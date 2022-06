Laufsport Ein holpriger Start: Die Jura-Top-Tour will ab dem Sommer zu alter Stärke finden Im April startete die Jura-Top-Tour ihre erste vollständige Austragung nach der Coronazeit. Nach Tour-Hälfte zeigt die Analyse der Teilnehmerzahlen ein eher enttäuschendes Bild ab. OK-Präsident Rolf Schoy erklärt, warum er dennoch positiv auf die nächsten Läufe gestimmt ist. Noah Born Jetzt kommentieren 09.06.2022, 05.00 Uhr

Die diesjährige Austragung des Tüfelsschlucht-Berglaufs kam nicht an die Teilnehmerzahlen von 2019 heran. Bruno Kissling

Die Jura-Top-Tour 2022 ist die erste vollständige Austragung seit Coronabeginn und bereits voll in Gange. Von insgesamt zehn Bergläufen sind fünf Touren absolviert. Den Start machte die zweite Austragung des Froburg-Berglaufs im April. Danach folgten der Tüfelsschlucht-, Wengi-, Gempen- und zuletzt der Passwang-Berglauf.

Gesamthaft haben die Teilnehmer aller Tour-Etappen bisher eine Strecke von 42,2 Kilometer zurückgelegt und über 2392 Höhenmeter bezwungen. Doch die Anmeldungszahlen beziffern bisher eine herbe Enttäuschung.

Corona beeinflusste die letzten Austragungen stark

Das Organisationskomitee der Jura-Top-Tour hatte mit der Planung der Bergläufe während Corona grosse Schwierigkeiten. Im ersten Jahr der Pandemie fiel die geplante Tour ins Wasser, einzig der Weissensteinlauf konnte mit grossem organisatorischem Aufwand durchgeführt werden.

Auch ein Jahr später gelang keine komplette Durchführung. Kompromisse wurden getätigt, wie eine Abweichung von der originalen Strecke oder der Start in einzelnen Intervallen. Dennoch mussten manche Bergläufe erneut abgesagt werden. Die diesjährige Austragung soll endlich wieder ohne Einschränkungen vonstattengehen.

Die Resultate der ersten Bergläufe

Die Hälfte aller Läufe sind absolviert, wobei der Froburg-Berglauf mit 175 Teilnehmern den Anfang machte. Rea Iseli (38:18,7) lief bei den Frauen und Andreas Schindler (34:16,2) bei den Männern die schnellste Zeit, der acht Kilometer langen Strecke.

Am Tüfelsschlucht-Berglauf sicherten sich Melanie Maurer (37:02,4) und Christian Mathys (31:58,0) die Bestzeit. Céline Aebi (39:06,7) und Gilles Bailly (35:37,4) siegten am Wengi-Berglauf.

An der 39. Ausgabe des Gempen-Berglaufs gewannen Sarina Kyburz (35:13,0) und Joey Hadorn (28:16,3). Letzten Samstag krönten sich Céline Aebi (53:44,4) und Jeremy Hunt (46:46,8) zu den Tagessiegern am Passwang-Berglauf.

2021 gingen nur wenige Teilnehmer an den Start. Hier in Intervallen am 32. Tüfelsschlucht-Berglauf. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt / CH Media AG

Die Teilnehmerzahlen litten seit Beginn der pandemischen Umständen stark. «Im Jura-Top-Tour-Jahr vor Corona gab es insgesamt über 4000 Anmeldungen. 2021 waren dann nur noch die Hälfte davon am Start mit dabei», erläutert OK-Präsident Rolf Schoy. Die Organisatoren wollen wieder an die Teilnehmermengen aus Vor-Corona-Zeiten anknüpfen, was sich jedoch als äusserst schwierig gestaltet:

«Wir setzten uns vor dem Tourstart ein sehr hohes Ziel, denn wir wollen uns wieder an den Zahlen von 2019 orientieren. Nach dem enttäuschenden Froburg-Berglauf, mit einem Teilnehmerrückgang von über einhundert Prozent, hatten wir jedoch Böses geahnt, was sich an den ersten Läufen leider auch bewahrheitet hat.»

Tatsächlich gelang den Veranstaltern bisher nicht die Zahlen aus den Vor-Corona-Jahren zu decken. «Beim Froburg-Berglauf hatten die ausgebliebenen Anmeldungen sicherlich auch mit dem furchtbaren Wetter zu tun, ansonsten wird der prozentuale Teilnehmerrückstand fortlaufend weniger. Am Passwang-Berglauf kamen wir wieder näher an die gewünschten Zahlen heran, da waren es nur noch 15 Prozent weniger Läufer als 2019», erklärt Rolf Schoy.

Ohne Festwirtschaft gibt es weniger Teilnehmer

Zudem begründet er den Rückgang: «In den letzten Jahren und zu Tourbeginn mussten wir auf eine Festwirtschaft verzichten und ich denke, dass an diesen Läufen der soziale Aspekt verloren ging. Unsere Läufer schätzen es sehr, wenn wir ihnen eine gute Infrastruktur mit genügend Platz bieten können, was leider nicht möglich war.»

Der OK-Präsident sieht den anstehenden Bergläufen optimistisch entgegen:

«Wir wollen den positiven Effekt der letzten Austragungen fortfahren und die Zielgruppe weiterhin orientieren. Dazu werden wir auch mehr für die Jura-Top-Tour werben. Ab dem Sommer sollte dann eine Normalisierung stattfinden, da langjährige Läufe auf dem Plan stehen und diese Highlights bringen wieder grössere Teilnehmerzahlen mit sich.»

Dazu gehört auch der Belchen-Berglauf, welcher nun Born to run getauft wurde. Das Spezielle an dieser Austragung ist die neue Streckenauslegung, denn der neue Rundkurs weicht von einem klassischen Berglauf ab.

«Der Start und das Ziel wird an der Stadthalle Kleinholz sein, wodurch der Rücktransport grösstenteils entfällt. Letztes Jahr diente diese Kurslegung über den Born als Alternative und die Organisatoren möchten die Route so beibehalten. Damit wird eine neuer Läuferkreis angesprochen, welcher nicht zum Bergläuferstamm gehört», erklärt der OK-Präsident.

Den nächsten Halt macht die Jura-Top-Tour am 26. Juni mit dem Grenchenberglauf. Darauf folgt die Einweihung des neuen Born to run-Laufs Mitte August, der renommierte Weissenstein- und Roggen-Berglauf, sowie die Schlussetappe zum Tour de Moron.

