NLB Frauen «Fussball macht das Leben viel bunter»: Julien Ceccon ist Primarlehrer und seit dieser Saison Trainer der FC Solothurn Frauen Es könne kein Zufall gewesen sein, sagt Julien Ceccon. Er lag im Spital, als er von Sportchef Urs Bachmann das Angebot bekam, das NLB-Team der FC Solothurn Frauen zu übernehmen. Ceccon freut sich auf die neue Herausforderung, denn seine Trainerkarriere stagnierte zuletzt. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 18.08.2022, 09.29 Uhr

Julien Ceccon sagt: «Ich setze mir immer neue Reize und nie Grenzen.» Soraya Sägesser

Schon seit einiger Zeit suchte Julien Ceccon eine neue Herausforderung. Damals war er noch Trainer beim FC Herzogenbuchsee und lag wegen einer Blinddarmoperation im Spital. Zeit zum Denken hatte er also genug. In seinem Kopf schwirrte ein konkreter Gedanke und dann klingelte sein Telefon: Ein Gedanke wird zur Realität.

Julien Ceccon ist Primarlehrer und seit dieser Saison Trainer der FC Solothurn Frauen. Die gescheiterte Fussballkarriere war nicht der Grund für den Wechsel ins Trainerbusiness. «Ich habe früher schon lieber Fussball geschaut als gespielt», erzählt er und grinst. In der Aufgabe als Trainer habe er dann schnell seine grosse Leidenschaft entdeckt: «Primarlehrer ist mein Traumjob und Trainer zu sein meine Traumleidenschaft.»

Die Gemeinsamkeit der beiden Tätigkeiten sei, dass man mit Menschen auf ein Ziel hinarbeite, sagt er. «Je besser das Kollektiv, desto besser die Individuelle.» Doch damit er Trainer sein könne, brauche er seinen Job als Lehrer. «Der gibt mir Boden und Feuer für meine Aufgabe als Trainer.»

Er lege Wert auf Erklärung. Sei dies auf dem Fussballplatz oder im Schulzimmer. Doch die Fussballerinnen und Fussballer zu begeistern, sei einfacher als die Schulklasse. «Fussball spielen ist freiwillig», begründet er.

Zuerst das A-Diplom, dann in den Profibereich

Entweder ein Klub in der 2. Liga inter, eine U15-Mannschaft oder ein Frauen-NLB-Team kamen für ihn in Frage, als er über einen Wechsel nachdachte. «Beim FC Herzogenbuchsee bin ich stagniert», so Ceccon. Und damit er sein Trainerdiplom machen kann, kam ihm der Anruf von Vorgänger Urs Bachmann wie gerufen. «Als ich im Spital lag, hat mich plötzlich der Sportchef der FC Solothurn Frauen angerufen und gefragt, ob ich das Team übernehmen möchte», schildert er. Das könne kein Zufall gewesen sein.

Sein Ziel ist der Profibereich. «Ich setze mir immer neue Reize und nie Grenzen», sagt er. Zuerst wolle er das A-Diplom machen. Mit diesem darf er Männer in der Ersten Liga sowie Frauen in der Super League trainieren. Dazu muss er erst die Aufnahmeprüfung schaffen, um sich zu qualifizieren und mindestens zwei Jahre auf einem der erwähnten Niveaus Trainer-Praxis sammeln. «Ich setze viel auf diese Karte», sagt der 39-Jährige.

Aufstieg in die Super League als langfristiges Ziel

Julien Ceccon hat Erfahrungen bei Frauen- und Männerteams gesammelt. Unterschiede konnte er dabei kaum feststellen.

«Frauen fallen im Vergleich zu den Männern viel weniger auf den Boden.»

Er habe auch oft die Erfahrung gemacht, dass Frauen dankbarer seien. Die Männer seien allerdings immer noch deutlich besser ausgebildet. Die logische Konsequenz: «Im Frauenfussball passieren mehr Fehler. Das kommt aber nur daher, weil sie oft noch nicht so lange spielen.»

Die Frauen des FC Solothurn weiterzuentwickeln, ist eines seiner Ziele. «An den Aufstieg ist aktuell noch nicht zu denken», stellt er klar. Doch die Super League ist das langfristige Ziel der FC Solothurn Frauen. «Ich will Konstanz in ihre Leistungen bringen und den Fokus auf die Entwicklung setzen.»

Trotzdem möchte er auf jeden Fall in der oberen Tabellenhälfte mitspielen. Die Frauen trainieren dreimal pro Woche regulär, das vierte Training ist optional und auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt. «Die Belastung ist sehr hoch, für das, dass sie nichts verdienen», sagt er.

Fussball ist für Ceccon auch ein Mittel, um die menschliche Psyche zu entwickeln. Ihn fasziniert nicht nur das Spiel selbst, sondern auch die kreative Trainingsaufgabe und auch die Selbstregulation. «Fussball macht das Leben viel bunter», sagt er mit einem Leuchten in den Augen.

Das sei im Männer- sowie Frauenfussball natürlich gleich. «Ich setze mich nicht für Gender ein, sondern für Menschen, die besser werden wollen», sagt Ceccon. Die Genderdiskussion sei kontraproduktiv, was zähle, sei die Qualität. «Die wichtigsten Punkte im Fussball sind Wille, Entwicklung, Freude und Leidenschaft, egal ob Frau oder Mann.»

