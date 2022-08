Christian Mathys gewinnt zum sechsten mal den Weissensteinlauf

Laufsport Jura-Top-Tour: Christian Mathys sichert sich den sechsten Sieg am Weissenstein Wie schon im letzten Jahr kommt Christian Mathys als schnellster über die Ziellinie und gewinnt die 32. Ausgabe des Weissensteinlaufes. Zum ersten Mal seit 2019 findet der Berglauf ganz ohne Corona-Massnahmen statt. Michael Höchner Jetzt kommentieren 29.08.2022, 05.00 Uhr

Christian Mathys gewinnt die 32. Ausgabe des Weissensteinlaufes. Patrick Luethy

Bei optimalen Laufbedingungen sichert sich Christian Mathys den persönlich sechsten Sieg am Weissenstein. Damit schlägt der Lokalmatador den Mitfavoriten Mekonen Tefera auf der 14.3 km langen Strecke mit einem Vorsprung von 2:52 Minuten. Wie schon vor einer Woche in Olten, gewinnt Céline Aebi bei den Frauen.

Highlight der Jurabergläufe

Der traditionelle Weissensteinlauf fand bereits zum 32. Mal statt und ist auch dieses Jahr wieder Teil der Jura-Top-Tour. Startend bei der Kantonsschule in Solothurn, führt die Laufstrecke über 1047 Höhenmeter durch die Verenaschlucht, über die Rüttenen, Oberdorf und den Nesselboden ins Zielgelände vor dem Hotel Weissenstein auf 1284 m ü. M.

Gestartet wurde der Lauf bei der Kantonsschule Solothurn. Tom Ulrich

Bei etwas weniger als 20 Grad konnten sich die Läuferinnen und Läufer über nicht allzu heisse Bedingungen freuen. Einzig allein der Nebel machte den Laufenden einen Strich durch die Rechnung und verhinderte atemberaubenden Ausblicke. So blieb auch das Panorama im Zielgelände den zahlreich erscheinenden Laufbegeisterten verwehrt. Anstatt eines wunderbaren Ausblicks auf das Mittelland und den Bielersee, bekam man nur einen grauen Schleier zu Gesicht. Im Verlaufe des Nachmittags stachen aber einzelne Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke hindurch.

Solothurner Heimsieg

Während die Aussicht nicht das erhoffte Spektakel bieten konnte, fand man dieses auf der Laufstrecke. Zuständig dafür war ein altbekannter: Christian Mathys. Der Biberister sicherte sich auf eindrückliche Art und Weise den Tagessieg. Von Beginn weg bestimmte der Sky-Running-Vizeweltmeister des letzten Jahres das Tempo und kontrollierte das Geschehen. Seine ärgsten Verfolger Mekonen Tefera und Cédric Lehmann konnten auf den ersten vier Kilometern zwar noch mithalten, mussten bei der folgenden Steigung Mathys aber entwischen lassen. Das Ganze zu seiner eigenen Verwunderung:

«Ich hätte nicht gedacht, dass ich so weit voraus sein werde. Letztens hatte ich nicht mehr so viel Zeit, um einen professionellen Trainingsumfang aufrecht zu erhalten.»

Der Zieleinfauf erfolgt auf einer Höhe von 1284 m ü. M. vor dem Hotel Weissenstein. Patrick Luethy

Von da an verwaltete der 35-Jährige seinen Vorsprung gekonnt und lief mit fast drei Minuten Vorsprung im Ziel ein. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Mekonen und Lehmann. Mit Mathys, welcher zu den besten Bergläufern der Schweiz gehört, setzte sich damit bei den Männern der Favorit durch. Auch auf Seite der Frauen siegte die Favoritin. Wie schon vor einer Woche am «Born to Run» heisst die Siegerin Céline Aebi. Die Läuferin aus Utzenstorf gewinnt vor Hanna Gröber und Natalia Gemperle. Damit baut Aebi ihre Führung in der Gesamtwertung der Jura-Top-Tour weiter aus.

Run auf die Startplätze

Wie so viele kleine andere Sportveranstaltungen auch, hatte der Weissensteinlauf in den letzten Jahren mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Dies zeigte sich vor allem im Rückgang der Anmeldungen der letzten beiden Jahre. OK-Präsidentin Maja Hügli sieht aber noch einen anderen Grund für die fallenden Teilnehmerzahlen der jüngsten Vergangenheit: «Ich habe das Gefühl, dass viele in die Trail-Szene übergehen und lieber die langen Trail-Läufe bestreiten auf dem Eiger oder anderen Bergen.»

Die tiefer werdenden Teilnehmerzahlen bestätigten sich in diesem Jahr aber nicht. Da sich unzählige Läuferinnen und Läufer noch spontan dazu entschieden, am Lauf teilzunehmen, konnten sich die Helferinnen und Helfer im Startbereich nicht über zu wenig Arbeit beklagen. Damit kommt die Ausgabe 2022 auf 448 Teilnehmende am Berglauf. Zum Vergleich, im Vorjahr waren es lediglich 320 Laufende. Vom grossen Ansturm überrascht war auch Hügli:

«Es war ungewohnt, dass wir beim Start mit so vielen Nachmeldungen von Läufern überschüttet wurden, aber natürlich freut uns das.»

Zurück zur Normalität

Dass die Laufszene wieder in der Normalität angelangt ist, zeigte sich auch an anderen Stellen. Während letztes Jahr das Feld noch gestaffelt starten musste und ein Corona-Polizist strengstens dafür sorgte, dass alle Abstände eingehalten wurden, konnten sich die Zuschauenden in Solothurn über einen Massenstart freuen. Abgerundet wurde das Lauferlebnis des Weissenstein mit einer Festwirtschaft im Sennhaus nahe der Ziellinie und der für ein Rennen obligaten Siegerehrung. Beide Dinge sind Kernbestandteile eines Berglaufs, fehlten in den letzten zwei Jahren aber komplett.

Zahlreiche Läuferinnen und Läufer meldeten sich kurzfristig zum Lauf an. Patrick Luethy

Nach ihrem Zwischenhalt auf dem Weissenstein findet der nächste Lauf der Jura-Top-Tour auf dem Roggen bei Oensingen statt. Der 37. Roggen-Berglauf geht am 11. September über die Bühne.

Ranglisten Männer

1. Christian Mathys (Biberist) 1:02:32. 2. Mekonen Tefera (Gampelen) 1:05:24. 3. Cédric Lehmann (Liebefeld) 1:07:05. 4. Lars Schnider (Lohn-Ammannsegg) 1:08:17. 5. Gilles Bailly (Moutier) 1:08:59. 6. Manuel Hügli (Laufen) 1:09:37. 7. Timon Schmid (Zuchwil) 1:09:53. 8. Michael Eggenberger (Hünenberg See) 1:09:55. 9. Marco Wildhaber (Aeschi b. Spiez) 1:10:29. 10. Flurin Leugger (Zürich) 1:11:34.



Frauen

1. Céline Aebi (Utzenstorf) 1:12:26. 2. Hanna Gröber (Zürich) 1:14:07. 3. Natalia Gemperle (Kallwil) 1:15:30. 4. Arlette Maurer (Olten) 1:18:28. 5. Bettina Müller (Oberdorf) 1:20:55. 6. Sarah Umbricht (Solothurn) 1:21:20. 7. Simone Hertenstein (Liestal) 1:22:45. 8. Noelle Ingold (Solothurn) 1:23:06. 9. Gertrud Wiedemann (Zuchwil) 1:23:56. 10. Manuela Traina (Schwarzsee) 1:25:20.

