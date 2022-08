Cédric Gugler steht vor dem Sprung ins Profi-Golf

Nachwuchstalent Nächster Halt Crans Montana: Ein Solothurner auf dem Weg zum Golfprofi Mit Cédric Gugler steht ein Solothurner kurz davor, den Sprung ins Profi-Golf-Geschäft zu schaffen. Der 22-Jährige aus Breitenbach spielt bereits jetzt internationale Turniere auf höchstem Niveau und will nun seine Leidenschaft zum Beruf machen. Michael Höchner Jetzt kommentieren 24.08.2022, 05.00 Uhr

Cédric Gugler wechselt Ende Jahr ins Profi-Golf-Lager. José R. Martinez

Cédric Gugler gilt als eines der vielversprechendsten Schweizer Golf-Talente. Nach lehrreichen Jahren als Amateursportler steht der Breitenbacher kurz vor dem nächsten grossen Karriereschritt. Wie schon in den letzten Jahren tritt Gugler am Omega European Masters in Crans Montana an und will der Welt beweisen, dass er das Zeug zum Profi hat.

Erste Schwünge im Baselbiet

Gugler wächst im Solothurner Dorf Breitenbach, an der Grenze zum Kanton Basel-Land auf und ist als Sohn eines Olympioniken und einer Ex-Profi-Volleyballerin prädestiniert dafür, Sportler zu werden. Seine ersten Golfschwünge machte der 22-Jährige zusammen mit seinen Eltern, welche ihm den Sport zeigten, auf dem nahe gelegenen Golfplatz in Zwingen im Baselbiet.

Der 22-jährige Breitenbacher spielt seit seinem sechsten Lebensjahr Golf. José R. Martinez

Nach vielen Jahren als Nachwuchs- und Amateur-Golfer folgt für ihn der nächste Karriere-Meilenstein. Ein Platz im Nationalkader und Erfolge wie der Gewinn der internationalen Schweizermeisterschaft oder erste Auftritte bei Profiturnieren geben ihm dafür die nötige Sicherheit. Nun soll der nächste Schritt folgen:

«Ich habe meine Erfahrungen gesammelt und will jetzt meine Leidenschaft als Beruf ausüben. Ich bin gespannt, was auf mich zukommt und freue mich darauf.»

Cédric Gugler spricht über den Profi-Golf-Sport

Die bange Frage um das Geld

Wie in jeder anderen Sportart auch, braucht man finanzielle Mittel um sie betreiben zu können. Gerade ein ambitionierter Amateur wie Gugler, der einiges an Material braucht und viel herumreist, muss diese Kosten decken können. Zu seinem Glück ist Swiss Golf ein sehr grosszügiger Verband, welcher Spieler der Nationalmannschaft finanziell unterstützt. Wird er für ein Turnier selektioniert, deckt Swiss Golf alle Kosten.

Neben der Unterstützung des Verbandes erhält Gugler auch Beiträge von Sponsoren. Ohne diese finanzielle Unterstützung würde es schwierig werden, erklärt der Solothurner. Ähnlich wie im Tennis verdient nämlich nur die absolute Weltspitze gutes Geld. «Wenn du nicht ganz oben dabei bist, wird es schwierig davon zu leben», sagt der Golfer.

Beim Omega European Masters in Crans Montana misst sicher der Solothurner mit der Weltspitze des Golfs. José R. Martinez

Profi-Luft schnuppern

Ganz vorne in der Weltspitze dabei ist der Breitenbacher noch nicht, befindet sich aber auf dem Weg dorthin. Der Golfer durfte zumindest schon an der Luft des Weltklassegolfs schnuppern. Am Donnerstag nimmt Gugler bereits zum vierten Mal am Omega European-Masters-Turnier in Crans Montana Teil, dem bedeutendsten Profi-Turnier der Schweiz. Das Teilnehmerfeld umfasst die besten Golfer der Welt.

Gugler freut sich über die erneute Chance und ist begeistert davon, hautnah dabei zu sein. Eindrücklich ist für ihn nicht nur das Golfspiel der Profis, sondern auch das ganze Drumherum. Das betrifft das Mindset, Vorbereitungen oder auch die Ernährung. «Bei den Profis stimmt jedes Detail, sie sind hoch konzentriert und haben ihre Emotionen im Griff», so der 22-Jährige. Genau auf dieser Bühne sieht sich Gugler, auch wenn es Neulingen nicht einfach gemacht wird, den Tritt zu finden:

«Wenn du dort hochkommst, siehts du all die Spieler. Es schaut dich niemand an, du bist wie nichts und wirst ins kalte Wasser geschmissen. Jeder kämpft für sich selbst. Man merkt, dass es der Beruf ist und um viel Geld geht.»

Die Top 30 im Visier

Vom rauen Umgang im Profisport lässt sich der Solothurner aber nicht beirren und hat sich für die diesjährige Ausgabe einiges vorgenommen. Wie bei bisher jeder Teilnahme will sich Gugler auch dieses Jahr wieder verbessern und einen Schritt nach vorne machen. In den letzten Profiturnieren hat er gemerkt, dass er mithalten kann und will jetzt vorne mitmischen. Was ihm dafür im letzten Jahr gefehlt hat, war die Konstanz, sein Spiel bis zum Ende durchzuziehen.

Mit vorne mitmischen ist bei weitem nicht nur der Sieg gemeint, sondern eine Rangierung in den Top 30. Golfturniere erstrecken sich über vier Tage, wobei nach zwei Tagen etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmer ausscheidet. Diesen Cut will Gugler überstehen und sich unter den besten Spielern einfinden. Langfristig will sich der Breitenbacher in der European Tour, der höchsten Spielklasse im europäischen Golf, etablieren und die Spielberechtigung für alle Profi-Turniere erhalten.

