Yannick Schwaller nach Silber an der Curling-EM im Interview

Nachgefragt «Wir wissen nicht, wie oft wir wieder eine solche Chance erhalten»: Yannick Schwaller spricht nach der Finalniederlage an der Curling-EM In neuer Formation durfte das Curling-Team rund um Skip Yannick Schwaller lange Zeit vom ersten Schweizer Männer-EM-Titel seit 2013 träumen. Gegen ein starkes schottisches Team unterlag man am Ende im EM-Finale nur knapp. Der 27-jährige Solothurner spricht über das Turnier und das Leben im neuen Team. Michael Höchner Jetzt kommentieren 29.11.2022, 05.00 Uhr

Der Solothurner Skip Yannick Schwaller gewinnt mit seinem Team Silber an der Curling-EM im schwedischen Östersund. Ansis Ventins / WCF

Wie fühlen Sie sich zwei Tage nach der Finalniederlage?

«Es ist ein gemischtes Gefühl. Einerseits ist es nicht selbstverständlich, eine Medaille zu gewinnen, gleichzeitig will man aber auch zuoberst stehen. Vor allem wenn man weiss, dass man ein starkes Team hat und gut in Form ist. Wir wissen nicht, wie oft wir wieder die Chance erhalten in einem Final zu stehen und um die Goldmedaille zu spielen. Trotz der Enttäuschung haben wir aber gezeigt, dass wir ein gutes Team haben, was uns Freude macht für die Zukunft.»

Juckt es Sie noch mehr, dass Sie nun bereits zum zweiten Mal einen EM-Final verloren haben?

«Die zwei Europameisterschaften sind nicht vergleichbar. Es ist ganz anders. Dieses Jahr musste unser Team um einiges besser spielen, um eine Silbermedaille zu gewinnen. Es wäre natürlich schöner, wenn ich beide Finals in der Hosentasche hätte und zweifacher Europameister wäre. Schlussendlich passiert alles aus einem Grund und vielleicht gibt es in Zukunft einen grösseren Titel.»

Die Männer unterlagen im Finale Schottland mit 4:5. Mats Andersson / Tt / EPA

Wieso musste das Team besser spielen als bei der letzten Finalteilnahme?

«Ich finde, die Konkurrenz war dieses Mal stärker. Das europäische Männer-Curling verbessert sich rasant. Die Spiele von Italien, Schweden, Schottland und von uns waren alle auf einem sehr hohen Niveau. Wenn das so bleibt, wird das in den nächsten Jahren spannende Spiele geben.»

Kann man das Niveau mitgehen?

«Wir sind erst seit zwei Monaten ein Team und ich glaube schon, dass wir noch Potenzial haben. Die Prozesse sind noch nicht so geölt, wie sie sein könnten. Wir wissen aber auch nicht, wie viel besser die anderen noch spielen könnten. Wir wissen jetzt zumindest, dass wir zu Top-Leistungen fähig sind.»

Haben Sie innerhalb des Teams erwartet, dass Sie bereits nach so kurzer Zeit auf höchster Stufe reüssieren können?

«Für uns kam das nicht überraschend, aber dass es gleich für eine Medaille reicht, ist keine Selbstverständlichkeit. Wenn man in eine Wettkampfwoche hineingeht, kommt es immer ein wenig darauf an, wie man startet und sich im Umfeld einlebt. Dazu gehören das Hotel, Essen und sonstige kleine Dinge. Bei uns hat alles zusammengepasst. Wir hatten viel Spass und es hat sich zu keinem Zeitpunkt anstrengend angefühlt. Auf dem Eis kam dann alles zusammen und wir fingen damit an, immer besser zu spielen.»

Spricht es für die Harmonie des Teams, dass es sich nicht anstrengend angefühlt hat?

«Es ist vielleicht noch ein wenig früh, um das abschliessend zu beurteilen. Ich muss aber sagen, dass ich in dieser Woche auf und neben dem Eis sehr viel Freude empfand. Das ist sicherlich ein Faktor, der dazu beisteuert.»

Was verbindet Sie neben dem Eis?

«Wir haben viele gemeinsame Interessen. In Schweden haben wir uns vor allem mit der Fussball-WM auseinandergesetzt. Das Schweiz-Spiel gegen Kamerun konnten wir per Beamer in einem Konferenzraum schauen. Da wir uns schon fürs Finale qualifiziert hatten, war der Tag für uns frei.»

Pablo Lachat, Sven Michel, Benoît Schwarz und Yannick Schwaller (v. l. n. r.) sind erst seit zwei Monaten ein Team. Celine Stucki / WCF

Ihre Frau, Briar Schwaller-Hürlimann, hat an der EM in Östersund ebenfalls Silber gewonnen. Konnten Sie das gemeinsam schon ein wenig feiern?

Am Ende der EM gibt es immer ein Bankett, an welchem schon auch gefeiert wird. Seit dem Final sind wir aber gar noch nicht wirklich dazugekommen, innezuhalten. Vorher, während dem Turnier, hatten wir nicht viel Zeit füreinander. Manchmal sahen wir uns auch einen ganzen Tag gar nicht, weil es die Spielpläne nicht hergaben.

Was steht in diesem Curling-Jahr noch an?

Wir sind jetzt fünf Tage in der Schweiz, ehe es nach Kanada an unseren dritten Grand-Slam in dieser Saison geht. Bis Weihnachten bleibt dann sicherlich auch einmal Zeit für andere Dinge, wie die Familie oder mein BWL-Fernstudium. Es ist auch mal schön, wenn sich nicht immer alles nur um Curling dreht.

