Triathlet Max Studer über seine Wahnsinnszeit über 10 km

Laufsport Max Studer nach Wahnsinnszeit über 10 km: «Es hat mir gezeigt, dass ich mich als Triathlet im Laufen nicht verstecken muss» Der Solothurner Spitzentriathlet Max Studer über seine persönliche Bestleistung mit 28:26 Minuten über 10km nach dem Pfeifferschen Drüsenfieber, die historische Tragweite seines Erfolges und seine nächsten Ziele. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 18.01.2023, 05.05 Uhr

Max Studer läuft am 10-km-Rennen in Valencia die drittbeste je gelaufene Zeit eines Schweizers. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Max Studer, Sie haben sich am Wochenende mit der drittbesten je gelaufenen Zeit eines Schweizers über zehn Kilometer ein eigenes Geburtstagsgeschenk gemacht. Haben Sie sich am Montag zu Ihrem 27. Geburtstag ein extra Glas Champagner gegönnt?

Max Studer: (lacht) Ich bin nach dem Rennen sofort wieder an den Flughafen und bin zurückgereist nach Gran Canaria, wo ich zurzeit ein Trainingslager absolviere. Am Montag war ich dann bereits wieder in meinem Trainingsalltag. Ich verzichte derzeit auf Alkohol, aber ich war dann am Abend schon mit Freunden Nachtessen. Wir haben auf die Zeit in Valencia und meinen Geburtstag angestossen und haben einen schönen Abend verbracht.

Sie sind das 10-km-Rennen von Valencia in unfassbaren 28:26 Minuten gelaufen. Hat Sie das überrascht?

Mein Ziel war es, die zehn Kilometer unter 29 Minuten zu laufen, das wäre auch schon persönliche Bestleistung gewesen. Dass ich dann sogar unter 28:30 gelaufen bin, ist schon sehr speziell und hat mich natürlich überrascht.

War dieses 10-km-Rennen in Valencia für Sie auch etwas spezielles, weil Sie schon letztes Jahr daran teilnehmen wollten?

Ja, ich war ja Ende 2021 bei Julien Wanders im Trainingslager in Kenia, einige Läufer nahmen in Valencia teil. Leider musste ich im Januar 2022 wegen einer Magenverstimmung kurzfristig absagen. Aber umso schöner war es, dass ich in diesem Jahr nach der Diagnose des Pfeifferschen Drüsenfiebers im vergangenen Sommer überhaupt daran teilnehmen konnte. Es war ein toller Event, es hat mich gefreut, neben so vielen grossartigen Läufern am Start zu stehen.

Ihre neue persönliche Bestzeit kommt zu einer erstaunlichen Zeit mitten im Aufbau nach dem Pfeifferschen Drüsenfieber.

Es macht mich glücklich, dass ich schon Mitte Januar meine persönliche Bestleistung verbessern konnte. Ich bin natürlich zufrieden mit der Laufzeit, aber ich bin vor allem erleichtert, zu wissen, dass ich das Pfeiffersche tatsächlich überwunden habe und mich körperlich wieder gut fühle. Das Rennen in Valencia hat mir auch gezeigt, dass der Körper die Belastungen mit der Vorbereitung, dem Reisen und dem Rennen wieder bestreiten mag.

Sie haben Ihr Training erst vor zehn Wochen wieder aufgenommen.

Ja, es sind zwei Monate vergangen, in denen ich mich gut fühlte und trainieren konnte. Ich beschloss, im Dezember ins Trainingslager nach Gran Canaria zu gehen und bis Weihnachten intensive Trainingseinheiten zu bestreiten. Für mich ist wichtig im Hinblick auf mein grosses Ziel, die Olympischen Spiele 2024 in Paris, dass ich die Saison in bester Verfassung bestreiten kann. Ich möchte die Wochen bis zu meinem Saisonstart am 2./3. März in Abu Dhabi möglichst gut nutzen, damit ich die Zeit, in der ich wegen des Pfeifferschen nichts tun konnte, so gut wie noch möglich aufholen kann. Klar hatte ich im vergangenen Jahr einige Rückschläge, aber das sind für mich keine Gründe, mein grosses Ziel, die Olympischen Spiele 2024, aufzugeben. Ich bin motivierter denn je, meinen Weg zu gehen.

