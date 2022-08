Wie schlägt sich der FC Solothurn im ersten Saisonspiel?

Mit zehn Siegen, fünf Unentschieden und elf Niederlage beendete der FC Solothurn die vergangene Saison in der 1. Liga auf dem achten Platz. Eine Liga tiefer gewann der FC Emmenbrücke 16 von 26 Saisonspielen, was für den Aufstieg reichte. Heute treffen die beiden Klubs am 1. Spieltag der neuen 1.-Liga-Saison aufeinander.

Raphael Wermelinger 06.08.2022, 17.30 Uhr