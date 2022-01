Bob - Pilot Simon Friedli und seine aktuelle Olympia-Situation

Olympia 2022 «Es muss alles zusammenpassen»: Solothurner Bobpilot Simon Friedli und sein Olympia-Traum Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking rücken immer näher. Vom 13. bis 20. Februar gilt es ernst für die besten Bobfahrer der Welt. Darunter ist auch der Derendinger Simon Friedli aufgelistet, in den Disziplinen des Zweier- und Viererbobs. Wir fragen nach zu seiner aktuellen Olympia-Situation und seinen Wettkampfzielen. Noah Born Jetzt kommentieren 07.01.2022, 05.00 Uhr

Pilot Simon Friedli und sein Anschieber Andreas Haas haben eine Olympia-Medaille im Visier. Filip Singer / EPA

Im Bobsport dreht sich alles um Hundertstelsekunden. An den letzten Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang teilten sich die Zweierbob-Teams Kanadas und Deutschlands die Goldmedaille, da beide Mannschaften die exakt selbe Zeit fuhren. Damals war die Solothurner Bob-Hoffnung Simon Friedli chancenlos hinter der Konkurrenz. Jetzt will er als Pilot selber nach den Sternen greifen.

Vor vier Jahren startete Simon Friedli noch als Anschieber, zusammen mit seinem Pilot Rico Peter ins Olympia-Rennen. Zu mehr als Platz 11 reichte es dem Duo nicht. Eine halbe Sekunde fehlte zu einem olympischen Diplom, von den Medaillenplätzen war man weit entfernt.

Im Viererbob schrammte Friedli mit dem Team Peter haarscharf an einer Medaille vorbei. Nach der Olympia 2018 wechselte Friedli seine Funktion vom Anschieber zum Pilot. Somit startete der Derendinger, trotz seiner langjährigen Erfahrung, als Neuling auf der Position des Steuermannes in die diesjährigen Wettkämpfe.

Gelungene Olympia-Qualifikation vorhersehbar

Die Olympia-Teilnahme ist für Simon Friedli nur noch Formalität, die Bestätigung lässt jedoch auf sich warten. «Fix ist vor dem 17. Januar noch nichts, erst dann gibt Swiss Olympic die Teilnehmer bekannt. Aber ich habe die vorausgesetzten Ziele definitiv erreicht. Im Viererbob ist dies eine gesamthafte Top 14 Klassierung, im Zweierbob sogar ein Top 8 Endresultat», sagt Friedli.

Team Friedli: Simon Friedli, Dominik Schläpfer, Gregory Jones und Andreas Haas. Hier am Viererbob-Weltcup in Winterberg 2021. Friedemann Vogel / EPA

Bis zur Abreise nach Peking stehen noch zwei Weltcuprennen auf dem Programm. Dieses Wochenende starten die Athleten in Winterberg, danach geht es zur Olympia-Hauptprobe nach St. Moritz. Auf der ehemaligen Olympiastrecke in Celerina dient das letzte Weltcuprennen der Saison zudem als Europameisterschaft. Somit kommen körperlich intensive Wochen auf Simon Friedli zu. Direkt nach Abschluss des Weltcups stehen für ihn die Winterspiele im Fokus: «Eine Woche vor Abreise beginnt das Packen, speziell das Verladen des Bobs und ein kurzes Trainingslager.»

«Wir mussten die Erfahrung ohne grosses Vorwissen machen. Beispielsweise hatten wir für mehrere Stunden nichts zu essen, da einfach zu wenig vorhanden war.»

Die Reise nach China startet für das Bobteam Friedli am 30. Januar in Zürich. Simon Friedli erwähnt: «Vor dem Flug wird es bereits mehrere Tests geben, da wir auch mit anderen Schweizer Olympioniken reisen werden. In Peking angekommen wird sogleich das «Bubble-System» eingeführt. Wir Athleten pendeln zwischen dem Hotel und den Sportspielstätten.»

Friedlis Kontrahenten, das Bobteam Vogt, bei einem Coronatest in Peking. Zvg

Aufgrund eines Besuchs des Eiskanals im Oktober kennt Simon Friedli das Prozedere. Die Bobmannschaft durfte auf dem neu erbauten «Yanqing National Sliding Center» trainieren und die Strecke begutachten.

Da die Bobfahrer eine der ersten Delegationen waren, welche nach China reisten, konnten sie den Teilnehmern anderer Disziplinen den Alltag im Olympiadorf erläutern. «Swiss-Ski hat bei uns nachgefragt und konnten deswegen ihre Vorbereitungen deutlich verbessern. Wir mussten die Erfahrung ohne grosses Vorwissen machen. Beispielsweise hatten wir für mehrere Stunden nichts zu essen, da einfach zu wenig vorhanden war», erklärt Simon Friedli.

Simon Friedli. Zvg

Die Gefahren der aktuellen Corona-Situation sind Friedli bewusst und auch der Umgang in China mit den Sportlern ist ihm bekannt: «Wir wissen alle, dass es uns überall erwischen kann. Dort will natürlich niemand in die Quarantäne. Aber ich habe kein schlechtes Gefühl an diesen Spielen anzutreten. Es werden andauernd Tests durchgeführt und jeder trägt eine Maske.»

Starke Konkurrenz im Viererbob, Ambitionen im Zweierbob

Die Vorfreude auf Olympia ist bei Simon Friedli gross: «Klar werden diese Spiele anders als die letzten. Dennoch ist es ein Höhepunkt in der Karriere jedes Sportlers und für mich persönlich speziell aufgrund des Funktionswechsels.» Seine Ziele für Olympia sieht Friedli realistisch: «Im Viererbob bin ich noch ein Neuling. Ich fahre erst seit vier Jahren, da wird es schwer gegen eine starke Konkurrenz. Ein Top-8-Resultat anzugreifen ist das Ziel.»

Beim Zweisitzer rechnet sich der Solothurner grössere Chancen aus. Seine konstanten Leistungen im Weltcup bestätigen den Medaillentraum Friedlis. «Es muss alles zusammenpassen, aber auch im Zweierbob ist ein Top-8-Schlussrang ein Mindestziel», meint er. Bleibt zu hoffen, dass das Team Friedli ohne Rückschläge ihren Olympia-Traum in Angriff nehmen kann.

