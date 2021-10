Wiler-Ersigen-Rückkehrer Deny Känzig über sein Jahr in Schweden

Kurzes Abenteuer im Ausland «Einen erneuten Wechsel kann ich mir definitiv vorstellen»: Wiler-Ersigen-Rückkehrer träumt weiter von der grossen Bühne Nach einem Jahr in Schweden ist Deny Känzig wieder in die Schweiz zu Rekordmeister Wiler-Ersigen zurückgekehrt. Sein Traum vom Ausland lebt aber weiter. Nicolas Blust Jetzt kommentieren 23.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wieder zurück in der Schweiz: Deny Känzig (links) läuft wieder für den SV Wiler-Ersigen auf. Claudio Thoma / freshfocus

Vergangenen Sommer wagte Unihockeyspieler Deny Känzig den grossen Schritt und wechselte nach Schweden zu Linköping IBK. Der 24-Jährige suchte nach sieben Jahren in der höchsten Schweizer Spielklasse eine neue Herausforderung und wollte sich in der besten Unihockey-Liga der Welt messen.

Eine Saison später kehrt Känzig bereits wieder in die Schweiz zu seinem Stammverein Wiler-Ersigen zurück. Die Rückkehr hat aber keine sportlichen Gründe. «Wäre es nur ums Sportliche gegangen, wäre ich in Schweden geblieben», sagt Känzig über seine Rückkehr in die Heimat und ergänzt:

«Der Hauptgrund für meine Rückkehr war, dass ich meine Freunde und Familie vermisste.»

Ein Besuch der Liebsten an eines seiner Spiele wurde durch die strengen Coronamassnahmen in Schweden verhindert.

Traum vom Ausland lebt weiter

Seine Saison in Schweden bleibt Känzig trotzdem in bester Erinnerung. «Es hat mir in Schweden sehr gut gefallen und ich war sportlich ziemlich zufrieden mit meinen Leistungen. Trotzdem war die Zeit für mich nicht einfach, da ich oft alleine war», sagt Känzig über sein Schweden-Abenteuer. Hätte er noch einmal die Möglichkeit, würde er wieder die gleiche Entscheidung treffen:

«Ich bereue meinen Wechsel nicht. Das Jahr hat mich stärker und selbstständiger gemacht.»

Nun ist sein Abenteuer im Ausland erst einmal zu einem Ende gekommen. Solange das Leben durch das Coronavirus eingeschränkt wird, soll das auch so bleiben. Danach ist Känzig einem erneuten Wechsel nach Skandinavien aber nicht abgeneigt. «Ein erneuter Wechsel kann ich mir definitiv vorstellen. Ich sehe mich zukünftig in Schweden oder Finnland. Schweden hat definitiv die beste Liga der Welt, das sieht man auch an der Infrastruktur. Jedes Team hat eigene Arena und Garderobe. Ich fühlte mich dort wie ein richtiger Profi-Sportler», sagt Känzig sehnsüchtig.

Im Moment heisst die Realität aber Wiler-Ersigen und die Schweizer Liga. Der Saisonstart des Rekordmeisters verlief dabei holprig. Nach sechs Spielen, von denen vier gewonnen werden konnten, grüsst der SVWE von Tabellenplatz vier. Für Känzig kein Grund, in Panik zu verfallen: «Es muss jetzt noch nicht alles perfekt sein. Die Spiele, die wir gewinnen müssen, haben wir auch gewonnen. Gegen GC und Malans hat uns ein wenig die Erfahrung sowie die offensive Durchschlagskraft gefehlt.»

Känzig will Verantwortung übernehmen

Dabei will Känzig vorangehen. Zwar sei er mit seinen 24 Jahren noch jung, er gehört im jungen Team des SVWE aber zu den Älteren und hat zudem bereits reichlich Erfahrung auf höchster Stufe gesammelt. «Meine Rolle im Team hat sich im Vergleich zu meinem ersten Aufenthalt verändert und ich gehöre jetzt zu den Führungsspieler. Diese Rolle ist neu für mich, aber ich will sie bestmöglich erfüllen», sagt Känzig über die neue Herausforderung.

Was das Toreschiessen anbelangt, liefert der 24-Jährige bereits ab. Mit vier Toren und vier Assists ist er der Topskorer von Wiler-Ersigen. Trotzdem ist er mit seiner Ausbeute nicht restlos glücklich:

«Für mich persönlich war es sicher kein schlechter Start, aber ich kann mich noch steigern. Mir fehlt vor dem Tor noch die nötige Lockerheit.»

Diese ist wichtig, wollen Känzig und der SVWE ihr Saisonziel erreichen. Dieses ist wie jedes Jahr der Meistertitel. «Wenn man beim SV Wiler-Ersigen spielt, muss der Meistertitel das Ziel sein. Ansonsten musst du gar nicht erst antreten», gibt sich Känzig kämpferisch. Zwar sei die Mannschaft sehr jung, das müsse aber nicht zwingend ein Nachteil sein: «Wir sind eine hungrige Truppe.» Eine Mentalität, die keiner so vermittelt wie Känzig, denn er sagt selber:

«Wenn ich spiele, will ich einfach gewinnen.»

Die nächste Möglichkeit, zu gewinnen, bietet sich bereits heute. Im Cup-Sechzehntelfinal treffen Känzig und Co auf Baden-Birmenstorf und morgen steht das Auswärtsspiel in der Meisterschaft gegen Altkirch-St. Gallen auf dem Programm.