National League Ein Rechtsstreit, der unserem Hockey schadet: Lausanne schuldet gefeuerten Trainern mehr als eine Million Franken Ville Peltonen führte den HC Lausanne in seinen knapp zwei Jahren als Headcoach in die Playoff-Halbfinals. Im Februar 2020 beerbte ihn der Kanadier Craig MacTavish. Nach 15 Monaten wurde auch der heute 64-Jährige entlassen. Beide hatten noch laufende Verträge und warten bis heute auf ihre Löhne. Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 20.01.2023, 21.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ville Peltonen war von Mitte 2018 bis im Februar 2020 Trainer von Lausanne. Freshfocus

Eigentlich sind Trainerentlassungen in einem Rechtsstaat juristisch problemlos wie das Ziehen eines Zahnes unter Narkose. Ein bisschen unangenehm. Aber eine Erleichterung. Beim HC Lausanne sind sie ein juristisches Spektakel, an dem die Anwälte ihre helle Freude haben.

Am 27. Februar 2020 wird Ville Peltonen in Lausanne gefeuert. Er hat einen Vertrag bis 2023. Er hat für diese zwei Jahre ein Salär von exakt 713 055 Franken 55 Rappen zugute. Bis heute wartet er auf sein Geld. Beim «Office des poursuites du district de Lausanne» ist seine Betreibung über diesen Betrag weiter offen.

Was von Lausannes Geschäftsführer Chris Wolf nicht bestritten wird. Kann er ja nicht bestreiten, wenn es im Betreibungsauszug so steht. Aber er relativiert: «Wir haben inzwischen eine Teilzahlung von 360 000 Franken gemacht.» Die sei halt im Betreibungsauszug noch nicht ersichtlich.

Craig MacTavish hat Ville Peltonen am 27. Februar 2020 abgelöst und wird am Ende der Saison 2020/21 gefeuert. Sein Vertrag läuft noch zwei weitere Jahre. Und so schuldet ihm Lausanne ein Netto-Salär von 806 640 Franken. Wie Peltonen versucht auch der Kanadier, auf dem Rechtsweg per Betreibung sein Geld zu bekommen. Was Wolf nicht bestreitet, und er bestätigt, dass es in dieser Causa noch keine Teilzahlungen gegeben hat.

Somit schuldet Lausanne seinen gefeuerten Trainern – abzüglich der Teilzahlung an Peltonen – 1 159 695 Franken und 55 Rappen. Dazu können wir noch die Forderung von Kevin Ryan addieren: Der Scout versucht seit seiner Entlassung, sein ausstehendes Salär in der Höhe von 28 510 Franken und 60 Rappen auf dem Betreibungsweg zu bekommen.

Dieses juristische Spektakel ist unüblich. Die Zeitverträge der Trainer sind standardisiert und juristisch wasserdicht. Am 28. Januar 2020 wird Kari Jalonen in Bern, trotz eines Vertrags für die nachfolgende Saison, freigestellt. Die gültige Regelung der Entlassung im Büro von SCB-Manager Marc Lüthi dauerte, wie die SCB-Gewährsleute berichten, exakt 34 Minuten. Ohne Beizug von Anwälten.

Liga mischt sich nicht in juristische Auseinandersetzungen ein

Zwei Monate nach seinem Sieg am Spengler Cup mit dem Team Kanada beerbte Craig MacTavish im Februar 2020 Ville Peltonen bei Lausanne. Freshfocus

Bei den Salärforderungen von Peltonen und MacTavish handelt es sich um Nettolöhne. Hinzu kommen Nebenkosten (u. a. Steuern) und die Anwaltshonorare. Gewährsleute schätzen die ausstehende Gesamtsumme per Saldo aller Ansprüche aus den Streitfällen Peltonen und MacTavish auf über 4 Millionen.

Bei den beiden handelt es sich um hoch angesehene Persönlichkeiten des Welteishockeys. Ihre juristischen Auseinandersetzungen mahnen eher an einen Streit mit einer KHL-Organisation als an einen Klub aus einem Land mit dem Rechtsverständnis der Schweiz.

Es ist eine hässliche Angelegenheit, die dem Image unserer Hockeykultur und der National League nicht guttut. Liga-Manager Denis Vaucher reagiert auf Anfragen ein bisschen gereizt. «Wir mischen uns nicht in juristische Auseinandersetzungen der Klubs ein. Wir hätten sowieso keine Handhabe.» Er bedaure die ganze Angelegenheit und sagt, er habe soeben ein sehr gutes Gespräch mit Lausannes Besitzer Grégory Finger (ein Russe mit amerikanischer und helvetischer Staatsbürgerschaft) gehabt. Er hoffe, dass die Sache bald geregelt werde.

Sein Wort in Gottes Ohr. Nun gäbe es noch die Lizenzkommission. Theoretisch bekommt ein Klub die Lizenz nur, wenn der finanzielle Leumund tipptopp ist. Lausanne ist einmal mehr der Beweis dafür, dass das gesamte Lizenzwesen ein völlig zahn- und wertloser Papiertiger ist.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen