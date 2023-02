Nordwestschweizer Schwingfest Wicki gegen Aeschbacher: Weshalb es in Deitingen im August zur grossen Esaf-Revanche kommt Am 13. August geht in Deitingen das Nordwestschweizer Teilverbandsfest über die Bühne. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, welche Gastschwinger aus den anderen Verbänden in den Kanton Solothurn reisen werden. Zwei Wochen vor dem grossen Saisonhöhepunkt, dem Unspunnen-Schwinget, darf man sich auf einen Leckerbissen der besonderen Sorte freuen. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 14.02.2023, 16.05 Uhr

Ein denkwürdiger Augenblick: Matthias Aeschbacher (links) gratuliert beim Esaf in Pratteln dem neuen Schwingerkönig Joel Wicki nach dessen Sieg im Schlussgang. Bild: Andy Mettler

Fast ein Jahr nach dem packenden Schlussgang am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) in Pratteln könnte es in Deitingen zur grossen Schlussgang-Revanche kommen. Sowohl Schwingerkönig Joel Wicki als auch sein finaler Widersacher, Matthias Aeschbacher, gehören in ihren jeweiligen Teilverbänden zur zweiköpfigen Gastdelegation.

Bei den Innerschweizern ist Wicki zusammen mit Matthias Herger eingeplant, bei den Bernern Aeschbacher zusammen mit Adrian Walther. Herger und Walther holten sich in Pratteln jeweils den eidgenössischen Kranz.

Kommt es schon auf dem Stoos zur ersten Revanche?

Sehr wahrscheinlich ist, dass die beiden Top-Schwinger schon am 11. Juni auf dem Stoos gegeneinander antreten. Noch ist offen, ob Joel Wicki am 30. Juli auf dem Brünig an den Start geht. Sollte er sich für eine Teilnahme am traditionellen Bergschwinget entscheiden, dann würde er ziemlich sicher auch dort auf Aeschbacher, der den Brünig fix eingeplant hat, treffen.

Gut möglich allerdings, dass der amtierende Schwingerkönig an jenem Wochenende pausiert und es somit in Deitingen zur Unspunnen-Hauptprobe kommt. Das nur alle sechs Jahre stattfindende Saisonhighlight geht zwei Wochen nach dem NWSV-Fest in Interlaken über die Bühne. Auch dort werden die beiden Esaf-Schlussgang-Teilnehmer zum engsten Favoritenkreis gehören.

Neben Joel Wicki und Matthias Aeschbacher dürfen sich die Schwingfans in Deitingen noch auf einen dritten Klasse-Gastschwinger freuen: Die Nordostschweizer schicken Domenic Schneider ins Rennen (zusammen mit Martin Roth).

Rechnet man aus der Teilnehmerliste des gastgebenden Teilverbands Nick Alpiger und Adrian Odermatt dazu, dann sind fünf der sechs bestklassierten Schwinger des letzten Esaf in Deitingen am Start. Es fehlt lediglich der am Ende (zusammen mit Alpiger) auf Rang 2 geführte Berner Fabian Staudenmann.

OK-Präsident Markus Grenacher. Bild: zvg

Für das Deitinger Organisationskomitee um Präsident Markus Grenacher ist diese sportlich hochwertige Konstellation selbstredend erfreulich. «Wir erhoffen uns durch die prominenten Namen noch mehr Strahlkraft für unseren Anlass.»

Wenn also der eine oder andere Sponsor Interesse zeigt oder noch mehr Zuschauer den Weg in den Kanton Solothurn finden würden, dann würde man das beim Veranstalter natürlich begrüssen. Nicht möglich ist es hingegen, die Kapazität der geplanten Arena zu erhöhen. «Mit unseren ungefähr 4300 Plätzen haben wir die gegebenen Raumverhältnisse ausgeschöpft», sagt Grenacher.

Die NWSV-Schwinger sind gefordert

Angesichts der sehr starken Gäste darf man dem Fest auch aus NWSV-Sicht gespannt entgegenblicken. Mit den sieben Kranzgewinnen in Pratteln haben die «einheimischen» Schwinger ein echtes Ausrufezeichen gesetzt und die Erwartungen entsprechend in die Höhe geschraubt.

Neben Alpiger und Odermatt könnten die Nordwestschweizer in Deitingen mit Patrick Räbmatter, Joel Strebel, Lars Voggensperger, Lukas Döbeli und Tobias Widmer fünf weitere Eidgenossen ins Rennen schicken – falls alle Athleten gesund bleiben.

Noch offen ist die Teilnahme von Andreas Döbeli, dem NWSV-Festsieger der Jahre 2021 und 2019. Der Aargauer zog sich im letzten Jahr auf dem Weissenstein einen Kreuzbandriss zu. Sein Comeback dürfte – wenn überhaupt in der Saison 2023 – frühestens Ende Juni/Anfang Juli zu Stande kommen.

Die Einteilung der Gastschwinger auf die Schwingfeste. Bild: ESV

