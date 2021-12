Keine Heim-EM für HC-Olten-Captain Stephanie Weber.

Landhockey Heim-EM geplatzt: Die Oltnerin Stephanie Weber hätte 200 Meter von ihrem Zuhause entfernt im Hotel gewohnt Die Schweizerinnen hätten erstmals einen EM-Final erreichen wollen. Die Absage der Hallenhockey-Europameisterschaft ist insbesondere für Stephanie Weber bitter. Für die Oltnerin wäre der Grossanlass ein perfekter Abschluss ihrer Juniorinnenkarriere gewesen. Immerhin winkt als Trostpflaster die Frauen-EM im Januar in Spanien. Raphael Wermelinger 16.12.2021, 11.35 Uhr

Stephanie Weber wurde 2017 mit der U21-Nati EM-Vierte, 2019 gewann sie Bronze. Eine weitere Steigerung wird es wegen der Absage nicht mehr geben. zvg

«Das Organisationskomitee seitens HC Olten ist untröstlich», schreiben die Verantwortlichen des NLA-Klubs in ihrer offiziellen Mitteilung. Am Wochenende hätte in der Oltner Stadthalle die U21-Europameisteschaft der Frauen stattfinden sollen. «Aufgrund der aktuellen Coronasituation mit der neuen Omikron-Variante und den erschwerten internationalen Reisebestimmungen muss die vom 17. bis 19. Dezember geplante U21-EM leider schweren Herzens abgesagt werden», bedauern die Organisatoren, die den Entscheid aber «nachvollziehen können».

Auch Nationaltrainer Mathias Schaeben ist enttäuscht, aber nicht überrascht. Er habe schon geahnt, dass die Durchführung des Grossanlasses nicht möglich sei. Der europäische Landhockey-Verband habe gar keine andere Wahl mehr gehabt nach den jüngsten Entwicklungen der Coronalage. «Das Team und ich waren natürlich trotzdem sehr betrübt, als wir den definitiven Entscheid erhielten», sagt der 29-jährige Deutsche. Die U21-EM 2021 hätte eigentlich bereits im Januar in Olten stattfinden sollen. Nach der zweiten Absage fällt das Turnier nun endgültig ins Wasser. «Dies war der einzige mögliche Verschiebungstermin», bedauert Schaeben.

Der erstmalige Finaleinzug wäre das Ziel gewesen

Der gebürtige Leverkusener ist seit 2017 für die U21-Auswahl verantwortlich. An seiner ersten Europameisterschaft führte er die Schweiz gleich auf den vierten Platz – ein erster Meilenstein für das junge Team. «Zwei Jahre später erreichten wir wiederum die Halbfinals und schrieben mit dem Gewinn der Bronzemedaille Geschichte», blickt Schaeben stolz zurück. Mit dem nahezu identischen Kader hätte der Erfolg von 2019 heuer in Olten getoppt werden sollen: «Wir haben ein sehr gutes Kader und hätten vielleicht zum ersten Mal einen Halbfinal an einer EM gewinnen können.»

Mathias Schaeben ist seit 2017 für die Schweizer U21-Auswahl verantwortlich. Seine erste Station in der Schweiz war der Luzerner SC. Philipp Schmidli

Und dies erst noch vor Heimpublikum, was die Absage noch etwas schmerzhafter macht für den Staff und die Spierlinnen. Die Frauen bekämen nicht oft die Gelegenheit, ihre Länderspiele in der Schweiz auszu- tragen. Weil die Gegnerinnen die Reisen in die teure Schweiz meiden würden, so Schaeben: «Es wäre für die Spielerinnen deshalb ein noch grösseres Highlight gewesen, vor ihren Eltern, ihren Familien und Freunden und der ganzen Schweizer Landhockey-Gemeinschaft anzutreten. Das hätte zusätzliche Motivation gegeben.»

