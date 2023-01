Triathlet Max Studer läuft drittbeste Schweizer Zeit über 10 km

Laufsport Max Studer läuft in Valencia drittbeste je gelaufene Schweizer Zeit über 10 km Beim internationalen Strassenlauf im spanischen Valencia brillierte Max Studer am Wochenende mit einer beeindruckenden Leistung: Der Solothurner Triathlonprofi aus Kestenholz lief die 10 km in hervorragenden 28:26. Das ist die drittbeste je gelaufene Zeit eines Schweizers über zehn Kilometer. Silvan Hartmann 15.01.2023, 18.28 Uhr

Max Studer, hier bei der Triathlon-EM in München im Einsatz, gelingt in Valencia eine beeindruckende Leistung über 10 km. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Erst noch konnte Max Studer nach der Diagnose des Pfeifferschen Drüsenfiebers ein geregeltes Training wieder aufnehmen. Nun gelang ihm beim internationalen Strassenlauf in Valencia der Beweis, dass er bereits wieder in grossartiger Form ist: Einen Tag vor seinem 27. Geburtstag verbesserte Max Studer mit einer Laufzeit von 28:26 Minuten seine persönliche Bestleistung um fast eine Minute. Es ist gleichzeitig die drittbeste je gelaufene Zeit eines Schweizers über zehn Kilometer. Nur der Schweizer Rekordhalter Julien Wanders (27:13) und Markus Ryffel (28:25) sind jemals schneller gelaufen. Mit dieser Zeit klassierte sich Max Studer beim prominent besetzten internationalen Strassenlauf von Valencia an 25. Position.