War es vielleicht nicht einmal so schlecht, Ihrem Körper grundsätzlich etwas Ruhe zu gönnen?

Es macht mich vor allem happy, dass ich rückblickend sagen kann, dass wir als Team – Sportarzt Patrik Noah, Trainer Brett Sutton und meine Familie – die absolut besten und richtigen Entscheidungen gefällt haben. Die vierwöchige Pause, in der ich komplett nichts gemacht habe, war wichtig, damit ich meinem Körper die Ruhe geben konnte, die er zwingend brauchte. Hätte ich das nicht befolgt, stünde ich jetzt vermutlich an einem anderen Punkt. Es war natürlich schade, dass ich die vergangene Saison abbrechen musste, es war eine schwierige Zeit für mich, aber es macht mich glücklich, nun zu sehen, dass wir richtig gehandelt haben und ich dadurch bereits jetzt wieder so fit sein kann.

10 km in 28:26 Minuten. Sind Sie sich der historischen Tragweite Ihres Erfolges schon bewusst?

Es hat mir sicher ein wenig gezeigt, dass ich mich als Triathlet im Laufbereich nicht verstecken muss. Ich kannte schon im Vorfeld des Rennens die Schweizer Bestenliste, wusste von der Zeit von Markus Ryffel mit 28:25 Minuten, aber auch Julien Wanders’ Zeit mit 27:13 Minuten. Ich durfte ja in Kenia mit Wanders trainieren und seine Inspiration, seine Leidenschaft fürs Laufen miterleben. Er hat bewiesen, dass nicht nur Kenianer, sondern auch Europäer, schnell laufen können.

Sie haben Ryffels Zeit nur um eine Sekunde verpasst. Mal ehrlich: Hat Sie das hinterher etwas gewurmt?

Erst einmal bin ich sicher sehr glücklich mit meiner Zeit. Eine Sekunde ist nicht viel, aber es macht mich stolz und ich fühle mich geehrt, dass ich nun mit all diesen grossen Namen auf der Bestenliste stehen darf. Aber mein Ziel ist sicher, dass es nicht meine letzte persönliche Bestleistung war. Ich bin immer noch eine Minute von Julien Wanders entfernt, es zeigt, dass es noch viel Luft nach oben gibt. Das Laufen bereitet mir grossen Spass und ich könnte mir gut vorstellen, nächstes Jahr in Valencia wieder anzutreten.

Was ist denn noch möglich für Sie?

Ich sehe mich immer noch in der Entwicklung. Ich bin jetzt schon 27 geworden, aber ich will mich tagtäglich weiter verbessern, im Laufen, im Velofahren und Schwimmen. Ich will mich als Triathlet verbessern und mein grosses Ziel ist es, an die Triathlon-Weltspitze zu kommen. Das habe ich noch nicht komplett erreicht. Ich bin sicher auf einem guten Weg und gehöre in der Schweiz und in Europa zu den Topathleten, aber das will ich auch weltweit schaffen. Ich will an den Olympischen Spielen in Paris 2024 eine Fitness haben, mit der ich mit den Weltbesten mithalten kann und vorne um Medaillen mitkämpfen kann.

Sie sind nun wieder zurück in Gran Canaria. Wie sieht nun Ihr Programm aus?

Ich will mich wieder voll dem Training widmen. Ich habe mich sicher auf Valencia vorbereitet, aber das Rennen war auch ein ideales Training unter Wettkampfbedingungen. Nun möchte ich mich auf den Saisonstart in Abu Dhabi vom 2./3. März konzentrieren, danach verstreichen wieder zwei Monate bis zum nächsten Event in Yokohama. Diese Zeit will ich nutzen, auch auf dem Velo und im Schwimmen Fortschritte zu erzielen. Meine Fitness derzeit ist sehr gut, aber ich will in allen Disziplinen noch eine Schippe drauflegen, damit ich dann bereit bin, wenn im Sommer die Saison so richtig losgehen wird.

