Grenchens Physiotherapeut rettete dem Zofinger Torwart das Leben

Nach Herzstillstand Wie Grenchens Physiotherapeut dem Zofinger Torwart das Leben rettete Es war ein Schockmoment: Kurz vor dem Anpfiff des 2.-Liga-inter-Spiels zwischen Zofingen und Grenchen erlitt Zofingens Ersatzgoalie René Achterberg einen Herzstillstand. Nur dank der Geistesgegenwart von Grenchens Physiotherapeut Patrick Bernardi überstand Achterberg die kritische Situation. Wie der Retter die dramatischen Momente erlebte. Noah Born Jetzt kommentieren 11.04.2022, 17.06 Uhr

Grenchens Physiotherapeut Patrick Bernardi (links, zusammen mit FCG-Trainer Mirko Recchiuti) wird am Samstagnachmittag zum Lebensretter. André Weyermann

Es hätte eine attraktive 2. Liga-Paarung werden sollen, doch am Samstagnachmittag war in Zofingen nicht an ein Fussballspiel zu denken. Was war passiert? Zum Debüt des neuen Trainers Radovan Nikolic empfing der SCZ den FC Grenchen 15.