Der FC Lommiswil empfängt «zu Hause» in Bettlach den FC Mümliswil

Am Mittwoch wurde das Spiel zwischen Hägendorf und Subingen wetterbedingt nach 45 Minuten beim Stand von 1:1 abgebrochen. Den Auftakt machten dann am Donnerstag Biberist und Iliria. Der FC Biberist gewann gegen den Titelverteidiger mit 3:1. Heute Sonntag wird die neue Saison der 2. Liga mit vier Partien so richtig lanciert. Der FC Lommiswil spielt gegen den FC Mümliswil, das Spiel startet um 11 Uhr.

Raphael Wermelinger 21.08.2022, 11.51 Uhr