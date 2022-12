Kampfsport «Richtig kassiert habe ich noch nie»: Joël Dittmar ist zweifacher Schweizer Meister im Kickboxen Mit acht Jahren hat er mit Kickboxen begonnen, mit 15 seinen ersten Vollkontakt-Kampf bestritten. «Der Druck ist gross. Wenn dir viele Leute zuschauen, die dir wichtig sind, willst du keine schlechte Figur machen im Ring», sagt der 22-jährige Grenchner. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 19.12.2022, 05.00 Uhr

Im November wurde Joël Dittmar (rechts) zum zweiten Mal Schweizer Meister bei den Amateuren. zvg

Im vergangenen Monat wurde Joël Dittmar Schweizer Meister im Kickboxen bei den Amateuren. Bereits zum zweiten Mal nach 2018. 2019 wurde er Zweiter an der Weltmeisterschaft. «Das sind bis jetzt mit Abstand meine wichtigsten Siege», sagt er, «an der WM in Bregenz habe ich leider das Kopf-an-Kopf-Rennen gegen einen zehn Jahre älteren Deutschen verloren.»

An der Schweizer Meisterschaft waren 800 Zuschauer vor Ort, an der WM in Österreich waren es sogar über 1000. «Der Druck ist gross», so Dittmar, «wenn dir viele Leute zuschauen, die dir wichtig sind, willst du natürlich keine schlechte Figur machen im Ring.»

Fussball war eigentlich sein erster Plan. «Aber es hat mir nie so richtig den Ärmel reingezogen», blickt Joël Dittmar zurück, «ich hatte schon bald kein Interesse mehr am Fussball.» Zum Kampfsport kam er durch seinen Vater, der ihn mit acht Jahren ins Kickboxen schickte und durch seinen Onkel André Stettler, der sein Trainer beim Muay-Thai-Club Grenchen ist.

«Mein Onkel ist mehrfacher Schweizer Meister und Weltmeister», sagt Dittmar. Begonnen hat er in Bellach bei Christoph Sutter, einem ehemaligen Europameister im Kickboxen. «Ich war mit Abstand der Jüngste und wurde ziemlich vermöbelt am Anfang», erinnert er sich und lacht.

Von seinen neun K1-Kämpfen hat Joël Dittmar (rechts) sieben gewonnen. zvg

Mit 15 Jahren bestritt er seinen ersten Kampf

Mit 13 Jahren wechselte Dittmar nach Grenchen. «Ich wollte mich auf Kämpfe vorbereiten – dafür war das Gym in Bellach zu klein», begründet er den Schritt. Seinen ersten Kampf bestritt er mit 15. Der Gegner war beinahe doppelt so alt wie er. Alleine die Gewichtsklasse war das Kriterium; damals kämpfte Dittmar in der bis maximal 63,5 Kilogramm.

«Mein Gegner hatte viel mehr Erfahrung als ich. Ich war extrem nervös», erinnert er sich. «Als ich vor dem Kampf unterschreiben musste, zitterte meine Hand.» Er verlor den Kampf knapp. Wie auch den folgenden. «Seither habe ich nur noch gewonnen und im K1 eine Bilanz von neun Kämpfen mit sieben Siegen und zwei Niederlagen», sagt er stolz. Insgesamt hat er im Boxen und im Kickboxen 21 Kämpfe bestritten.

Im nächsten Jahr hat Joël Dittmar zum zweiten Mal die Chance auf den Weltmeistertitel. zvg

Dittmar ist Rechtsausleger. Um erfolgreich zu sein, brauche es einen Mix aus Kondition, Technik, Kraft und Erfahrung. «Ich bin beweglich und habe keine Mühe mit hohen Kicks oder auch Drehkicks», verrät er seine Stärken. «Und ich gebe nie auf – ich denke nicht einmal daran. Ich bin sehr verbissen im Ring. Bis jetzt habe ich nur verloren, wenn ich zu wenig arbeitete während des Kampfes, so richtig kassiert habe ich noch nie.»

Prellungen und blaue Flecken, vor allem an den Schienbeinen wegen der Kicks, sind an der Tagesordnung, ernsthaft verletzt war Dittmar noch nie: «Ich brauchte bis jetzt nach den Kämpfen keine lange Regeneration. Wenn ich am Samstag einen Kampf habe, gehe ich am Montag wieder ganz normal arbeiten und trainieren.»

Er arbeitet hundert Prozent als Maurer und absolviert fünf bis sechs Trainingseinheiten pro Woche. «Ich trainiere immer am Abend. Viermal Kickboxen und ein-, zweimal Joggen oder Krafttraining. Ein Tag ist frei», schildert er sein Pensum. Zum strikten Trainingsplan gehört eine gesunde Ernährung – Dittmar ist Vegetarier.

«Ich esse sehr gerne, aber ich übertreibe es nie», sagt er. «Vor den Kämpfen muss ich mich oft aufs Kampfgewicht runterhungern. Dann esse ich viel weniger, eigentlich nur noch Proteine und möglichst keine Kohlenhydrate.» Einmal habe er vor einem Kampf zehn Kilo verloren. «Damit ich in der tieferen Gewichtsklasse einen Vorteil habe», begründet er.

Was bei Joël Dittmar etwas zu kurz kommt, ist der Schlaf. Er steht um fünf Uhr auf, geht nach der Arbeit ins Training und ist um halb elf wieder zu Hause. «Mit Essen und Duschen wird es schnell mal zwölf Uhr – das bedeutet fünf bis maximal sechs Stunden Schlaf. Das reicht gerade so, man gewöhnt sich dran.»

Im kommenden Herbst will er Weltmeister werden

Der 22-Jährige trainiert mittlerweile regelmässig im Muay Thai Shadow Boxing Gym in Brügg. «Es ist einer der grössten Klubs in der Schweiz. Dort hat es erfahrenere Kämpfer als in Grenchen, teilweise Profikämpfer, mit denen ich trainieren kann», erklärt er.

Im nächsten Jahr will Joël Dittmar mehrere grössere Kämpfe in der Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm bestreiten. Im Herbst wird er zum zweiten Mal an der WM teilnehmen – diesmal in Calgary. «Ich will Weltmeister werden», stellt er klar. «Meine Ziele im Kickboxen sind gegen oben offen. Ich kenne zwar niemanden in der Schweiz, der davon lebt, aber mal schauen, wo mich der Sport hinführt.»

Dittmars Vorbild ist Andy Hug, der Mitte der Neunzigerjahre zu den besten Kickboxern der Welt zählte. Er kam am 23. August 2000 zur Welt, am Tag darauf verstarb sein Idol im Alter von 35 Jahren nach einer Leukämieerkrankung. «Ich habe mir später alle Videos von ihm angeschaut», sagt Dittmar. «Er hatte eine einzigartige Technik. Und er war von hier – das hat mich fasziniert. Andy hat bewiesen, dass man in diesem Sport als Schweizer die Welt erobern kann, wenn man den Willen hat und sein Ding durchzieht.»

