EHC Olten kassiert gegen Thurgau die vierte Niederlage in Serie

Swiss League Kopflos ins Verderben: Der EHC Olten kassiert nach einem Last-Minute-Doppelschlag des HC Thurgau eine empfindliche 1:2-Niederlage Der EHC Olten geht zum vierten Mal in Serie als Verlierer vom Eis. Die Powermäuse bringen eine 1:0-Führung nicht ins Trockene und verlieren auswärts beim HC Thurgau nach einem Doppelschlag in den Schlussminuten 1:2.

Geschlagen: EHCO-Torhüter Simon Rytz muss in den Schlussminuten zwei Mal hinter sich greifen, der HC Thurgau jubelt. Claudio Thoma / freshfocus

Simon Sterchi, einmal mehr einer der auffälligsten Oltner, erkämpft sich gegen Hobi und Parati die Scheibe. Claudio Thoma / freshfocus

Das Spiel plätscherte im Schlussabschnitt vor sich hin, was insbesondere am EHC Olten lag: Im Stile eines unwiderstehlichen Topteams scheinen die Powermäuse die 1:0-Miniführung über die Zeit zu bringen, fangen die Thurgauer bereits in der neutralen Zone ab und lassen damit kaum noch Chancen zu. Doch dann passierts: 134 Sekunden vor dem Ende geht HCT-Top­skorer Jonathan Ang im Slot vergessen. Und 22 Sekunden vor Schluss doppelt Thurgau-Stürmer Ian Derungs mit seinem 33. Saisontreffer (!) nach, womit er den EHC Olten erst recht ins Verderben stürzen lässt.

Statt eines soliden 1:0-Sieges müssen sich die Oltner mit einer unglücklichen 1:2-Niederlage auseinandersetzen. Es ist die vierte Niederlage in Serie. Silvan Wyss schüttelt den Kopf und ärgert sich: «Es passt ein wenig in die Situation, in der wir uns derzeit befinden. Wir sind in den vergangenen paar Spielen mit dem Kopf nicht über 60 Minuten präsent und agieren in den Schlüsselmomenten einfach kopflos. Das darf uns nicht passieren.»

Viel zu viele Strafen und Forgets verhängnisvoller Bandencheck

Der EHC Olten registrierte eine überaus gute Startphase, in welcher er in den ersten zwei Minuten ein halbes Dutzend Abschlüsse verzeichnete. Schliesslich vermochte Simon Sterchi, ein weiteres Mal Oltens auffälligster Spieler, den guten Start aufs Telegramm zu bringen, indem er nach einem guten Forechecking mit Forget im Slot plötzlich wieder an die Scheibe gelangte und einnetzte.

Doch mit dem Treffer schien sich der EHCO fürs Erste zu begnügen und statt auf dem Gaspedal zu bleiben, brachten sich die Oltner abermals mit unzähligen Strafen selber in die Bredouille. Die bedeutendste wurde gegen Dominic Forget ausgesprochen, der nach 17 Minuten für einen Bandencheck mit einer Spieldauerdisziplinarstrafe unter die Dusche geschickt wurde. Gut möglich, dass die Szene für Forget, dem dabei gewiss keine Absicht zu unterstellen war, noch ein Nachspiel haben könnte. Zumindest war aus den Thurgauer Reihen zu erfahren, dass sich Opfer Hobi dabei eine Schulterverletzung zugezogen haben könnte.

Weil der EHCO auch sonst weiterhin fleissig Strafen sammelte, darunter eine wegen zu vieler Spieler auf dem Eis, hatte man zwei der 5-Minuten-Strafe in doppelter Unterzahl zu bestreiten. Doch der EHCO zeigte dabei seine kämpferischste Seite und überstand sämtliche Boxplaysituationen. «Das war gut. Jeder einzelne hatte gekämpft, man spürte, dass wir eigentlich diesen Sieg unbedingt wollten», sagte Wyss dazu.

Doch selbst die kämpferischsten Minuten bringen dann herzlich wenig, wenn in den Schlussminuten die Konzentration verloren geht und der EHC Olten kopflos in die nächste Niederlage rennt.

Haben die Powermäuse etwa die Qualifikation bereits abgeschrieben? Silvan Wyss macht grosse Augen und verneint vehement. «Wir wussten, dass es schwierig wird, die erste Saisonhälfte bis zum Schluss der Qualifikation durchzuziehen. Ich denke, es ist menschlich und gehört zu einer Saison, dass man auch mal Schwächen zeigt.»

Klar ist: Mit der vierten Niederlage in Serie ist fünf Runden vor Schluss der zweite Platz plötzlich nicht mehr so sicher, wie man noch vor einigen Spielen glaubte. Verfolger La Chaux-de-Fonds befindet sich mit einem 4:0-Sieg gegen GCK weiterhin auf einem Höhenflug, womit der Vorsprung auf Platz drei nur noch zehn Verlustpunkte beträgt. Der EHC Olten tut gut daran, das mittlerweile doch arg angekratzte Selbstvertrauen in den restlichen Partien zu stärken.

Telegramm Thurgau - Olten 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) Güttingersreuti, Weinfelden. – 817 Zuschauer. – SR Castelli/Wiegand, Ammann/Nater. – Tore: 7. Sterchi (Forget) 0:1. 58. Ang (Derungs, Moor) 1:1. 60. (59:38) Derungs (Ang, Lehmann) 2:1. – Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Thurgau, 4-mal 2 Minuten plus 5 Minuten plus Spieldauerdisziplinarstrafe (Forget) gegen Olten. Thurgau: Bader (Janett); Soracreppa, Forrer; Moor, Parati; Schmutz, Kühni; Törmänen; Derungs, Lehmann, Ang; Baumann, Hobi, Spannring; Petrig, Hollenstein, Binias; ­Jolliet, Rundqvist, Woger; Salamin. Olten: Rytz (Matthys); Maurer, Lüthi; ­Heughebaert, Weisskopf; Wieszinski, Wyss; Horansky, Knelsen, Nunn; Lhotak, Forget, Sterchi; Hüsler, Weder, Mosimann; Hasani, Schwab, Oehen; Fuhrer. Bemerkungen: Olten ohne Scheidegger, Antonietti, Schmuckli, Gurtner (alle verletzt) sowie Smith, Portmann (beide überzählig). Thurgau ohne Senn, Fritsche, Fechtig, ­Loosli, Palmberg (alle verletzt).

