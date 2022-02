Olympia: Simon Friedli enttäuscht im Zweierbob

Olympia Solothurner Bobpilot Simon Friedli: «Fahrerisch war das ein wenig Scheisse» Kein erfolgreicher Olympia-Auftakt für den Solothurner Bobpiloten Simon Friedli. In der Zweierbob-Konkurrenz fuhr Friedli zusammen mit seinem Anschieber Andreas Haas lediglich auf Platz 18. Kein Wunder, fand der 30-Jährige nach dem Wettkampf deutliche Worte für die eigene Leistung. Marcel Kuchta 15.02.2022, 17.37 Uhr

Simon Friedli und Andreas Haas kamen im Zweierbob-Wettbewerb nie richtig in Fahrt. Jean-Christophe Bott / EPA

Das hatte sich Simon Friedli anders vorgestellt. In der Zweierbob-Konkurrenz fuhr der Solothurner Pilot zusammen mit seinem Anschieber Andreas Haas lediglich auf Platz 18. Nur mit Glück hatte das Duo den «Cut» der besten 20 nach drei Durchgängen überstanden. Der zweite Schweizer Schlitten verlor in jedem Lauf viel Zeit auf die Besten. Am Ende betrug der Rückstand auf das Siegerduo Friedrich/Margis weit über vier Sekunden. Gegenüber dem anderen Schweizer Duo, Vogt/Michel, das sich auf undankbaren 4. Platz klassierte, büsste man ebenfalls weit über zwei Sekunden ein.