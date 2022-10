Ohne Selbstvertrauen: TV Solothurn misslingt der Saisonstart

NLB-Handball «Wir hatten noch nie Selbstvertrauen»: Der TV Solothurn lässt sich trotz schlechtem Saisonstart nicht aus der Ruhe bringen Der Saisonstart misslang den Handballern aus Solothurn komplett. Das Team von Trainer Martin Prachar steht nach fünf Runden ohne Punkt und mit einem Torverhältnis von -35 am Ende der Tabelle. Erfolg im Cup und mehr Konstanz im Kader geben aber Hoffnung. Michael Höchner Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Bisher läuft bei den Handballern des TV Solothurn noch nicht viel zusammen. Hans Peter Schläfli

Die ersten fünf Partien der Saison gestalteten die Handballer des TV Solothurn allesamt sieglos. Damit stehen die Ambassadoren punktlos und mit einer Tordifferenz von Minus-35 am Ende der NLB-Tabelle. Betrachtet man die einzelnen Partien, präsentiert sich die Lage keinen Deut besser. Mit Ausnahme des Spiels gegen Chênois Genève verlor der TVS jedes Spiel mit mindestens sechs Treffern unterschied. Gegen die SG Wädenswil Horgen gar mit 13 (!) Toren.

Es muss allerdings relativiert werden, dass Solothurn hauptsächlich gegen Topteams aus der oberen Tabellenhälfte gespielt hat. Doch auch im Duell mit den Pfadi Espoirs - vermeintlich einem Team auf Augenhöhe - zeigte der TVS keine gute Leistung. Viele technische Fehler und Unstimmigkeiten bei den Laufwegen waren nicht nur im Duell gegen die Pfadi-Talente, sondern auch in den anderen Partien ausschlaggebend für die Niederlagen.

Die Ambassadoren warten in der Liga nach wie vor auf den ersten Sieg. Hans Peter Schläfli

Mangelndes Selbstvertrauen

Dass eine solche Niederlagenserie am Selbstvertrauen nagt und verunsichert ist offensichtlich. Beim TV Solothurn ist das Problem aber noch tiefer verwurzelt. «Wir hatten noch nie ein Selbstvertrauen», sagt Trainer Martin Prachar, gibt sich aber hoffnungsvoll: «Ich glaube wir sind auf einem guten Weg. Wir brauchen nur noch mehr Zeit». In der Tat gibt es einige Gründe, welche den schlechten Saisonstart der Solothurner erklären.

Nach der letztjährigen «Seuchensaison» und der Abhängigkeit von Leihspielern, wollte man in diesem Jahr einen Schritt nach vorne machen und mehr Konstanz in den eigenen Kader bringen. Diese Überlegung hat grundsätzlich funktioniert, könnte man doch in jedem Training mit 16 Spielern arbeiten. Allerdings sind von diesen 16 Kaderspielern derzeit rund die Hälfte verletzt. Darunter auch Stammspieler wie Destiny Oyamendan, Timo Lüthi oder Ivan Corluka.

Trainer Martin Prachar (l.) glaubt an das Potenzial seiner Mannschaft. Hans Peter Schläfli

Daher hat die Prachar-Truppe wie schon im letzten Jahr das Problem nur erschwert Taktiken einstudieren zu können und an jedem Spieltag auf Leihspieler des BSV Bern zurückgreifen zu müssen. Da aber auch die U19-Elite der Berner von der Verletzungshexe heimgesucht wurde, kommen zwangsweise immer wieder Spieler aus dem Solothurner Nachwuchs zum Einsatz.

«Wir powern jeden Tag und versuchen in jedem Training unsere Spieler mit wenig NLB-Erfahrung aufzubauen. Sich an das Niveau anzupassen ist ein langer Prozess. Selbstvertrauen kommt nicht nur durch erfolgreiche Spiele, sondern auch in Trainings.»

Erfolgserlebnis im Cup

Dass die Mannschaft von Prachar auch in der derzeitigen Situation erfolgreich sein kann, zeigte sie beim letzten Spiel gegen Ligakonkurrenten Möhlin. In der 1. Hauptrunde des Handball Cup gewann man deutlich mit 28:22 gegen den TVM. «Es ist ein anderer Wettbewerb. Man hat nicht so viel Druck», erklärt Prachar und führt aus: «Wir überzeugten mit der richtigen Einstellung und haben mit einer guten Leistung gezeigt, dass wir unbedingt gewinnen wollten.»

Die zweiwöchige Nationalmannschaftspause nach dem ersten Vollerfolg der Aarestädter ist denkbar unglücklich, hätte man doch am liebsten den Schwung in die nächsten Partien mitgenommen. Ob der TV Solothurn die gute Leistung über die Pause hinweg konservieren konnte, zeigt sich am Samstag in der nächsten Meisterschaftspartie, wiederum gegen den TV Möhlin. Im zweiten Spiel in Folge gegen die Fricktaler erwartet Prachar eine komplett andere Partie: «Es wird nicht so sein wie das Cup-Spiel. Sie werden es uns noch schwerer machen als beim letzten Mal.»

Spielbeginn am Samstag gegen Möhlin ist um 18 Uhr im CIS Sportcenter Solothurn.