Das einzige Positive ist für den Cheftrainer, dass der Grossteil des noch sehr jungen Teams mindestens eine weitere Chance auf eine Teilnahme an einer U21-Europameisterschaft erhalten werde. Im Januar 2023 soll die nächste EM stattfinden. Der Austragungsort steht noch nicht fest. Die Schweiz geniesst nach den beiden verpassten Gelegenheiten in diesem Jahr das Vorrecht als Ausrichter. «Beim Verband wird aktuell geprüft, welche Möglichkeiten bestehen», sagt Mathias Schaeben. «Es sind nur zwei Spielerinnen vom aktuellen Kader, die dann nicht mehr dabei sein werden, weil sie zu alt sind für die U21.»

Abruptes Ende für Oltnerin in der Juniorinnen-Nati

Eine davon ist Stephanie Weber, Captain des HC Olten. Für sie wäre es nach 2017 und 2019 die dritte Teilnahme an einer U21-EM gewesen. Ein solcher Grossanlass vor der eigenen Haustüre und in der Halle, in der sie jede Woche trainiert – das perfekte Ende ihrer Juniorinnenkarriere. «Es ist sehr schade, dass es nicht dazu kommt. Heimspiele mit dem Nationalteam sind wirklich eine Seltenheit», bestätigt sie, «vielleicht mal ein Testspiel, aber das ist keine grosse Sache und da kommen jeweils auch nicht viele Zuschauer. Jetzt hätte ich 200 Meter von meinem Zuhause entfernt im Hotel gewohnt. Das wäre sehr speziell gewesen. Und es wären sicher viele Zuschauer gekommen.»

Vor knapp zwei Wochen hat Stephanie Weber erfahren, dass die EM definitiv abgesagt wird. «Wir hatten ein Testspiel und da wurde es bereits angetönt. Es war ja auch zu erahnen», sagt sie. Kurz darauf kam die offizielle Bestätigung. «Wäre die EM drei Wochen früher gewesen, hätte sie stattfinden können. Das ist das Frustrierendste.» Das Team habe sich lange und intensiv auf das Turnier vorbereitet. «Ich glaube, wir wären sehr gut drauf gewesen», mutmasst sie, «wir haben sehr viel Talent im Team, spielen seit vielen Jahren zusammen und kennen uns sehr gut. Mein persönliches Ziel wäre es gewesen, den Final zu erreichen. Auch wenn ich nicht genau weiss, wie gut die Konkurrentinnen aufgestellt gewesen wären.»

Im Juni führte Stephanie Weber den HC Olten als Captain zum Schweizer Meistertitel auf dem Feld. zvg

Die U21-Equipe wird sich am Wochenende trotzdem sehen. Die Spielerinnen treffen sich am Freitagabend im Klubhaus des HC Olten. «Wir werden sicher etwas trinken. Und dann schauen wir weiter, was wir noch machen werden», sagt Weber lachend. Sie wolle lieber nicht zu viele Details verraten, was genau geplant sei. Für sie wird es einer ihrer letzten Abende im Kreise der U21-Auswahl sein. Kommt jetzt das Aufgebot für die EM der A-Nati? Im Januar ist in Spanien die Europameisterschaft der Frauen geplant. «Das wäre ein schönes Trostpflaster», sagt Stephanie Weber, «mal schauen, ob die EM denn auch tatsächlich wie geplant durchgeführt werden kann.»

Die Chancen, im Kader zu stehen, schätz sie als «relativ gross» ein. Dies bestätigt Mathias Schaeben, der nebst der U21- auch die Schweizer U19- sowie die U17-Equipe und auch die Frauen trainiert. «Sie hat sich extrem gut entwickelt in den vergangenen Jahren und ist zur Führungsspielerin gereift», sagt er. «Es ist wirklich sehr schade, dass sie sich am Wochenende nicht vor ihrem Heimpublikum präsentieren kann. Dafür hat sie die Aussicht auf die Damen-EM. Die Chancen, dass sie dabei ist, sind recht gross.»