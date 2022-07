Olympisches Turnier Rad-Talent Chloe Tschumi vor ihrer Teilnahme am Olympia-Jugendfestival: «Ich möchte die ganze Zeit Spass haben» Nächste Woche bestreitet das Rad-Nachwuchstalent Chloe Tschumi aus Lohn-Ammannsegg ihre ersten Wettkämpfe an einem olympischen Turnier. Am Europäischen Olympischen Jugendfestival hofft sie darauf, möglichst viele Erfahrungen zu sammeln. Michael Höchner Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Radfahrerin Chloe Tschumi vertritt die Schweiz kommende Woche am Europäischen olympischen Jugendfestival. Zvg

Chloe Tschumi aus Lohn-Ammannsegg ist erst 14 Jahre alt, kann aber bereits, zusammen mit 35 anderen Nachwuchssportlerinnen und -Sportlern, am Europäischen Olympischen Jugendfestival (EYOF) die Schweiz vertreten.

Was ist das Europäische Olympische Jugendfestival? Vom 24. bis am 30. Juli findet das Europäische Olympische Jugendfestival (EYOF) in der slowakischen Stadt Banská Bystrica statt. Das EYOF ist der grösste polysportive Anlass für europäische Nachwuchs-Sportlerinnen und Sportler. Das Turnier findet jeweils alle zwei Jahre im Sommer und Winter statt. Während einer Woche messen sich rund 3000 Athletinnen und Athleten im Alter von 14 bis 18 Jahren in zehn olympischen Disziplinen. Zu diesen gehören Leichtathletik, Rad, Kunstturnen, Judo, Badminton, Schwimmen, Tennis, Basketball, Handball und Volleyball. Für die Schweiz starten 35 Athletinnen und Athleten in sieben Sportarten.

Eine echte Allrounderin

Antreten wird die Solothurnerin in der Disziplin Rad (Strasse), dies obwohl sie eigentlich gar keine Radstrassen-Spezialistin ist. Selber sieht sie sich viel eher auf dem Mountainbike und bestreitet dort auch die meisten Wettkämpfe. Seit sie fünf Jahre alt ist, fährt sie nun schon über Stock und Stein. Angefangen hat alles durch ihren Vater, welcher Downhill-Rennen gefahren ist.

Die Solothurnerin fühlt sich auch auf Asphalt zuhause. Zvg

Dass die Strasse für sie aber kein ungewohntes Terrain ist und sie sich auch auf Asphalt wohlfühlt, konnte Tschumi in jüngster Vergangenheit gleich mehrmals beweisen. Neben dem obligaten Selektionsrennen für die Teilnahme am EYOF, welches sie unter den Top drei abschloss, belegte sie an den Schweizermeisterschaften den dritten Platz (genauso wie in den Disziplinen Mountainbike und Radrennbahn).

Der Traum von der Weltspitze

Für die 14-Jährige ist es nicht das erste grosse internationale Turnier. Bereits letztes Jahr durfte sie an den Jugend-Europameisterschaften im Mountainbiken teilnehmen und gewann in ihrer Kategorie sensationell den Titel. Zumindest auf Juniorenstufe ist sie bereits Teil der Weltspitze, gibt sich vorerst aber noch bescheiden:

«Ich möchte sicherlich die ganze Zeit Spass haben. An die Weltspitze zu kommen wäre schon cool, aber das ist noch ein weiter Weg.»

Vorerst konzentriert sich Chloe Tschumi voll und ganz auf die bevorstehenden Wettkämpfe in Banská Bystrica und will möglichst viel vom Turnier mitnehmen. «Weil es mein erstes Turnier ist und ich einen jüngeren Jahrgang habe, will ich in erster Linie sicher Erfahrungen sammeln - und dann schauen wir, was drin liegt», sagt die Radfahrerin.

Die 14-jährige bestreitet die meisten Wettkämpfe im Mountainbiken. Zvg

Mit dem Druck umgehen

Als erstes auf dem Programm am EYOF steht für die Lohn-Ammannseggerin am Dienstag das 8,4 Kilometer lange Zeitfahren. Am Donnerstag folgt dann ein 65 Kilometer langes Strassenrennen. Obwohl vom Verband keine Zielsetzung definiert wurde, kann die Solothurnerin nicht komplett ohne Druck an den Start gehen:

«Es ist mega cool und natürlich bin ich auch stolz, dass ich das machen kann. Aber ein wenig nervös bin ich auch. Man geht für die Schweiz dorthin und darf das Land vertreten. Irgendwie ist das dann schon ein gewisser Druck.»

Den Druck macht sie sich aber dennoch zumeist selbst, erklärt Tschumi. Um diesem standzuhalten, hat sie ihre eigene Herangehensweise. «Ich versuche immer das positive zu sehen und eher weniger an den Wettkampf und mehr an andere Dinge zu denken.» Diese Strategie funktioniert aber nicht immer, wie sie berichtet: «Am Vorabend oder am Morgen vor einem Wettkampf werde ich dann schon ein wenig nervös, aber das gehört dazu.»

Mit einer gewissen Nervosität wird Chloe Tschumi sicherlich auch nächsten Dienstag an den Start des Zeitfahrens gehen. Als eine der Jüngsten im Teilnehmerfeld kann die Solothurnerin aber in Banská Bystrica grundsätzlich nur eines: gewinnen.

