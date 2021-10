So erlebt der Solothurner Simon Friedli den Olympia-Testlauf

Olympia 2022 «Wurden wie Marsmenschen empfangen»: Was ein Solothurner Bobfahrer beim Olympia-Testlauf in China erlebt Im Vorfeld der Olympischen Spiele können die Bobfahrer im Eiskanal von Peking trainieren. Dabei unterstehen sie einem radikalen Schutzkonzept. Der Solothurner Bobpilot Simon Friedli erzählt, welche Blüten die Coronamassnahmen der Gastgeber mitunter treiben. Nicolas Blust Jetzt kommentieren 23.10.2021, 05.00 Uhr

Simon Friedli und sein Anschieber Andreas Haas beim Bob-Weltcup in Innsbruck. Freshfocus

Kommenden Februar finden in Peking die Olympischen Winterspiele statt. Dass die chinesische Hauptstadt nicht als Wintersport-Destination gilt, ist hinlänglich bekannt. Entsprechend musste die chinesische Regierung den grössten Teil der benötigten Infrastruktur neu bauen. Eines der Bauprojekte: der Eiskanal für die Bobpiloten.

Damit die Teilnehmer die Bobbahn bereits vor Olympia in Augenschein nehmen können, wurde kurzerhand ein dreiwöchiges Trainingslager noch vor dem Saisonstart ins Leben gerufen. Mit dabei ist auch der Derendinger Simon Friedli.

Die Anreise stand im Zeichen des Coronavirus

Die Anreise ins Reich der Mitte hatte es bereits in sich. Simon Friedli, Pilot des Bobteams Friedli, war froh, als er endlich in Peking im Hotel angekommen ist:

Simon Friedli, Bobfahrer aus Derendingen. zvg

«Bereits in Frankfurt hatten wir den ersten Coronatest, bei der Ankunft in China mussten wir noch einmal durch mehrere Kontrollen. Deswegen war ich froh, als ich endlich im Hotelzimmer war und etwas Ruhe finden konnte.»

Insgesamt dauerte die Reise von Zürich bis nach Peking via Frankfurt für die Bobfahrer fast 45 Stunden. Dabei konnten sie nicht direkt aus der Schweiz nach China fliegen, da sonst eine 21-tägige Quarantäne fällig gewesen wäre. Von Frankfurt aus wurde der zweite Teil der Reise gemeinsam mit anderen internationalen Bob- und Skeletonteams in zwei Charterflügen zurückgelegt. So konnte die Quarantäne umgangen werden.

Für den Eintritt in die in Peking eingerichtete Corona-Bubble waren drei von China anerkannte PCR-Tests notwendig: einer im Herkunftsland, einer im Transitland und einer bei der Landung in Peking. «Im Flugzeug wurden wir wie Marsmenschen empfangen», beschreibt Simon Friedli den «Erstkontakt» mit dem chinesischen Kabinenpersonal, eingehüllt in kompletter Schutzmontur.

Leben zwischen Hotelbubble und Training im Eiskanal

Anschliessend wurden die Athleten zu ihrem Hotel eskortiert. Seither besteht der Alltag von Simon Friedli und Co. zwischen Aufenthalt im Hotel und dem Training im olympischen Eiskanal. Kontakte zur Aussenwelt sind nicht erlaubt. «Wir konzentrieren uns in Peking zu 100% auf unseren Sport», beschreibt Friedli seinen Alltag. Die Trainings im Eiskanal sind auch sehr zeitintensiv: «Für ein Training sind wir etwa sechs Stunden unterwegs. Allein die Fahrt vom Hotel zur Strecke dauert 45 Minuten.» In diesen sechs Stunden können Simon Friedli und seine Anschieber drei Fahrten absolvieren.

Die drei Wochen sind die einzige Olympia-Vorbereitung, die die Athleten im Eiskanal zur Verfügung haben. Entsprechend wichtig sind die Trainingsfahrten, um sich an die Strecke zu gewöhnen. «Wir sind sehr froh, dass wir die Fahrten machen können», sagt auch Friedli. Der Derendinger Pilot hat sich mittlerweile mit der anspruchsvollen Piste angefreundet:

«Vom Profil her ist es nicht vergleichbar mit den anderen Bahnen. Für uns als Piloten ist es etwas ganz Neues. Die Schwierigkeit ist es, herauszufinden, welche Höhe und welche Richtung optimal sind. Mit den vielen Fahrten habe ich die Strecke immer besser kennen gelernt. Sie gefällt mir immer mehr, nachdem ich am Anfang noch zweifelte.»

Olympia-Qualifikation im Zweierbob zur Hälfte erreicht

Die Vorbereitung auf Olympia funktioniert also. Ob das Bobteam Friedli aber überhaupt an den Start gehen darf, ist noch nicht sicher. Zuerst müssen Friedli und Co. die Qualifikation mit zwei Top-8-Ergebnissen im Weltcup erreichen. Im Zweierbob hat man dies zur Hälfte schon auf sicher, schwieriger wird es im Viererbob. Entsprechend ist das erste Saisonziel, sich fix für Peking zu qualifizieren.

«Wir wollen die Qualifikation so schnell wie möglich erreichen, damit wir nicht unter Druck kommen», sagt Friedli. Er sei zuversichtlich, dieses Ziel zu erreichen: «Im Zweier bin ich sehr optimistisch, im Vierer wird es über den Start gehen. Dort haben wir im Sommer sehr gut geschafft und die Anschieber sind bereit. Können wir dort mithalten, bin ich auch im Viererbob zuversichtlich.» Seine Anschieber und er haben im Sommer optimal trainieren können. Das vor allem dank der Unterstützung von Swiss Sliding und der Schweizer Armee, die die Trainingslager als WK anrechnet.

Ist die Teilnahme an Olympia erst einmal in trockenen Tüchern, so wolle man im Weltcup für Aufsehen sorgen. «Wir wollen uns im Weltcup präsentieren und vorne mitreden. Und vielleicht können wir uns sogar aufs Podest kämpfen», gibt sich Friedli kämpferisch.

Bis dahin gilt es, sich bestmöglich vorzubereiten. Simon Friedli kann es aber kaum erwarten, sich endlich mit der Konkurrenz zu messen. Die erste Möglichkeit dazu erhält er bereits nächste Woche, wenn zum Abschluss des Trainingslagers in Peking ein Test-Wettkampf auf dem Programm steht. «Die Vorfreude auf das Rennen ist gross. Der Vergleich mit den anderen nach so vielen Trainingsstunden wird interessant. Ich bin gespannt, wo wir stehen», sagt der Solothurner Pilot mit grosser Vorfreude.