Kenia-Trainingscamp Er wollte seine persönliche Bestzeit verbessern: Warum Max Studer aber nicht am 10-km-Lauf in Valencia teilnehmen konnte Spitzentriathlet Max Studer aus Kestenholz konnte wegen Magen-Darm-Beschwerden nicht am geplanten 10-km-Lauf in Valencia ­teilnehmen. Zurück aus seinem Trainingscamp in Kenia liegt der Fokus beim 25-Jährigen nun wieder vermehrt beim Triathlon. Silvan Hartmann 10.01.2022

Spitzentriathlet Max Studer aus Kestenholz während des Trainings in Kenias Laufhauptstadt Iten Zvg / zvg

Nach etwas mehr als zwei Monaten Trainingscamp in Kenia ist der Solothurner Spitzentriathlet Max Studer am Montagmorgen in die Schweiz zurückgekehrt. Der 25-Jährige nutzte die ersten Stunden zu Hause sogleich, um mit seiner Familie bei einem guten Essen die verpassten Weihnachten nachzufeiern. Ursprünglich hätte Studer in den Tagen vor Weihnachten bereits zurückkehren wollen, aber im Zuge der weltweit verschärften Reisebestimmungen und der aufgekommenen Coronawelle wollte er nichts riskieren, verzichtete auf das Reisen und konzentrierte sich auf das Training vor Ort in Kenias Laufhauptstadt Iten. Er tat es insbesondere auch mit Blick auf das nächste Ziel: Den 10-Kilometer-Lauf in Valencia, welcher am vergangenen Wochenende über die Bühne ging.

Doch Max Studer musste kapitulieren. Inmitten der Vorbereitungen lag er mit heftigen Magen-Darm-Beschwerden plötzlich flach, zwei Coronatests erwiesen sich als negativ. «Ich weiss nicht, ob ich etwas Falsches gegessen hatte oder sonst irgendwo etwas aufgelesen hatte. Auf jeden Fall konnte ich mich drei Tage lang kaum ernähren und lag geschwächt im Bett», sagt Max Studer.

Er hätte seine persönliche Bestzeit knacken wollen

Nach überstandenen Krankheitstagen konnte er das Training in gemässigtem Tempo wieder aufnehmen – und das erst zu jener Zeit, als eigentlich die Abreise nach Valencia auf dem Programm stand. «Ich musste mir enttäuscht eingestehen, dass es keinen Sinn macht. Ich war nicht in der Lage, dieses Rennen zu bestreiten. Insbesondere nicht in einer Zeit, die ich hätte anpeilen wollen. Und so entschied ich mich für einen ruhigen Aufbau.»

In Valencia hätte Max Studer mit dem Westschweizer Laufwunder Julien Wanders, der im kenianischen Iten lebt, und weiteren Trainingskollegen antreten und dabei seine persönliche Bestzeit über 10 km angreifen wollen, womit er seine in Kenia hart erarbeitete Form unter Beweis gestellt hätte. Doch daraus wurde also nichts.

Triathlet Max Studer in einer der zahlreichen kräftezehrenden Trainingseinheiten in der kenianischen Laufhochburg Iten. Zvg / zvg

Zurück in der Heimat stehen nun nebenbei noch verpflichtende Termine von Swiss Triathlon oder dem Militär auf dem Programm, ehe Max Studer in die Triathlon-Trainingsbasis nach St. Moritz zurückkehren dürfte. Gut möglich, dass es jedoch nur für einen Zwischenstopp reicht, da er mit seiner Trainingsgruppe und Trainer Brett Sutton in ein dreiwöchiges Trainingslager nach Gran Canaria weiterreisen könnte.

«Rückblickend bin ich mega happy, dass ich das Abenteuer Kenia gemacht habe. Klar, es endete mit einer kleinen Enttäuschung, weil ich in Valencia nicht antreten konnte, aber es war rundum eine Megaerfahrung. Ich konnte mich weiterentwickeln, nicht nur sportlich, sondern auch menschlich. Zu sehen, wie sie in Kenia leben, wie sie trainieren und den Alltag meistern – für diese Erfahrungen bin ich sehr dankbar», erzählt Studer.

Nun will er nebst dem Lauftraining den Fokus wieder vermehrt auf den Triathlon setzen, intensivere Trainings auf dem Rad und im Schwimmbecken werden anstehen. Im Mai, so sieht es die Planung vor, soll dann Studer mit den ersten grösseren Rennen in die Triathlonsaison starten.

