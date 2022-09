Jura-Top-Tour Der Wasserämter Junior Lars Schnider wiederholt seinen Vorjahressieg am Roggen Lars Schnider aus Lohn-Ammannsegg gewinnt den 37. Roggen-Berglauf mit beinahe zwei Minuten Vorsprung auf Gilles Bailly. Céline Aebi feiert ihren sechsten Sieg in der diesjährigen Jura-Top-Tour. Manfred Dysli Jetzt kommentieren 12.09.2022, 05.00 Uhr

Der Start zum Roggen-Berglauf am Sonntagmorgen. Patrick Lüthy

Beim 37. Roggen-Berglauf in Oensingen, der neunten Etappe der Jura-Top-Tour 2022, wiederholte der 19-jährige Triathlet Lars Schnider seinen Vorjahressieg vor dem 26 Jahre älteren Gilles Bailly und holte sich gleichzeitig den Titel als Solothurner Berglaufmeister bei den Junioren. Bei den Frauen feierte Céline Aebi ihren sechsten Triumph im siebten Rennen

Oensingerin Barbara Meise als OK-Präsidentin «Wir haben 296 Teilnehmer, davon 85 Jugendliche am Freitagabend, am Start begrüssen dürfen, das sind mehr als im letzten Jahr. Ich ziehe ein positives Fazit», sagte Barbara Meise, die OK-Präsidentin des Laufs. «Vor der Coronapandemie hatten wir allerdings 350 Läuferinnen und Läufer am Start. Dieses Jahr war vor allem die Konkurrenz mit dem Jungfrau-Marathon in Interlaken am gleichen Wochenende sehr gross.»

37. Roggen-Berglauf in Oensingen. Patrick Lüthy

Auf der 10,2 Kilometer langen Strecke mit 495 Höhenmetern von der Kreisschule Bechburg zum Bergrestaurant auf dem Oensinger Aussichtsberg blieb Lars Schnider der Chef. Sein erster Tagessieg in der Jura-Top-Tour im vergangenen Jahr war noch ein Überraschungscoup. Diesmal gehörte zum Favoritenkreis. Mit einer starken Leistung

verwies er Gilles Bailly (Moutier) und Flurin Leugger (Zürich) auf die Ehrenplätze.

«An der Triathlon-WM diesen Sommer in Kanada wurde ich wegen muskulärer Probleme nur 39. Jetzt läuft es mir wieder gut. Vor allem im Bergauf. Trotzdem schalte ich jetzt eine Trainingspause ein», kommentierte Schnider seinen Sieg.

Bei den Frauen feierte Céline Aebi den sechsten Tagessieg im siebten Rennen in der Jura-Top-Tour 2022. Nur am Gempen-Berglauf in Dornach stand sie als Zweite hinter der Orientierungsläuferin Sarina Kyburz-Jenzer nicht zuoberst auf dem Podium. Im letzten Jahr wurde Aebi bei ihrer ersten Teilnahme am Roggen-Berglauf hinter Petra Eggenschwiler Zweite.

«Das war ein sehr schöner und nicht zu langer Lauf, bei dem eigentlich nur die Wasserstelle nach sechs Kilometern fehlte», meinte Aebi wenige Minuten nach dem Zieleinlauf. Einmal mehr ein starkes Rennen zeigte die letztjährige Dritte Bettina Müller, die mit 1:48 Minuten Rückstand als Tageszweite neue Solothurner Meisterin im Berglauf wurde.

