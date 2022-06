Souveräne Sieger am 22. Grenchenberglauf

Laufsport Souveräne Sieger am Grenchenberglauf: Ultra-Trail-Spezialist und Spitzenläuferin laufen allen davon 261 Läuferinnen und Läufer nahmen bei warmen Temperaturen am 22. Grenchenberglauf teil – Der 46-jährige ­Ultra-Trail-Spezialist Andreas Schindler und die 26-jährige Spitzenläuferin Céline Aebi liefen allen davon. Manfred Dysli Jetzt kommentieren 26.06.2022, 21.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Impressionen vom Grechenberglauf 2022 José R. Martinez / Solothurner Zeitung Impressionen vom Grechenberglauf 2022 José R. Martinez / Solothurner Zeitung Impressionen vom Grechenberglauf 2022 José R. Martinez / Solothurner Zeitung Impressionen vom Grechenberglauf 2022 José R. Martinez / Solothurner Zeitung Impressionen vom Grechenberglauf 2022 José R. Martinez / Solothurner Zeitung Impressionen vom Grechenberglauf 2022 José R. Martinez / Solothurner Zeitung Impressionen vom Grechenberglauf 2022 José R. Martinez / Solothurner Zeitung Impressionen vom Grechenberglauf 2022 José R. Martinez / Solothurner Zeitung Impressionen vom Grechenberglauf 2022 José R. Martinez / Solothurner Zeitung Impressionen vom Grechenberglauf 2022 José R. Martinez / Solothurner Zeitung Impressionen vom Grechenberglauf 2022 José R. Martinez / Solothurner Zeitung Impressionen vom Grechenberglauf 2022 José R. Martinez / Solothurner Zeitung Impressionen vom Grechenberglauf 2022 José R. Martinez / Solothurner Zeitung Impressionen vom Grechenberglauf 2022 José R. Martinez / Solothurner Zeitung Impressionen vom Grechenberglauf 2022 José R. Martinez / Solothurner Zeitung Impressionen vom Grechenberglauf 2022 José R. Martinez / Solothurner Zeitung Impressionen vom Grechenberglauf 2022 José R. Martinez / Solothurner Zeitung Impressionen vom Grechenberglauf 2022 José R. Martinez / Solothurner Zeitung Impressionen vom Grechenberglauf 2022 José R. Martinez / Solothurner Zeitung

Mit 261 Teilnehmerinnen und Teilnehmern mussten die Veranstalter des 22. Grenchenberglaufes, die Grenchner Free Runners, trotz guter Organisation, wie alle anderen Laufveranstalter in der Schweiz in diesem Jahr einen Teilnehmerrückgang in Kauf nehmen. Aber immerhin: Der Lauf über 11,7 km mit 895 Steigungsmetern konnte zur Freude aller Läuferinnen und Läufer durchgeführt werden.

In Abwesenheit der beiden letztjährigen Tagessiegern, dem Franzosen Clement Durance und der Solothurnerin Petra Eggenschwiler, gab es mit dem Deutschen Andreas Schindler und der Bernerin Céline Aebi zwei souveräne Gewinner. Beide lagen bereits bei der ersten Wasserstelle beim dritten Kilometer im Wald allein in Front. Die Führenden bauten den Vorsprung schliesslich bis ins Ziel kontinuierlich aus. Der frühere deutsche Radrennfahrer Andreas Schindler, der läuferisch vor allem in der Deutschen Bundesliga in Erscheinung getreten war und in diesem Frühling den Lauf in der Jura-Top-Tour in Lostorf gewonnen hatte, war mit seinem Resultat zufrieden: «Ich bin heute zum ersten Mal an diesem schönen Lauf hier in Grenchen gestartet. Dieses Rennen machte mir viel Spass, obschon heute die Konkurrenz am Start fehlte», sagte er und blickte voraus: «Als nächstes habe ich nun den Gornergrat-Marathon am kommenden Samstag in Zermatt im Visier, der für die Golden Trail World Serie zählt.»

Aebi: «Ich komme immer gerne an diesen Lauf»

Bis ins Ziel büsste der Kernenrieder Philipp Bütikofer, in diesem Jahr immerhin Sieger des Wiedlisbacher Waffenlaufes, nicht weniger als 2:47 Minuten auf Sieger Schindler ein, während der drittklassierte Rolf Messerli aus Oberstocken bereits mit einem Rückstand von 3:36 Minuten ins Ziel kam. Bester Solothurner wurde als Gesamtsechster Jordi Marocchi aus Oberdorf, der Freund der Vorjahressiegerin Petra Eggenschwiler, die das Rennen diesmal als Zuschauerin auf dem Rennrad verfolgte. Ebenfalls nicht am Start war Martina Strähl aus Horriwil, die sich auf den EM-Marathon vom 15. August in München vorbereitet.

So konnte sich bei den Frauen Céline Aebi, 26-jährige Spitzenläuferin der LV Langenthal, zur Siegerin küren. Nachdem sie zwei Tage zuvor an der Schweizermeisterschaft auf der Bahn im Zürcher Letzigrund noch auf einen Start über 5000m verzichtete, hatte sich die diesjährige Cross-Vize-Schweizermeisterin am Grenchenberglauf spontan nachgemeldet.

Es lohnte sich: Bei ihrem zweiten Triumph am Grenchenberg nach 2018 verwies die ursprünglich aus Wynigen BE stammende und jetzt in Utzenstorf wohnhafte Aebi die um ein Jahr ältere Seraina Ummel vom BTV Aarau und die Solothurnerin Sarah Umbricht auf die Ehrenplätze. Nach ihrem Triumph meinte Aebi glücklich: «Ich komme immer gerne an diesen schönen Lauf. Schon als Kind war ich früher hier bei den Schülerrennen als Läuferin dabei gewesen. Der heutige Lauf war aber mega anstrengend – wahrscheinlich, weil ich im April an Corona erkrankt war.»

Die drittklassierte Sarah Umbricht bestritt nach längerer Verletzungspause nach dem Blüemlisalplauf erst ihren zweiten Wettkampf in dieser Saison. Auf den Plätzen vier und fünf folgten mit der Zuchwilerin Gertrud Wiedemann und Maja Hügli (Präsidentin) zwei OK-Mitgliederinnen des Weissensteinlaufes, der am 28. August 2022 zum 32. Mal auf dem Programm steht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen