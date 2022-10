NLB Frauen «Wir müssen an unserer Überzeugung arbeiten»: Wie die FC Solothurn Frauen auf die Erfolgsschiene wollen Das Frauen Nationalliga-B-Team aus Solothurn liegt aktuell auf dem achten Platz der Tabelle. Kein gewünschter Start für die Solothurnerinnen, doch woran liegt es? Wir haben bei der Sportchefin und Captain nachgefragt. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 20.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Nationalliga B Team liegt aktuell auf Platz acht. zvg/FC Solothurn

Auf einen Traumstart in die neue Saison hofften die FC Solothurn Frauen. So beendeten sie die letztjährige Meisterschaft auf dem zweiten Tabellenplatz und wollten gleich dort weitermachen, wo sie aufgehört hatten.

Doch der Traumstart blieb nur ein Traum. Die Realität zeigt: Nach sechs Spielen sind die Solothurnerinnen auf dem drittletzten Platz und es ist noch viel Luft nach oben. Trotzdem sagt die Sportchefin Maria Lo Giudice: «Wir sind stolz, was wir bis jetzt erreicht haben.»

Die Solothurnerinnen starteten Mitte August ihre Saison gegen Lugano. Sie begannen mit einer neuen Philosophie, einem neuen Trainer und vielen neuen Spielerinnen. Bei ihrem Auftakt holten sie bei einem Unentschieden ihren ersten Punkt. Die nächsten beiden Partien verloren sie knapp mit einem Tor Unterschied. Dann mussten die Frauen eine Kanterniederlage gegen Zürich einstecken. Doch das Nationalliga-B-Team biss sich zurück und siegte im nächsten Spiel erstmals.

Achter Tabellenplatz nach sechs Spielen

Nach einem Remis und drei Niederlagen war die erste siegreiche Partie der Solothurnerinnen ein Spiel auf dem Weg auf die Erfolgsbahn. Mit zwei Toren in dieser Partie gegen Biel schossen sie doppelt so viele, wie in den letzten vier Spielen.

Im Spiel des vergangenen Wochenendes gab es für die Solothurnerinnen zwar kein Tor, aber sie spielten zu null und sicherten sich so einen weiteren Punkt. Aktuell liegen sie auf dem achten Tabellenplatz mit fünf Punkten. Doch mit drei Punkten Unterschied zum Viertplatzierten ist noch gar nichts in dieser jungen Saison in den Stein gemeisselt.

Vor dem Saisonstart sagte Trainer Julien Ceccon: «Ich will Konstanz in ihre Leistungen bringen und den Fokus auf die Entwicklung setzen.» Diese Konstanz ist bis auf das eine Spiel mit der 0:5 Niederlage gegen die Zürcherinnen ersichtlich. Denn die Solothurner Frauen kassierten meist nur ein Tor pro Spiel, schossen im Durchschnitt aber weniger als eins.

Captain Kim Schär sagt: «Wir konzentrieren uns auf die defensive Arbeit, deshalb bekommen wir kaum Tore.» Auf der Defensive wollen die Solothurnerinnen ihre Offensive aufbauen. Doch obwohl sie am Anfang wenig Tore zeigten, können sie auch anders, wie sie im Spiel gegen die Bielerinnen bewiesen haben.

Fehlende Selbstsicherheit und Kaltblütigkeit

Kim Schär ist diese Saison neu zum Team gestossen und trägt bereits die Captain-Bande. Sie findet klare Worte zum Saisonstart: «Es ist nicht positiv für uns gelaufen und wir haben Mühe zu gewinnen.» Ein Grund dafür seien die Abgänge guter Spielerinnen. Ein weiterer sei der andauernde Lernprozess. «Wir müssen uns zuerst als Team finden», sagt die 18-jährige Mittelfeldspielerin. Doch das funktioniere von Tag zu Tag besser. Auch Lo Giudice sagt, dass sie ein junges Team mit noch wenig Erfahrungen hätten.

«Die Selbstsicherheit und Kaltblütigkeit fehlen noch, aber wir sind auf einem guten Weg.»

Meist fehle noch der letzte Schritt, um erfolgreich zu sein, sagt die Captain. «Wir müssen noch einiges machen und an unserer Überzeugung arbeiten.» Dies würde ihnen im Training bereits gelingen, nur im Spiel fehle es noch. Damit dies aber auch im Ernstkampf gelingt, würden die Frauen genau so weitermachen, wie bis anhin. «Wir werden nicht gross etwas verändern, es braucht lediglich Zeit», sagt Schär. Trainingslager oder sonstige Anlässe als Team fördern diesen Prozess. Solche Aktivitäten werden bei den Frauen bereits fleissig unternommen.

Noch einige Punkte vom Ziel entfernt

«Wir haben gewusst, dass dies eine Saison wird, wo wir uns im Mittelfeld platzieren möchten», sagt Lo Giudice. Doch von ihrem Ziel sind sie noch einige Punkte entfernt.

Während es in der Meisterschaft noch nicht rund läuft, sind die Solothurnerinnen erfolgreicher im Schweizer Cup. Dort qualifizierten sie sich dank einem Sieg gegen Renens für die nächste Runde. Diesen Samstag bestreiten sie das Cupspiel gegen die FC Schlieren Frauen. Eine Woche später dann gegen das gleiche Team ein weiteres Meisterschaftsspiel. «Spätestens in der Rückrunde wollen wir Gas geben», sagt Lo Giudice.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen