauf sei der Start extrem wichtig, so von Arx. Beim ersten Posten versuche er stets in der Spitzengruppe dabei zu sein. «Alle Läufer, die du danach überholen musst, rauben dir enorm viel Kraft.»

Ebenso entscheidend ist für ihn, dass er sich in einem Schlüsselmoment auch mal getraue hinzustehen und die Karte zu lesen, selbst wenn währenddessen mehrere Läufer vorbeizögen. «Je mehr es sind, desto schwieriger ist es mental, auf die Bremse zu treten.»

Gemeinsam – und doch allein

Wer an der Spitze dabei ist, kann sich plötzlich auch mal ganz zuvorderst wiederfinden. Philipp von Arx sagt zu diesem Szenario: «Das mag ironisch klingen, aber im Optimalfall führe ich das Rennen nie an.»

Und doch hat er sich schon mit dieser Situation zurechtfinden müssen. An der diesjährigen Tiomila war er beim ersten Fernsehposten ganz zuvorderst und führte daraufhin das Feld während drei Posten an. «Da gilt es das Selbstvertrauen zu haben, auch mal dein eigenes Ding zu machen. Auch wenn Hunderte hinter dir herlaufen.»

Weniger gut gelang ihm dies Ende Juni an der Jukola in der Nähe von Turku. «Ich war früh ganz allein vorne, aber traute mich nicht, meinen OL durchzuziehen, worauf mir bei den ersten Gabelungen Fehler unterliefen», erinnert er sich. «Wer glaubt, dann kompensieren zu müssen, macht oft noch mehr Fehler und verliert zusätzlich Zeit.»

Mittlerweile hat er die Coolness, auch dann dranzubleiben. Bis ins Ziel verkleinerte er den fast dreiminütigen Rückstand zur Spitze auf unter eine halbe Minute und lief im Ziel auf den 15. Rang. Als Zückerchen durfte er inmitten der finnischen Nacht im Fernsehstudio des internationalen OL-Verbandes die Strecken drei und vier mitkommentieren. Auch dem Verband ist aufgefallen: Philipp von Arx läuft auf den Startstrecken der grossen Staffeln zuverlässig wie eine Schweizer Uhr vorne mit.

