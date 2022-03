Samuel Walser vor den Playofs mit Fribourg-Gottéron

National-League-Playoffs Wie ein Solothurner mithelfen soll, den Freiburger Titeltraum zu erfüllen Der Boninger Samuel Walser gehört beim HC Fribourg-Gottéron zu den heimlichen Schlüsselspielern. Der 29-Jährige soll den Freiburgern helfen, sich den Traum vom ersten Titelgewinn zu erfüllen. Der Mittelstürmer, der das Eishockey-Einmaleins bei den Junioren des EHC Olten erlernte, weiss, wie es gelingen kann. Am Freitagabend beginnt die Viertelfinalserie gegen Lausanne. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 24.03.2022, 17.00 Uhr

Konzentriert: Samuel Walser im Dress von Fribourg-Gottéron. Martin Meienberger / freshfocus

Der jüngste Ritterschlag kam aus dem Mund der Experten. In einem Eishockey-Podcast wurde die vierte Sturmlinie des HC Fribourg-Gottéron als «die beste vierte Linie der ganzen Liga» bezeichnet. Mit anderen Worten: Die Reihe um Center Samuel Walser und den beiden Flügelstürmern Matthias Rossi und Mauro Jörg versteht es vorzüglich, seine defensiven Pflichten zu erledigen und ist gleichzeitig in der Lage, auch in der Offensive den einen oder anderen Akzent zu setzen.

Das Erfolgsgeheimnis? «Wir verstehen uns auch neben dem Eis wunderbar. Das hilft, wenn man sich auf dem Eis auch mal kritisieren muss», erklärt Walser, der Solothurner in Diensten der Freiburger.

Die erstaunliche Stabilität während der Qualifikation

Samuel Walser und Co. hatten also einen massgeblichen Anteil daran, dass der HC Fribourg-Gottéron die Qualifikation der National League auf Platz zwei abschloss, nachdem er lange Zeit die Tabellenspitze geziert und über Monate zu den konstantesten Teams gehört hatte. Erst gegen Ende der Vorrunde fiel die Mannschaft etwas in ein Loch und verpasste es so, den ersten Rang zu verteidigen.

Trotzdem: Die Freiburger gehören zu den Überraschungen in der laufenden Eishockey-Meisterschaft. Man traute der Mannschaft von Headcoach Christian Dubé durchaus zu, in der oberen Tabellenhälfte mitzumischen. Die Stabilität über einen derart langen Zeitraum hinweg war aber trotzdem einigermassen erstaunlich.

Samuel Walser weiss, weshalb die Mannschaft diesen Schritt Richtung Spitze geschafft hat: «Wir wollen immer besser werden, wir pushen uns gegenseitig. Das spürt man auch in den Trainings, wo es oft hart zur Sache geht. Man merkt, dass wir alle mehr erreichen wollen.» Mehr erreichen heisst in Fribourg, dass das Team auch endlich das schaffen will, wonach der ganze Kanton schon seit der Ära Bykow/Chomutov vor 30 Jahren lechzt: der Meistertitel.

Diese Titellosigkeit plagt die Organisation, die ihr Verliererimage – vor allem mit Blick auf den erfolgreichen Rivalen in Bern – so gerne loswerden will. Und man fragt sich: Wenn nicht jetzt, wann dann? Samuel Walser glaubt, dass die Voraussetzungen ideal sind: «Das Umfeld stimmt, die Fans genial, der Stadionumbau hat Ruhe in die ganze Organisation gebracht.»

«In den Playoffs muss man in den Kampfmodus wechseln»

Aber eben: Die gute Qualifikation, die gute Stimmung und alle idealen Voraussetzungen nützen nichts, wenn die Leistung in der entscheidenden Saisonphase nicht stimmen. Walser sagt: «Während der Quali haben wir gezeigt, was in uns steckt. In den Playoffs muss man in den Kampfmodus wechseln.» Der Boninger gewann 2015 mit dem HC Davos seinen bisher ersten und einzigen Meistertitel. Er weiss also, was es braucht, um sich in den kommenden Wochen gegen die Konkurrenz durchzusetzen:

«Der Teamspirit entscheidet. Aber man muss auch sehen, dass wir jetzt die Gejagten sind. Es wird sicher nicht einfacher. Diese Challenge nehmen wir an. Klar ist: In dieser Saison können wir mit dieser Mannschaft zweifellos etwas erreichen.»

Die sechs Niederlagen zum Abschluss der Qualifikation seinen in diesem Zusammenhang gar nicht schlecht gewesen: «Jetzt weiss wirklich jeder, dass es mehr braucht in den Playoffs», sagt Walser.

Der Rucksack der Superstars: Samuel Walser (rechts) im Zweikampf mit Zugs Jan Kovar. Patrick Straub/Freshfocus

Dass er sich in seinem vierten Jahr bei Fribourg-Gottéron zu einem Leistungsträger entwickelt hat, hat für ihn gute Gründe: «Mir passt es sehr gut hier. Ich habe meine Rolle gefunden. Ich weiss, was der Trainer von mir sehen will. Das wirkt sich auf mein Spiel aus.»

Mit jeweils zehn Toren und zehn Assist und einer Plus-12-Bilanz verzeichnete er auch punkto Statistik gute Werte – vor allem angesichts der Tatsache, dass Walser kaum Powerplay spielt und mit seiner Linie oft die Aufgabe hatte, die besten Kräfte des Gegner zu neutralisieren.

«Es wäre cool, wenn der EHCO aufsteigen würde»

Wie sehr man in Fribourg die Arbeit des Solothurners schätzt, zeigt sich daran, dass das Arbeitspapier mit ihm im letzten Herbst um fünf Jahre bis Ende der Saison 26/27 verlängert wurde. Wenn Samuel Walsers Vertrag in der Saanestadt ausläuft, wird er fast 35 Jahre alt sein.

Der Zeitpunkt, noch mal zu seinem Stammklub nach Olten zurückzuwechseln? Für den Boninger natürlich Zukunftsmusik. Jetzt stehen für ihn die Playoffs und besonders die Viertelfinalserie gegen Lausanne im Fokus. Immerhin sagt er lächelnd: «Es wäre cool, wenn der EHCO aufsteigen würde. Die Chancen dazu stehen sicher nicht schlecht.»

Die anderen Solothurner in Playoff-Aktion Neben Samuel Walser sind auch ein paar weitere Solothurner Eishockey-Profis in der National League im Kampf um den Meistertitel involviert. Bereits am Mittwoch stand Denis Malgin (Olten) mit den ZSC Lions gegen Biel im Einsatz. Die Gäste aus dem Seeland behielten im ersten Duell mit 5:4 knapp die Oberhand. Gerade Malgin gehört beim Titelfavorit aus Zürich zu den absoluten Schlüsselspielern. Bei den Bielern fehlte verletzungsbedingt der Subinger Verteidiger Yanick Stampfli. Am Freitagabend wird Marco Müller (Wangen b. O.) mit dem EV Zug ins Playoff-Geschehen eingreifen. Müller spielt im Ensemble des Titelverteidigers, der im Viertelfinal auf den HC Lugano trifft, eine wichtige Rolle. Zu guter Letzt wird sich der Biberister Rajan Sataric mit den Rapperswil-Jona Lakers gegen den HC Davos duellieren. Der Verteidiger gehört im Ensemble des Überraschungsdritten der Qualifikation zu den unumstrittenen Stammspielern.

