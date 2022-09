Der TV Solothurn und der Deal mit den Leihspielern

NLB-Handball Die Krux der Leihspieler: Der TV Solothurn will sich im NLB-Mittelfeld klassieren Die Handballer des TV Solothurn hatten in der vergangenen Saison mit einem erbarmungslosen Abstiegskampf gerade noch den Klassenerhalt geschafft. Nun will sich der NLB-Klub in dieser Spielzeit mit weniger Lizenzspielern im Mittelfeld der Liga klassieren. Michael Höchner Jetzt kommentieren 02.09.2022, 05.00 Uhr

Auch in der kommenden Saison sind die Solothurner von Leihspielern abhängig. Cornelia König

Die Szenen bleiben vor diesem Saisonstart noch in bester Erinnerung: Dank eines Sieges im letzten Spiel sicherten sich die Handballer des TV Solothurn den Verbleib in der Nationalliga B denkbar knapp. Dank vielen Doppellizenzspielern aus der Nationalliga A brachte man zwar viel Qualität auf das Feld, musste aber im Umgang mit ungleichmässigen Trainingsbesuchen immer wieder spontan reagieren und flexibel bleiben. Für Trainer Martin Prachar ist das Ziel für die nächsten Jahre klar: Der Grossteil des Kaders soll unter Vertrag stehen, womit man auch die Anzahl Lizenzspieler reduzieren möchte. Damit soll sich der TV Solothurn wieder im Mittelfeld der Liga klassieren.

Doppellizenzen: Fluch und Segen zugleich

Einer der Gründe, weshalb die Ambassadoren in der letzten Saison gegen den Abstieg spielten, war die fehlende Konstanz im Kader. Beim TV Solothurn verfügten im letzten Jahr 14 Spieler über eine Doppellizenz. Übernommen wurden sie entweder vom BSV Bern oder dem HSC Suhr Aarau aus der Nationalliga A. Die Doppellizenz berechtigt Spieler dazu, in zwei Teams zu spielen und zu trainieren. Solche Spieler sind Fluch und Segen zugleich.

Letztes Jahr lief nicht alles optimal. Hans Peter Schläfli

Den jungen Talenten wurde so auf der einen Seite Spielzeit ermöglicht, welche sie bei ihrem Stammklub nur selten bekamen. Auf der anderen Seite erhielt der TV Solothurn qualitativ gut ausgebildete Nachwuchsspieler. Bei Engpässen aufgrund von Verletzungen wurden diese Spieler vom Stammklub aber wieder zurückgerufen und standen Prachars Team oft kurzfristig nicht zur Verfügung. Das war einerseits ein Problem bei der Zusammenstellung des Teams an Spieltagen und andererseits überhaupt nicht förderlich in den Trainingseinheiten. Für Prachar eines der grössten Probleme der letzten Saison:

«Es ist keine konstruktive Arbeit möglich, wenn du nicht immer mit dem kompletten Kader trainieren kannst. So fehlen die taktische Planung und das Optimieren des Zusammenspiels.»

Schlussspurt zum Klassenerhalt

Der TV Solothurn verfügt nur über begrenzte finanzielle Ressourcen und nimmt die Rolle eines Ausbildungsvereins ein. Aus diesem Grund hat man viele junge, aber nur wenige gestandene und erfahrene Spieler unter Vertrag. Umso wichtiger ist es daher, dass möglichst viele Trainingseinheiten zusammen absolviert werden können.

Am Ende der letzten Saison konnten sich die Ambassadoren über den Klassenerhalt freuen. Zvg

Was mit regelmässigen, gemeinsamen Trainings möglich ist, zeigten die Solothurner im Saisonschlussspurt. In den letzten fünf Saisonspielen drehte das Team auf und holte wichtige Punkte im Abstiegskampf. Da für die Stammklubs der Leihspieler - Bern und Aarau - die Saison bereits zu Ende war, wurden diese dort nicht mehr benötigt und sie konnten sich vollends auf den TVS konzentrieren. So konnten sich die Aarestädter perfekt auf die letzten Spiele vorbereiten.

Viele neue Gesichter im Kader

Nach der «Seuchen-Saison» war für Prachar klar, dass man mehr Spieler im Kader benötigt, die ausschliesslich dem TV Solothurn gehören. Da nur wenige gestandene Spieler auf dem nationalen Transfermarkt verfügbar waren, gestaltete es sich jedoch schwierig, das neue Team zusammenzustellen. Neben vielen jungen Spielern mussten auch drei Ausländer verpflichtet werden. Langfristig will man in Solothurn mindestens 14 Spieler definitiv unter Vertrag haben, um die Abhängigkeit von Lizenzspielern zu reduzieren. Ganz ohne diese wird es aber auch in Zukunft nicht gehen.

Wieder setzt der TVS auf junge Nachwuchstalente. Cornelia König

Neu verpflichtet wurden mit Jacob Fondell, Malcolm Reis (beide aus Schweden), Benjamin Dornois (Frankreich), Luc Stettler (Wacker-Steffisburg), Timo Lüthi, Ardin Berisha, Pierrick Gourlaouen, Moritz Gerber und Mathieu Seravalli (alle BSV Bern U19) gleich neun Spieler. Die Neuzugänge aus Bern sind alles Lizenzspieler und daher keine wirklichen Neuverpflichtungen, sondern nur Leihgaben. Zusätzlich unterstützt Slavko Corluka Trainer Prachar als Assistenten.

Viel Erfahrung trotz jungem Alter

Auffällig sind die vielen U19-Spieler, welche für den TVS auflaufen. Dass die fehlende Erfahrung ein Problem werden könnte, ist sich Prachar bewusst. Er hofft aber, dass einige der Jungen, welche schon länger dabei sind, Verantwortung übernehmen:

«Spieler wie Fabio Brändle, Matthias Widmer oder Jan Allemann, die schon ihre dritte Saison bei uns spielen, sollten diese Erfahrung mittlerweile haben. Von ihnen erwarte ich dieses Jahr viel mehr als von jenen, die neu aus U19-Mannschaften gekommen sind.»

Die Abstiegssorgen will man möglichst früh loswerden. Hans Peter Schläfli

Das Ziel der Solothurner wäre im Idealfall eine Platzierung im Mittelfeld der Liga, ganz ohne Abstiegssorgen. Das erste Spiel bestreitet der TV Solothurn am 3. September um 18 Uhr und empfängt Handball Stäfa.

