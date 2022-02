Simon Friedli zieht nach ernüchternden Olympischen Spielen Bilanz

Olympia 2022 Simon Friedli zeigt sich nach Olympia-Enttäuschung kämpferisch Für den Derendinger und seine Bobmannschaft liefen die 24. Olympischen Winterspiele nicht nach Wunsch. Sowohl im Zweier- als auch im Viererbob blieb Friedli chancenlos und verpasste die anvisierten Ziele deutlich. Dennoch zieht Friedli Positives aus der Olympia-Saison. Noah Born Jetzt kommentieren 25.02.2022, 05.00 Uhr

Bittere Enttäuschung: Das Bobteam Friedli verpasste seine angesetzten Ziele deutlich. Dmitri Lovetsky / AP

Die Olympia-Vorbereitung lief für den Solothurner nicht nach Mass. Beim vorletzten Weltcuprennen im Deutschen Winterberg zog sich Friedli einen Muskelfaserriss zu und verpasste dadurch die Europameisterschaft in St. Moritz. Das Heimrennen galt als Hauptprobe für die Winterspiele in Peking, doch der 30-Jährige setzte seine Priorität klar auf Olympia.

Die Schweizer Bobfahrer reisten bereits zwei Wochen vor dem Ernstkampf nach China, da mehrere Probefahrten auf dem Plan standen. Friedlis-Bobcrew konnte dank mehreren negativen Coronatests den Weg nach Peking antreten.

«Für mich war es nichts Neues»

Im Olympia-Dorf kamen Simon Friedli und seine Anschieber gut zurecht. «Es war sehr spannend. Ich habe die Olympischen Spiele schon erlebt, 2018 in Pyeongchang. Für mich war es nichts Neues, doch für meine Anschieber war es die erste Erfahrung mit Olympia», erklärt Pilot Friedli.

Besichtigung des Skigebiets - Abwechslung zum tristen Leben im Hotel

Den Athleten war es in Peking verboten, kontakt mit der einheimischen Aussenwelt aufzunehmen oder die isolierende Blase zu verlassen. Dennoch fühlte sich der Derendinger nicht eingeengt: «Im Dorf konnte man sich sehr gut verteilen und ich hatte nie das Gefühl, dass man eigentlich eingeschlossen ist.

Es war auch möglich andere Wettbewerbe zu besuchen, wovon wir profitierten. Den Goldlauf von Beat Feuz und die Bronze-Fahrt Wendy Holdeners erlebten wir als Zuschauer vor Ort mit. Eine super Abwechslung zum Athletiktraining im Hotel.»

Der Coronatest am Morgen gehörte für die Schweizer Athleten zum Alltag. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Auch die Schattenseiten der Spiele bekam das Bobteam Friedli mit. «Uns wurde gesagt, dass wir nicht aus der «Bubble» heraus dürfen und andere Sachen von Peking zu besichtigen war verboten. Das hatte mit der Ansteckungsgefahr zu tun. Ansonsten mussten wir jeden Tag vor dem Frühstück einen Coronatest machen, der zum Glück immer negativ ausfiel», sagt Friedli.

Bobbahn veränderte sich, dieselben Probleme blieben

Nach den Probeläufen im Oktober 2021 konnten die Bobathleten vor den Ernstkämpfen weitere Testfahrten absolvieren. Insgesamt reichte es dem Team Friedli für zehn Versuche im 1,615 Kilometer langen Eiskanal. Während der viermonatigen Fahrpause auf dem Yanqing National Sliding Center gab es einige Veränderungen der Bahn. «Das Profil der Stecke war anders als bei den Tests im Oktober. Schon damals hatte ich gewisse Schwierigkeiten mit der Beschaffenheit des Eises und der Kurslegung», erklärt der Solothurner.

Die Kurve 16 wurde dem Piloten Simon Friedli oft zum Verhängnis. Yao Jianfeng/Freshfocus / Zuma/Xinhua

Die Befürchtung Friedlis bestätigte sich im Zweierbob-Wettkampf. Zusammen mit Anschieber Andreas Haas konnte er in keinem der vier Läufen eine ideal Zeit fahren. Ein angepeiltes Diplom verpassten das Team um beinahe zwei Sekunden. Im Bobsport, wo sich alles um Hundertstelsekunden dreht, ein enormer Rückstand.

«Ich konnte keine perfekte Fahrt herunterbringen. Grosse Probleme hatte ich immer aus der Kurve 16 heraus. Diese Stelle hat nie richtig gepasst und ich habe das fehlerlose System nicht gefunden», begründet Simon Friedli das enttäuschende Resultat.

«Die Konkurrenz war extrem stark, was in einem Olympia-Jahr normal ist.»

Im Viererbob wurde es noch bitterer für das Team Friedli. Da nur die 20 bestplatzierten Mannschaften für den vierten Lauf qualifiziert waren, verpasste die Schweizer Bobcrew den entscheidenden Abschnitt des Wettkampfes. Am Ende mussten sie sich mit Schlussrang 24 begnügen.

«Die Konkurrenz war extrem stark, was in einem Olympia-Jahr normal ist. Dann ziehen alle Nationen die Schrauben an. Im fahrerischen Teil hätte ich mir keinen Fehler erlauben dürfen, was nicht funktioniert hat», erläutert Friedli.

Bereits am Start verloren Simon Friedli, Adrian Fassler, Fabio Badraun und Andreas Haas wichtige Zehntelsekunden. Dmitri Lovetsky / AP

Wadenverletzung hatte nachhaltige Folgen

Das Auskurieren des Muskelfaserrisses an der Wade spielte Simon Friedli definitiv nicht in die Karten: «Während der Reise habe ich die Verletzung nur wenig gespürt. In Peking dann gar nicht mehr, da es genügend Wochen zur Rehabilitation gab. Dennoch musste ich vor und während den Spielen mein Trainingspensum zurückfahren. Dieser Rückstand machte sich an der Leistung bemerkbar. Insbesondere am Start, wo wir bereits viel Zeit verloren haben.»

Friedli sieht, obschon der enttäuschenden Olympia-Platzierungen, die abgeschlossene Saison als geglückt an: «Ich konnte viele wichtige Erfahrungen mitnehmen und wir wissen, wo wir uns künftig verbessern müssen.»

Auf Abschlusstraining in St. Moritz folgt kurze Erholungspause

Dem Team stehen nun zwei Trainingswochen auf der Natureisbahn in St. Moritz bevor. Dies in Aussicht der Weltmeisterschaft des nächsten Jahres. Nach der langen Olympia- und Weltcupsaison folgt für den Derendinger eine Ruhephase, bis das Sommertraining wieder aufgenommen wird.

