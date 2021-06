Der Pilotanlass im Kanton Solothurn: Das Kantonale Schwingfest

Kantonales Schwingfest Zwischen Coronatests und Küsschen: So lief der Pilotanlass in Matzendorf ab In Matzendorf fand am Sonntag das Solothurner Kantonale Schwingfest statt - als Pilotanlass des Kantons. Die Organisatoren lösten die knifflige Aufgabe mit Bravour. Ein Augenschein vor Ort verrät, dass die ersehnte Normalität nicht mehr so weit weg ist. Marcel Kuchta 13.06.2021, 22.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein gemütliches Fest im kleinen Rahmen: Das Festgelände des Solothurner Kantonalen in Matzendorf. Patrick Luethy

Obwohl das Thal bereits sonnendurchflutet ist, sind die Temperaturen in Matzendorf an diesem frühen Sonntagmorgen noch recht frisch. Um 6.30 Uhr öffnet das Festgelände des Solothurner Kantonalen Schwingfest seine Tore. Die ersten Besucher bewegen sich Richtung Eingang. Dort werden sie Teil eines so genannten Pilotprojekts. Das Schwingfest wurde als einer von drei Anlässen im Kanton Solothurn auserkoren, einen grösseren Event mit Publikum durchzuführen – allerdings mit ganz speziellen Rahmenbedingungen.

Hier wird überprüft, ob alles seine Ordnung hat mit den Papieren. Patrick Luethy

Der grosse Brocken, der vom Herzen gefallen ist

Wer also an diesem Sonntagmorgen den Schwingern zuschauen will, der muss nebst eines Eintrittstickets oder einer Einladung vor allem den Nachweis mitbringen, dass man entweder geimpft, genesen oder frisch negativ getestet ist. Wer diese Kriterien nicht erfüllt, der muss sich vor Ort einem Schnelltest unterziehen. Für die Organisatoren um OK-Präsident André Brönnimann ist vor allem dieser Testbetrieb die grosse Unbekannte. Wie würde die Prozedur ablaufen? Wie lange würden die Wartezeiten sein? «Um 10 Uhr war uns der grösste Brocken bereits von Herzen gefallen», erzählt Brönnimann später. Weshalb?

«Dann waren die Leute in der kleinen Arena auf ihren Plätzen, alle Schwinger im Sägemehl. Da wusste ich, dass alles gut laufen wird.»

Unangenehm: Tests bei Besuchern... Patrick Luethy

...und bei Schwingern. Patrick Luethy

Doch eben: Bis es soweit war, musste quasi unbekanntes Terrain erforscht werden. Zum Beispiel die Testerei. Insgesamt sieben Tische stehen für die Besucher zur Verfügung. Das Personal vor Ort führt die Schnelltests gleich selber durch. Den «Kandidaten» wird mehr oder weniger sanft das Teststäbchen ins Nasenloch geschoben. Man sieht jede Menge Grimassen. Manch «böser» Schwinger begibt sich mit tränenden Augen, aber trotzdem einem flotten Spruch («Jetzt weiss ich, wo mein Nasenloch aufhört») in die Wartezone. In der Hand einen Zettel, mit der persönlichen Nummer drauf. Die Szenerie hat einen Hauch von einem Take-away. «328, guet!», tönt es etwa.

Die nummerierten Tests. Patrick Luethy

Wer grünes Licht bekommt, der darf weiter zur Kasse, wo auch alle Personalien hinterlegt sind. «Bitte den Ausweis bereit­halten», sagt der Mitarbeiter des ­Sicherheitsdienstes. Rein kommt nur, wer auch angemeldet und auf der Besucherliste steht. Und natürlich muss der Test negativ sein. Alle 600, die am Samstag-Nachmittag und am Sonntag-Vormittag gemacht wurden, sind es.

Erleichterung und Freude überwiegen bei weitem

Die Besucher sind allesamt sehr geduldig. Nur hie und da sieht man fragende Blicke oder bekommt man mal einen Spruch zu hören: «Ganz verreckt! Eine Sau-Prozedere hier mit dieser Security an einem Schwingfest», klönt etwa einer der Schwinger im breiten Baselbieter Dialekt. Sein Kollege merkt jedoch schulterzuckend an: «Jänu, dafür kann man endlich wieder einen Anlass durchführen.» Die Erleichterung und die Freude darüber, dass es wieder losgeht, überwiegt bei weitem.

Kantonales Schwingfest am 13. Juni 2021 in Matzendorf. Patrick Luethy

Natürlich auch bei André Brönnimann, der den ganzen Tag wie ein Irrwisch auf dem Festgelände unterwegs ist, hier aushilft, dort einen Ratschlag gibt und natürlich immer wieder plaudern muss. Der Stolz auf das, was er und sein OK innert zwei Wochen auf die Beine gestellt hat, ist allgegenwärtig. Er unterstreicht aber: «Wir haben diesen Anlass nicht für uns organisiert. Wir wollen vor allem für die anderen Events ein Wegbereiter sein.»

André Brönnimann, der OK-Präsident des Solothurner Kantonalen in Matzendorf 2021 Zvg / Oltner Tagblatt

«Das fühlt sich schon wieder wie ein richtiges Schwingfest an»

550 Zuschauer plus gut 200 Sportler und Funktionäre sind schliesslich auf Platz. Auch wenn alles ziemlich redimensioniert werden musste, so macht sich im Verlauf des Tages doch so etwas wie Normalität breit. «Das fühlte sich schon wieder wie ein richtiges Schwingfest an», stellt ein langjähriger Beobachter der Szene erfreut fest.

Die Besucher verhalten sich diszipliniert, tragen dort Maske, wo sie getragen werden muss. Das nimmt auch die Delegation des Kantons zur Kenntnis, die am späteren Vormittag in Begleitung der Kantonspolizei in Matzendorf auftaucht. «Wir haben die Vorgaben alle sehr gut erfüllt», freut sich Brönnimann über die positive Rückmeldung der Beamten. Er musste sich zusammen mit seinem Team in den letzten zwei Wochen quasi Tag und Nacht durch die Vorgaben und Schutzkonzepte wühlen, damit alle Auflagen erfüllt sind. Man spürt, dass das mitunter auch Nerven kostete.

Endlich wieder ein Hauch von Normalität: Die Besucher halten diesen speziellen Moment fest. Patrick Luethy

Küsse(!) für die Kranzgewinner

Doch am Sonntagabend spielt das alles keine Rolle mehr. Der Gast aus der Ostschweiz, Samuel Giger, gewinnt das Schwingfest. Zusammen mit den anderen gekrönten Schwingern holt er sich bei den Ehrendamen das Eichenlaub ab – und Küsse, ja Küsse! Spätestens da ist klar: Die Normalität kehrt langsam, aber sicher zurück.