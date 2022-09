Der Stufen-Wettlauf am Born ist zurück

Laufsport Der Stufen-Wettlauf ist zurück: Am Sonntag findet der 1000er-Stägli-Lauf am Born statt Nach coronabedingter Pause findet am Sonntag die 16. Ausgabe des 1000er-Stägli-Laufs in bewährter Form statt. «Mit etwas Wetterglück erreichen wir wie beim letzten Lauf die Marke von 250 Startenden», hofft OK-Präsident Michael Adamer. Pascal Kamber Jetzt kommentieren 22.09.2022, 15.24 Uhr

Wer auf dem Born die Aussicht geniessen will, muss zuerst über 1150 Stufen leiden. Meanie Gamma

«Wisst ihr noch? Da gabs mal einen Wettlauf mit vielen Stufen mitten im Wald. Am Schluss wird es jeweils besonders streng und steil – aber man wird mit einer tollen Aussicht belohnt». Mit diesen Worten meldeten sich die Organisatoren des 1000er-Stägli-Laufs vor einigen Wochen auf den sozialen Medien aus der «Versenkung» zurück.

Denn drei Jahre nach der letzten Austragung findet am Sonntag die 16. Ausgabe des beliebten Laufs über die legendären 1150 Stufen am Born statt. «Nachdem wir den 1000er-Stägli-Lauf in den letzten zwei Jahren wegen Corona nicht durchführen konnten, freuen wir uns sehr, dass es in diesem Jahr wieder klappt», sagt Michael Adamer, der zum sechsten Mal als OK-Präsident fungiert.

Bereits rund 150 Startende haben sich gemeldet

Michael Adamer, OK-Präsident des 1000er-Stägli-Laufs. zvg

Dass der Event auch nach ungewollt langer Pause nach wie vor auf Interesse stösst, beweist der Blick auf die Teilnehmerzahlen. Bislang haben sich rund 150 Personen für den Lauf am Sonntag eingeschrieben. «Mit etwas Wetterglück erreichen wir wie beim letzten Lauf die Marke von 250 Startenden», hofft Adamer und verweist auf den Online-Anmeldeschluss von morgen Freitag. Nachmeldungen sind zudem am Sonntag bis 14 Uhr vor Ort gegen einen Zuschlag von 5 Franken möglich.

Derzeit kümmern sich Michael Adamer und sein Team um die letzten Vorbereitungen. Wie in den vergangenen Jahren befindet sich die Festwirtschaft inklusive Anmeldung, Garderoben und Toiletten beim alten Kraftwerk Ruppoldingen. Am selben Ort geht auch die für 15.30 Uhr angesetzte Rangverkündigung über die Bühne. Beim Wettkampf selbst bleibt ebenfalls alles beim Alten: Zur Wahl stehen 17 Kategorien, die Teilnehmenden werden zwischen 11 und 15 Uhr im Abstand von einer Minute auf die Reise geschickt und erhalten im Ziel unabhängig von der gestoppten Zeit einen Preis.

Die einzige Anpassung gibt es bei der Anreise: Weil die Aarebrücke zwischen Aarburg und dem 1000er-Stägli-Lauf-Start derzeit saniert wird, muss mit Behinderungen gerechnet werden. Der offizielle Parkplatz befindet sich deshalb bei der Gemeindekanzlei in Boningen, von wo aus ein Shuttlebus kostenlos zum alten Kraftwerk fährt.

