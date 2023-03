Liveticker Fussball 1. Liga - Der FC Solothurn führt nach der ersten Halbzeit gegen den FC Wohlen: Verfolgen Sie das Spiel im Liveticker

Die Solothurner starteten mit einem glücklichen Punktgewinn in Muri in die zweite Saisonhälfte. Erst spät in der Nachspielzeit erzielte Captain Marco Mathys das Tor zum 2:2-Schlussresultat. Wohlen dagegen kam zu einem 2:1-Heimsieg gegen die Xamax-Reserve. Der FCS belegt aktuell den sechsten Tabellenplatz, drei Ränge dahinter folgt der FC Wohlen mit sechs Punkten Rückstand.

Raphael Wermelinger Aktualisiert 04.03.2023, 16.07 Uhr