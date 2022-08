Chloe Tschumi aus überzeugt am Olympischen Jugendfestival

Olympisches Jugendfestival Chloe Tschumi blickt auf ihre Teilnahme am Olympischen Jugendfestival zurück Die 14-jährige Radfahrerin aus Lohn-Ammannsegg durfte sich bei ihrer Premiere am Olympischen Jugendfestival über zwei starke Resultate im Strassenrennen und im Zeitfahren freuen. Auch ausserhalb der Wettkämpfe konnte Tschumi viele wertvolle Erfahrungen sammeln. Michael Höchner Jetzt kommentieren 02.08.2022, 05.00 Uhr

Chloe Tschumi vertrat die Schweiz vergangene Woche am EYOF in der Slowakei. Zvg

Mit einem 14. Platz im Zeitfahren und einem 29. Platz im Strassenrennen konnte Chloe Tschumi beim Olympischen Jugendfestival im slowakischen Banská Bystrica zwei überzeugende Resultate herausfahren. Neben dem Sportlichen bleiben ihr aber vor allem viele Eindrücke ausserhalb der Strecke in Erinnerung.

Zeitfahren in den Strassen von Banská Bystrica

Die Solothurnerin startete mit dem Zeitfahren am Dienstag in das Turnier und konnte sich mit ein wenig Wetterglück im vorderen Drittel der Rangliste positionieren. Als eigentlich nur drittbeste Schweizerin startete sie früh in den Wettkampf und brauchte nach einem guten Start lange, um den richtigen Rhythmus zu finden, erzählt Tschumi. Trotz kleineren Startschwierigkeiten verfügte die Athletin im letzten Abschnitt der Strecke noch über genügend Reserven und konnte folglich noch einmal zulegen. Am Ende resultierte der sensationelle 14. Rang, was auch die Lohn-Ammannseggerin verwundert:

«Ich war ziemlich überrascht, ich habe mich gut gefühlt und war zufrieden mit meiner Leistung aber hätte nie gedacht, dass ich 14. und beste Schweizerin werde.»

Vor allem der immer stärker werdende Regen erschwerte den folgenden Fahrerinnen und auch den beiden anderen Schweizerinnen - Lara Liehner und Muriel Furrer - das Rennen. Der starke Regen schränkte die Sicht entscheidend ein und verhinderte so Topleistungen. Während der Fahrt von Tschumi fielen nur vereinzelt Tropfen vom Himmel.

Die 14-Jährige erreicht im Zeitfahren den 14. Rang. Zvg

Dicht gedrängtes Strassenrennen

Insgesamt 78 Athletinnen waren am Donnerstag im Strassenrennen des Olympischen Jugendfestivals am Start. Das Feld lag lange Zeit eng beieinander und es gab kaum Möglichkeiten, um links oder rechts auszuweichen, da man sonst Stürze verursacht hätte, welche dann auch eintrafen. Tschumi blieb davon aber verschont und konnte mit dem 29. Rang wieder ein starkes Resultat ins Ziel bringen.

Den Tagessieg sicherte sich die Britin Cat Ferguson, welche schon im Zeitfahren triumphiert hatte. Bei der ersten langen Steigung des Rennens riss Ferguson aus und konnte nicht mehr eingeholt werden. Mit einem Rückstand von 32 Sekunden kam Tschumi nicht allzu weit dahinter im Ziel an. «Ich hätte nicht gedacht, dass ich nur 32 Sekunden auf die Siegerin verliere. Mit mehr Kraft im Schlusssprint wäre rangmässig vielleicht sogar noch mehr dringelegen. Das Wichtigste ist aber, dass ich zeitlich nahe an der Spitze dran war», so die Solothurnerin.

Das Hauptfeld beim Strassenrennen des Olympischen Jugendfestivals. Zvg

Zufrieden mit der Leistung aller Fahrerinnen wird auch das Coaching-Team der Schweiz sein. Zielvorgaben des Verbandes gab es ohnehin nicht, wie Tschumi erläutert: «Das Ziel war es, dass wir alles geben, ins Ziel kommen und einfach ausgelaugt sind. Es wäre cool, wenn sich jemand im ersten Drittel positioniert. Wir haben die Erwartungen übertroffen und ich bin sehr zufrieden mit uns.»

Positive Erinnerungen auch neben der Strecke

Sichtlich begeistert ist die Radfahrerin nicht nur von ihren Resultaten, sondern auch vom ganzen Drumherum des Turniers. Angetan hat Tschumi die generelle Atmosphäre des Events und die Möglichkeit, überhaupt dort sein zu dürfen. Imposant war für sie vor allem die Grösse des Turniers im Vergleich zu den bisher erlebten Wettkämpfen. Als Beispiel nennt sie das riesige Essenszelt, welches für 1'000 Personen Platz bietet. Eine erneute Teilnahme kann sich Tschumi sehr gut vorstellen:

«Ich würde sicherlich noch einmal gehen. Auch wenn man das Sportliche weglässt, ist es vom ganzen Feeling her nicht wie bei einem reinen Velorennen, sondern viel grösser.»

Die schweizerische Delegation am EYOF in der Slowakei. Zvg

Bei der nächsten Ausgabe des EYOF würden sich auch die Chancen auf ein besseres Abschneiden vergrössern. Anders als bei der diesjährigen Ausgabe, gäbe es anstatt des Zeitfahrens ein Mountainbike Rennen. Tschumi, welche selbst lieber über Stock und Stein fährt, sieht dort für sich und das ganze Schweizer Team eine grosse Chance.

