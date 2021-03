Auftakt in die Playoffs! Ein erfolgreicher Start in die schönste Jahreszeit im Eishockey wäre ein erstes grosses Ausrufezeichen der Powermäuse. Können die Oltner auswärts in der Grabenhalle in Sierre gewinnen? Verfolgen Sie die Partie bei uns im Liveticker.

Janis Lustenberger 17.03.2021, 19.30 Uhr