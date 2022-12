Der SC Bern besiegt die SCL Tigers 5:3

National League Das Erfolgsrezept von SCB-Trainer Toni Söderholm: Kein Training, drei Minuten reden, drei Punkte Nach einer 2:4 Niederlage am Dienstag ist dem SC Bern am Donnerstag gegen Langnau die Revanche (5:3) gelungen. Die Wende für den neuen Trainer Toni Söderholm? Und werden sich die SCL Tigers am Ende über die vergebenen Punkte an diesem Dezemberabend ärgern? Klaus Zaugg Jetzt kommentieren Aktualisiert 01.12.2022, 22.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Berns Benjamin Baumgartner, Mitte, jubelt nach seinem Tor zum 3:2 mit Simon Moser, links, und Tristan Scherwey. Anthony Anex / KEYSTONE

Ist das der «Turnaraound» für Toni Söderholm? Er feiert im 6. Spiel mit dem SCB den zweiten Sieg. Mit 5:3 gelingt gegen Langnau die Revanche für die dienstägliche 2:4-Pleite. Der neue SCB-Trainer mag es sachlich und ruhig. Nein, die Partie in Langnau sei gar nicht so schlecht gewesen. Er sagt, man sollte sich davor hüten, Resultate emotional zu beurteilen. Sachlich betrachtet sei das Spiel zwar nicht gut, aber ordentlich gewesen.

Und so hat er weder getobt noch dramatisiert. Kein Eistraining am Mittwoch und die Niederlage in Langnau in drei Minuten ausdiskutiert. «Wir hätten auch drei Stunden darüber debattieren können. Aber das hätte nichts gebracht. Die Vorbereitung aufs Spiel war gut. Jeder ist in sich gegangen.» Die Niederlage ist also zügig weggesteckt worden. Kein Eistraining, drei Minuten reden über das letzte Spiel und dann drei Punkte.

«Zwei solche Niederlagen dürfen sich die Bayern nicht leisten"»

Toni Söderholm war Nationaltrainer in Deutschland und ist mit den Verhältnissen in München und bei den Bayern vertraut. Ist er sich bewusst, dass zwei Niederlagen gegen Langnau in drei Tage bei der aktuellen SCB-Gemütslage wären wie zwei aufeinanderfolgende Niederlagen der Bayern gegen Augsburg? «Ist das so? Also zwei solche Niederlagen dürfen sich die Bayern nicht leisten…»

Der neue SCB-Trainer hat die Mannschaft von seinem gefeuerten Vorgänger Johan Lundskog auf Rang 6 übernommen. Der SCB hat die Notbremse also bereits gezogen und den Trainer gewechselt. Der gestrige Sieg war erst der zweite im 6. Spiel unter dem neuen Cheftrainer. Toni Söderholm ist ein Zögling und Freund des ehemaligen SCB-Erfolgscoaches Kari Jalonen (Meister 2017 und 2019). Er versucht die Mannschaft mit dem gleichen Schablonenhockey zu stabilisieren, das dem SCB die letzte ruhmreiche Phase seiner Geschichte beschert hat.

Eine zweite Niederlage in drei Tagen gegen Langnau hätte ihn bereits an den Rand des frühzeitigen Scheiterns und SCB-Sportchef Andrew Ebbett in allerhöchste Verlegenheit gebracht. Mit einer zweiten Trainerentlassung in einer Saison – eigentlich undenkbar – würde seine Position zur Debatte stehen. Und die von Geschäftsführer Raëto Raffainer auch. Das mag zeigen, wie angespannt die Lage in Bern nach wie vor ist. So gesehen ist die Hockey-Titanic SCB gestern am Eisberg vorbeigeschrammt, dem sie nach einem 0:2-Rückstand schon bedrohlich nahegekommen war. Sie ist auch deshalb unbeschädigt geblieben, weil der Chef auf der Kommandobrücke die Ruhe bewahrt hat.

Für Langnau eine ärgerliche, weil vermeidbare Niederlage

Für Langnau ist es eine ärgerliche, weil vermeidbare Niederlage. Die 2:0-Führung ist durch Disziplinlosigkeiten und Missgeschicke sondergleichen verschenkt worden: Dreimal leisten sich die Langnauer Regelverstösse ausserhalb der Gefahrenzone, zwei davon nützt der SCB und nach zwei Dritteln steht es 2:2. Und dann befördert Leitwolf Harri Pesonen die Scheibe aus dem Spielfeld und dieser Ausschluss bringt dem SCB das wegweisende 3:2. Eine erduldete Wende, die schliesslich über die Zeit gezittert wird.

Trotz der ärgerlichen Niederlage ist Langnaus Halbzeit-Bilanz (die Emmentaler haben ebenfalls 26 Spiele absolviert) eine positive. Auch in Langnau gibt es diese Erinnerungen an die Zukunft: Wie Toni Söderholm in Bern kopiert auch Langnaus Trainer Thierry Paterlini einen prominenten Vorgänger: Die Emmentaler zelebrieren unter dem Zürcher wieder jenes elastische Defensivsystem, mit dem Heinz Ehlers (heute Nationaltrainer in Dänemark) die Tiger im Frühjahr 2019 zum zweiten Mal in der Geschichte in die Playoffs geführt hatte.

Der Erfolg ist wahrlich bemerkenswert: Statt wie allseits erwartet auf einem der zwei letzten Plätze stehen die Langnauer auf Rang 11. Mit guten Chancen, die «Keller-Meisterschaft» (mindestens Platz 12) zu gewinnen und so dem Existenzkampf in den Playouts (zwischen dem 13. und 14.) zu entgehen. Aber die gestern auf leichtfertige Art und Weise verschenkten Punkte könnten in der Endabrechnung nach 52 Partien fehlen. Gut möglich, dass im Rückblick der gestrige Sieg der «Turnaround» für Toni Söderholm bedeuten wird. Und die Niederlage das Spiel für die Langnauer, von dem sie noch im Sommer sagen werden:

«Ja, wenn wir damals in Bern das 2:0 über die Zeit gebracht hätten, dann wären vielleicht sogar die Pre-Playoffs möglich gewesen…»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen