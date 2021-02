Am Dienstag kassierte der EHC Olten gegen die Ticino Rockets eine historische Niederlage. Zum ersten Mal verloren die Dreitannenstädter in der Swiss League gegen das Farmteam aus dem Tessin. Deswegen wollen die Oltner heute eine Reaktion auf den schwachen Auftritt am Dienstag zeigen. Mit dem Gastspiel in Ajoie wartet aber eine denkbar schwere Aufgabe auf den EHCO. Ob den Powermäusen der Befreiungsschlag gelingt, können Sie ab 19:45 Uhr hier im Liveticker verfolgen.

Jan Sarvari 04.02.2021, 19.15 Uhr