Meinung Triste Ambiance in einem Playoff-Halbfinal: Was ist nur los mit den EHCO-Fans? Gut gezählte 3000 Zuschauer an einem Playoff-Halbfinal, seltsame Stimmung auf den Tribünen: In Olten ist die Eishockey-Euphorie auch in diesem fortgeschrittenen Stadium der Meisterschaft (noch) nicht ausgebrochen. Und man fragt sich: Wenn nicht jetzt, wann dann? Marcel Kuchta 3 Kommentare 01.03.2023, 15.00 Uhr

Bieten keine Reibungsfläche: Die beiden Fans der GCK Lions im ansonsten gähnend leeren Gästesektor. Ennio Leanza / KEYSTONE

«Hat sich der Rest der EHCO-Fans auf dem Weg ins Kleinholz in einem Maisfeld verlaufen oder wieso ist das Stadion so leer? Ständig wird von Fanseite ein Meistertitel verlangt und Leistung gefordert. Und wo ist eure Leistung? Im Stadiongang liegt diese offenbar nicht. Im Singen und Stimmung machen offenbar auch nicht. Dieses Fanverhalten ist blamabel. So müsst ihr nicht von Titel oder NLA sprechen. Im Derby und an der Meisterfeier dabei, alles dazwischen darf die Mannschaft selber schaffen – Ist dies die richtige Mentalität?»

Dieser Facebook-Beitrag, den der User «Olten Fans» nach dem ersten Halbfinalspiel gegen die GCK Lions auf einer EHCO-Fanseite geteilt hat, bringt die seltsame Stimmung rund um den Klub auf den Punkt. Ja, es war zu befürchten, dass das Zürcher Farmteam als Halbfinal-Gegner nach der Derbyserie gegen Langenthal einen Kulturschock auslösen würde. Der Gästesektor blieb bis auf den unentwegt trommelnden Lions-Hardcore-Fan, dessen Kumpel und zwei weiteren Nasen leer.

Von der anderen Stadionseite kamen also keine Impulse. Und es scheint mitunter, dass ein Grossteil des Oltner Publikums nur funktioniert, wenn die Initialzündung aus dieser Richtung kommt. Denn die Ambiance im ersten Halbfinalduell gegen die GCK Lions war - gelinde ausgedrückt - und wie im obigen Facebook-Post richtig festgestellt - ziemlich trist.

Da waren mal die zahlreichen Saisonkarten-Inhaber, die es angesichts der Affiche und der (zu?) kalten Temperaturen offensichtlich vorgezogen haben, sich das Spiel in der warmen Stube via Stream anzuschauen (oder krank waren). Es klafften jedenfalls grosse Lücken in den Sitzplatz-Sektoren.

Und auch in der Fankurve schrumpfte der «harte Kern» der stimmungsmachenden Anhänger auf überschaubare Ausmasse zusammen (an dieser Stelle aber ein Kompliment für die erneut tolle Choreo und die generellen Bemühung, alle Anhänger ins Boot zu holen). Offensichtlich fehlt auch hier die Reibungsfläche mit den gegnerischen Fans, der Kick, die Provokationen.

Wieso muss der Gegner attraktiv sein?

Was zur ultimativen Frage führt: Wieso muss eigentlich der Oltner Kontrahent (und deren Anhänger) attraktiv sein, damit die Fans die eigene Mannschaft vollumfänglich unterstützen? Müsste es nicht spätestens zum jetzigen Zeitpunkt, dem Playoff-Halbfinal (!), Pflicht für jeden EHCO-Sympathisanten sein, wenn immer möglich im Stadion dafür zu sorgen, dass das Team bedingungslos nach vorne getrieben wird? Gerade in mühsamen Spielen wie beim 4:3-Sieg im ersten Duell vom Dienstag? Ist man satt? Verwöhnt? In Visp, wo man eben das x-te Viertelfinalout seit Jahren beklagt, wäre man jedenfalls glücklich, wenn die Mannschaft noch im Meisterschaftsrennen dabei wäre.

