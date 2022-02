Kunstrasen seltener Luxus Betreten verboten! Fussballplatz gesperrt: So unterschiedlich ist die Saison-Vorbereitung für Solothurner Clubs Die Rückrundenvorbereitung im Winter ist für Amateurfussballer die mühsamste Zeit im Jahr. Sie ist geprägt von Lauf- und Krafttrainings ohne Ball. Im Vorteil sind die Klubs, die über einen Kunstrasenplatz verfügen. Doch die sind rar im Kanton. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Der Kunstrasen im Oltner Kleinholz wird von mehreren Vereinen genutzt: Nebst dem FC Olten sind dies der FC Fortuna Olten, der FC Uskana Olten und US Oltenese. Bruno Kissling

Die meisten Fussballplätze sind während der Wintermonate gesperrt. Sie werden bis zum Start der Meisterschaften Mitte März geschont. Die Trainer müssen daher kreativ sein, was das Programm für die Rückrundenvorbereitung betrifft. Einen Vorteil haben die wenigen Klubs, die über den Luxus eines Kunstrasens verfügen. Im Kanton Solothurn gibt es nur eine Handvoll dieser Plastikunterlagen: in Solothurn, Grenchen, Olten, Zuchwil und an der Kantonsgrenze in Erlinsbach.

«Im Moment ist es zu nass. Und wenn es mal nicht zu nass ist, dann ist der Platz sicher gefroren», bringt Härkingens Trainer Roger Stöckli die Problematik der Naturrasenplätze auf den Punkt. Dass er mit seinem Team nicht auf den Rasen darf, seien alles andere als optimale Voraussetzungen, um sich auf den Rückrundenstart im März zu rüsten. «Wir sind uns das aber gewohnt, kennen es gar nicht anders», sagt Stöckli. So stehen denn für seine Spieler vor allem Kraft- und Laufeinheiten an.

Ähnlich tönt es beim FC Klus/Balsthal. Xhevxhet Dullaj hat den Trainingsbetrieb mit seiner Mannschaft am 24. Januar wieder aufgenommen. «In der ersten Woche war der Platz noch gefroren, jetzt ist er viel zu matschig», sagt er und fordert: «Es wäre längst an der Zeit, dass es im Thal hinten einen Kunstrasenplatz gibt.»

Beim Sportzentrum Zuchwil ist einer von insgesamt sechs Kunstrasenfelder im Kanton Solothurn. Urs Byland

Die Kunstrasenplätze sind deutlich teurer

Der Sportplatz Brühl in Mümliswil wurde vor gut fünf Jahren saniert. Ein Kunstrasen war zwar Thema, die Idee wurde aus Kostengründen aber schnell wieder verworfen. «Ein Kunstrasenfeld wäre dreimal so teuer gewesen und hätte uns eine Million oder sogar bis zu anderthalb Millionen Franken gekostet», erklärt Trainer Remo Bürgi.

Der Hauptplatz sei jeweils bis zum Start der Meisterschaft Mitte März gesperrt. Ab Anfang März kann er mit seiner Mannschaft aufs Fellenmoos ausweichen. «Dieser Platz ist allerdings nicht gerade Wembley-mässig», sagt Bürgi, «aktuell trainieren wir in der Halle oder auf dem Hartplatz.»

Der Raden auf dem Sportplatz Brühl in Mümliswil wurde vor gut fünf Jahren saniert. Bruno Kissling

Auch der «Weiher» in Lommiswil soll bald umgebaut werden. Denn das bereits 55 Jahre alte Fussballfeld ist einerseits schief – der Unterschied vom höchsten bis zum tiefsten Punkt beträgt mehr als zweieinhalb Meter. Andererseits lässt der Boden in einem Meter Tiefe mittlerweile weder Wasser noch Sauerstoff durch.

An der Oberfläche wachsen nur noch einjährige Rispengräser, welche nicht widerstandsfähig sind und nicht mehr nachwachsen, wenn sie ausgerissen sind. Bei einer längeren Regenperiode gibt der schlecht verwurzelte Rasen nach. Dies verursacht kahle Stellen, die wieder neu angesät werden müssen. Der Aufbau des Untergrunds muss also komplett neu hergestellt werden, eine Sanierung allein reicht nicht.

Der Fussballplatz in Lommiswil ist schief und soll saniert werden (v.l.): Fabian Käch (Sportchef), Lars Herzog (Leiter Sponsoring), Jean-Claude Gerber (Präsident). Tom Ulrich

Ein Winternaturrasen mit einem hohen Sandanteil wäre für den Verein die optimale Lösung. Auf dem kann bei normalen klimatischen Bedingungen von Anfang Februar bis Ende November trainiert und gespielt werden. Er würde die Gemeinde und den Klub rund 780000 Franken kosten. «Ein Kunstrasen war ebenfalls eine Option, bis wir die Höhe der Installations- und Amortisationskosten erfahren haben», erklärt Sportchef Fabian Käch. «Die Kosten wären sicher doppelt so hoch. Zudem müssten wir jedes Jahr Rückstellungen im Bereich von 50000 Franken machen, weil der Kunstrasen in spätestens 15 Jahren kaputt ist und erneuert werden muss.» Dies sei für den FC Lommiswil als Bauherr finanziell nicht tragbar.

Keine Kapazitäten für auswärtige Vereine

Ogulcan Karakoyun, der viele Jahre Trainer in Härkingen war und im Sommer 2020 die erste Mannschaft des FC Olten übernommen hat, geniesst die Vorzüge des Kunstrasens im Kleinholz: «Es ist ein Luxus, dass wir dreimal pro Woche darauf trainieren dürfen. Wir können immer mit dem Ball arbeiten, ohne Einschränkungen – das erhöht übrigens auch die Trainingspräsenz deutlich. Die wäre wohl einiges tiefer, wenn wir nur Lauftrainings absolvieren könnten.»

Nebst dem FC Olten benutzen auch die Vereine Fortuna Olten, Uskana Olten und US Oltenese den Kunstrasen im Kleinholz, der damit komplett ausgebucht ist. Für auswärtige Klubs bleibt da keine freie Kapazität. Das Bedürfnis wäre durchaus vorhanden. So spielte man etwa beim FC Härkingen mit dem Gedanken, sich in Olten oder in Solothurn einzumieten. «Die Plätze sind aber schon durch die eigenen Klubs belegt. Und es ist natürlich auch eine Kostenfrage», sagt Trainer Roger Stöckli. Für den 5. Februar hat er ein Testspiel gegen Hägendorf auf dem Kunstrasenplatz in Rothrist organisiert. Die Miete beträgt 600 Franken.

Der Kunstrasenplatz neben dem Stadion des FC Solothurn wurde bereits vor mehr als zehn Jahren gebaut. Im Mittleren Brühl gibt es einen weiteren Plastikrasen, der nebst dem FCS auch von den Klubs FC Post Solothurn, HNK Croatia und Türkischer SC Solothurn benutzt wird. Felix Gerber

Klus/Balsthal-Trainer Xhevxhet Dullaj stellt klar, dass er diesen zusätzlichen Aufwand, die Fahrt nach Olten, Solothurn oder Zuchwil, nicht von seinen Spielern verlangen könne. «Und ob es sich als Tabellenvorletzter der 2. Liga wirklich lohnt, Geld für Platzmieten auszugeben, ist eine andere Frage», fügt er lachend hinzu.

Biberist trainiert in Biel, «SchöNie» in Erlinsbach

Der FC Biberist dagegen leistet sich diesen Luxus. Zur grossen Freude von Roland Hasler. «Wir trainieren zweimal in der Woche auf dem Kunstrasen in Biel», sagt der Coach des Tabellendritten der 2. Liga. Er sei froh, dass der Klub das Budget dafür gesprochen habe: «So können wir bei jeder Witterung jede Spielform üben. Bei uns sind in den Wintermonaten zumindest die Sechzehner und Fünferräume durchgehend gesperrt.»

Im 2019 wurden die neuen Fussballplätze in Erlinsbach eingeweiht. Bruno Kissling

Das Fanionteam des Aargauer Zweitligisten FC Schönenwerd-Niedergösgen trainiert auf dem 2019 fertiggestellten Kunstrasen des FC Erlinsbach. «Damit haben wir für uns eine akzeptable Lösung für die Rückrundenvorbereitung gefunden», sagt Co-Präsident Fevzi Kangal. «Natürlich würden wir einen eigenen Kunstrasen mit Handkuss nehmen, aber der Aufwand, die Gemeinde davon zu überzeugen, ist uns einfach zu gross. Da konzentrieren wir uns lieber auf die sportlichen Dinge.» Beim FC Erlinsbach selbst will man den neuen Kunstrasenplatz selbstredend nicht mehr missen, wie Präsident Martin Krüttli ausführt: «Wir sind nicht mehr vom Wetter abhängig und können die Vorbereitung jeweils bereits im Januar beginnen.»

Der Vorteil des Kunstrasenplatzes liegt also auf der Hand. Die Teams können auch bei garstigen Bedingungen in den Wintermonaten uneingeschränkt auf dem Platz trainieren. Doch ein Kunstrasen ist nicht nur teuer – im Durchschnitt 1 bis 1,5 Millionen Franken –, er hat auch eine deutlich kürzere Haltbarkeitszeit als ein Naturrasen. Nur etwa 12 bis maximal 15 Jahre beträgt die Lebensdauer. Und Meisterschaftsspiele darauf austragen, das wollen nicht einmal die, die einen haben. «Es ist schon ein ganz anderes Feeling auf dem Naturrasen», sagt Oltens Trainer Ogulcan Karakoyun. «Die Kunstrasenplätze sind meistens deutlich härter, was auf die Gelenke geht. Und im Sommer heizen sie sich extrem auf, was nicht gerade angenehm ist.»

Der Kunstrasen in Grenchen wurde im Oktober 2020 fertiggestellt. Oliver Menge

Es gäbe nichts Schöneres als den Geruch eines Naturrasens, pflichtet Lommiswils Sportchef Fabian Käch bei: «Für den Trainingsbetrieb, zum Ausweichen im Winter, ist ein Kunstrasen genial. Aber für den richtigen Fussball braucht es einfach Naturrasen.» Die seien zudem klar umweltfreundlicher. Wer auf einem Kunstrasen trainieren könne, habe einen Vorteil, die Umstellung auf den Naturrasen zu Beginn der Saison sei allerdings nicht so einfach, wirft Xhevxhet Dullaj ein: «Plötzlich rollt der Ball nicht mehr so schön wie auf dem Kunstrasen – daran müssen sich die Spieler dann zuerst wieder gewöhnen.»

