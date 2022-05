National League Konkurrenz für Ex-EHCO-Goalie Simon Rytz: EHC Biel verpflichtet finnischen Torhüter Juho Olkinuora Der EHC Biel verpflichtet den finnischen Torhüter Juho Olkinuora. Das bedeutet auch, dass EHCO-Torhüter Simon Rytz, der auf die kommende Saison hin nach Biel wechselt, wie erwartet weitere Konkurrenz erhält. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 09.05.2022, 11.48 Uhr

Juho Olkinuora hält als Torhüter von Finnlands Nationalteam einen Penalty in einem Freundschaftsspiel zwischen Finnland und Dänemark. Thomas Sjoerup / EPA

Der EHC Biel verpflichtet Jussi Olkinuora. Der finnische Torhüter wird Biels sechste Importlizenz besitzen. Olkinuora spielte in den vergangenen drei Saisons in der KHL, die letzten zwei bei Metallurg Magnitogorsk. In der abgeschlossenen Saison bestritt er 36 Meisterschaftsspiele und kam dabei auf eine Fangquote von 91,7 Prozent.