Wo liegen die Ursachen für diesen Absentismus und diese bisweilen lähmende Zurückhaltung auf den Tribünen? Alteingesessene Fans kritisieren oft, dass die Umwandlung der Längsgeraden von einer Steh- zu einer Sitzplatztribüne ein Stimmungskiller sei. Ein Argument, dass beim besten Willen nicht stichhaltig ist.

So ziemlich jedes moderne Eisstadion hat die Anordnung mit Sitzplätzen auf der Seite und Stehplätzen hinter den Toren. Eine Mannschaft kann man auch sitzend anfeuern, wenn man es wirklich will. Dafür gibt es genügend gute Beispiele. Zumal ja auch die stehende Kundschaft ausserhalb des harten Kerns sich gerne in Zurückhaltung übt, wenn es auf dem Eis nicht so läuft, wie gewünscht.

Wie an dieser Stelle auch schon geschrieben: Die Sehnsucht nach einem Titel ist gross in Olten. Noch grösser sind die Ungeduld und vor allem die notorische Skepsis. Man traut dem Braten nicht, sieht immer irgendwo einen potenziellen Fallstrick.

Lieber mal abwarten, was passiert

Kurz: Es fehlt offensichtlich der unbedingte Glaube daran, dass diese Mannschaft in diesem Jahr den Titel holen kann. Man schaut lieber mal, wie sich die Dinge entwickeln. Wenn es dann gut laufen sollte, kann man sich immer noch ins Kleinholz bequemen. Und wenn nicht, dann hat man es ja sowieso immer gewusst und Recht gehabt.

So funktioniert das Ganze aber nicht. Wenn Olten den Anspruch hat, eine Eishockeystadt mit einer starken Fanbasis zu sein, dann ist genau jetzt die grosse Chance, das unter Beweis zu stellen. Auch wenn der Gegner noch so sehr Naserümpfen verursacht. Mit Schönwetter-Anhängern und Dauernörglern wird es nicht reichen.

Erst recht nicht in der National League, von der man ja irgendwie immer träumt. Man wagt gar nicht daran zu denken, was passieren würde, wenn die Mannschaft eine Liga höher viel öfters verliert als gewinnt - was ja ein durchaus realistisches Szenario wäre.

3 Kommentare Rita Gloor vor 2 Tagen 6 Empfehlungen Sehr gut geschrieben Herr Kuchta und sie haben vollkommen recht!Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen.Sehr schade, dass die Mannschaft so schwach von den Tribünengästen unterstützt wird. Vielleicht sind sie sich zu schade ein herzhaftes Hopp Oute zu schreien...Ohne Anfeuerungsrufe wird es leider nicht funktionieren.Also liebe Zuschauer kommt in die Halle und feuert unsere Spieler an! 6 Empfehlungen Andreas Taafel vor 2 Tagen 5 Empfehlungen Ja da waren wir alle noch es bizeli jünger, als Hänggi, Tschümperli und Co spielten. Und ja, da war ich auch einer der hinter dem Tor gestanden ist und die Mannschaft leidenschaftlich angefeuert hat. Nur, das waren auch andere "Fanzeiten". Da war das Anfeuern der eigenen Mannschaft für fast alle auch der Sinn und Zweck für das eigene dabei sein. Das hat sich leider und sehr offensichtlich dahin verschoben, dass man den Sinn und Zweck in der Konkurrenz zu gegnerischen Fans sieht und das auch leider in sehr unrühmlichen Aktionen auslebt. Es sieht so aus, dass die vielen "Stadionverbote" aus der mittleren und jüngeren Vergangenheit gewisse Lücken gerissen hat. Ich habe halt beobachtet, dass der harte Kern immer kleiner wurde in den letzten Jahren. Meine Hoffnung ist, dass zukünftig wieder mehr Fans nachrücken, für die eine stimmungsvolle Unterstützung des EHCO der Mittelpunkt ihres Interesses sein wird. In diesem Sinn, ob sitzend oder stehend, Hopp Oute!!! 5 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen