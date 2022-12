Kommentar Weshalb mit Langenthals Rückzug der Zerfall der Swiss League beginnt Mit dem SC Langenthal verliert die zweithöchste Schweizer Eishockey-Liga nach der laufenden Saison eine ihrer tragenden Säulen. Nicht nur für die Swiss League ist das fatal, sondern auch für den EHC Olten, der seinen grossen Rivalen und Publikumsmagneten verliert. Deshalb kann es nur eine Lösung geben. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 07.12.2022, 17.12 Uhr

Die Spatzen pfiffen es längst von den Dächern, jetzt steht endgültig fest: Der SC Langenthal wird ab kommender Saison nicht mehr Teil der zweithöchsten Schweizer Eishockey-Spielklasse sein. Ein Traditionsklub, ein Pfeiler der Liga, zieht sich zurück. Der Zerfall der Swiss League, wie sich die ehemalige Nationalliga B seit ein paar Jahren nennt, geht los. Und ein Ende ist nicht absehbar: Auch in Winterthur stehen die Zeichen auf freiwilligen Rückzug. Die Zukunft der Ticino Rockets steht auf ebenso wackligen Beinen.

Der Rückzug Langenthals ist nicht nur fatal für die Liga, sondern speziell auch für den EHC Olten, der damit seinen Derbygegner und allergrössten Zuschauermagnet verliert. So erbittert die sportliche Rivalität über all die Jahre war, so dankbar war man in Olten auch um die Existenz dieses Lokalkontrahenten, der die Kasse füllte mit den zahlreichen Fans, die regelmässig ins Kleinholz strömten.

Mit den Langenthalern bricht also auch für den EHC Olten eine Hauptattraktion und somit ein Stück seiner Existenzgrundlage weg. Ein Grund mehr, die angestrebte Flucht nach vorne zu intensivieren. Der Aufstieg in die National League kristallisiert sich je länger, je mehr als einziger gangbarer Weg heraus. Ansonsten gibt's in wenigen Jahren wieder Derbys: auf Amateur-Niveau in der MyHockey-League.

