Jahresrückblick Leiden beim Eishockey, aufgewühlt vom Handball oder beeindruckt vom Turnen: Das sind unsere Momente des Solothurner Sportjahres Wir berichteten über Profis und Amateure. Über Mannschaften und Einzelsportler. Über Eishockey, Volleyball oder Bob. Doch was ist nun unseren Sportredaktoren in diesem Jahr besonders in Erinnerung geblieben? Sie erzählen es. Sportredaktion Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Durch Mark und Bein

Peter Klaunzer/KEYSTONE

13. April: Der EHC Olten empfängt im Playoff-Final nach einer äusserst knappen 1:2-Niederlage nach Verlängerung den EHC Kloten zu Spiel zwei. Dieses bleibt über 60 Minuten hinweg spannend, obwohl keine Tore fallen. Eines, das spielentscheidende, wird also in der Verlängerung fallen müssen. Schliesslich, in der 7. Minute der Overtime, erlöst Lukas Lhotak den EHC Olten. Der Torjubel der 5384 Zuschauenden hallt explosivartig durch das Kleinholz, der Jubel ist grenzenlos.

Silvan Hartmann

Langjährige Matchbesucher sagen heute noch, dass dies der stimmungsvollste Moment im Kleinholz der letzten zwei Jahrzehnte war. So gross die Freude über den 1:1-Ausgleich in der Finalserie und den Beweis war, mit dem hochfavorisierten Aufstiegsanwärter mithalten zu können, so unerklärlich war der tiefe Fall danach.

Spricht man im Umfeld des Vereins über die Auftritte des EHC Olten in den darauffolgenden Spielen, ist noch immer grosses Un­verständnis spürbar. Vor allem darüber, dass die Powermäuse die Grosschance im dritten Spiel beim Stand von 1:1 nicht nutzten, als es ihnen nicht gelang, in einer fünfminütigen Überzahlsituation mit einem Tor den nervös wirkenden EHC Kloten aus der ­Fassung zu bringen.

So mancher EHCO-Anhänger stellte sich hinterher die hypo­thetische Frage: Was, wenn der EHC Olten dieses dritte Finalspiel hätte gewinnen können? Trainer Lars Leuenberger war sich zum Saisonende sicher: Dann wäre die Serie in ein siebtes Finalspiel gegangen. So oder so: Dieses Tor im zweiten Finalspiel ging mir durch Mark und Bein.

Aufgewühlt

Andre Veith

Ich bin an jenem Samstag, 21. Mai, nicht in der Oltner Giroud-Olma-Halle, als die Frauen des HV Olten ihr letztes Saisonspiel bestreiten. Die Chancen auf den Aufstieg in die NLA sind nach einer Niederlage am Wochenende zuvor quasi gegen null gesunken. Die abschliessende Partie gegen Herzogenbuchsee hat auf dem Papier nur noch Kehraus-Charakter.

Als ich später am Abend die Resultate fast beiläufig über­fliege, sehe ich, dass der direkte Aufstiegskonkurrent GC sein Spiel beim punktlosen Schlusslicht Arbon sensationell verloren hat. Somit würde den Oltnerinnen ein Heimsieg reichen für die Promotion. Aber die spielen nur…Unentschieden.

Marcel Kuchta

Dann folgt der Blick aufs Match-Telegramm. Ich sehe: Der Ausgleich des Gegners erfolgte in der allerletzten Sekunde. Die HVO-Frauen sind damit auf die wohl am bittersten mögliche Weise gescheitert. Dies, nachdem schon Corona und weiteres Pech zuvor zweimal den erträumten Aufstieg verhindert hatten.

Wenige Stunden später erhalte ich per Whatsapp eine Videosequenz zugestellt. Dort sehe ich, wie der Trainer der HVO-Frauen, Christian Müller, nach dem Ausgleich, der den Traum zerstörte, einer seiner Spielerinnen das Knie in den verlängerten Rücken rammt.

Zu erkennen, wie ein engagierter, leidenschaftlicher und erfolgreicher Coach im Bruchteil einer Sekunde und im Zuge eines emotionalen Ausbruchs einen Fehler begeht, der für den weiteren Verlauf seiner Trainer- und Funktionärskarriere einschneidende Konsequenzen haben wird, hinterlässt mich aufgewühlt. Triumph und Tragödie sind oft nahe beieinander.

Warten auf den Titel

Patrick Lüthy

Im März stand Volley Schönenwerd zum dritten Mal im Cup­final. Auch für mich war es die dritte Final-Teilnahme. Die zwei vorherigen waren emotionale Achterbahnfahrten, die für die Schönenwerder mit bitteren Niederlagen endeten. 2015 lieferten sie sich mit Lausanne einen packenden und jederzeit ausgeglichenen Kampf. «Schöni» hatte im vierten Satz Matchbälle, statt­dessen glich Lausanne mit einem 28:26 zum 2:2 aus und gewann das Tiebreak 15:11.

Raphael Wermelinger

Sechs Jahre später waren die Schönenwerder gegen Jona die haushohen Favoriten. Sie holten sich dann auch souverän die ersten zwei Sätze, konnten den Sack aber nicht zumachen. Jona gewann den dritten Satz in extremis 26:24 und danach war der Underdog nicht mehr aufzu­halten – 23:25 endete der vierte Satz aus Schönenwerder Sicht, 12:15 das Tiebreak.

In diesem Jahr war ich auf einen weniger abwechslungsreichen Final eingestellt – zu übermächtig schien der spätere Double-Gewinner Amriswil. Doch in der Rolle des Aussenseiters spielten Schönenwerder vier Sätze lang gross und beherzt auf. Sie waren in den vier Sätzen stets das bessere Team, konnten aber nur zwei ins Trockene bringen. Im Tiebreak ging nach den vielen verpassten Chancen dann gar nichts mehr. Der Favorit liess mit dem 15:6 spät doch noch die Muskeln spielen und feierte den Cupsieg.

Katerstimmung herrschte dagegen wieder einmal auf der «Schöni»-Bank nach der dritten dramatischen Finalnieder­lage. Volley Schönenwerd wartet weiter auf den ersten Titel der Klubgeschichte – und ich warte mit.

Ein Volksfest

Oliver Menge

Mein persönliches Regionalsport-Highlight war die Mitte ­November ausge­tragene Team-Schweizer-Meisterschaft im Geräte­turnen der Frauen in Olten oder kurz Getu-SMM. Während der Name etwas umständlich daherkommt, erwies sich der Event als leicht aufsaugbarer Genuss.

Michael Höchner

Während zweier Tage verwandelten die besten Geräteturnerinnen der Schweiz die Oltner Stadthalle in einen Hort für Eleganz und Luftakrobatik. Ein grosses Lob geht an die Geräte­turnen-Community: 2000 Fans, Kuh­glocken, Tröten und Fahnen sorgten für ausgelassene Party-Stimmung, welche immer fair blieb. Ein gut organisiertes Rahmenprogramm der «Chrampfer» des TV Wolfwil sorgte zudem für den passenden Rundschliff.

Im Gegensatz zum Kunstturnen, welches während der Olympischen Sommerspiele reichlich Aufmerksamkeit und Sendezeit erhält, funktioniert das Geräteturnen anders. Ersteres ist Spitzensport und letzteres Breitensport. Neben dem Niveau liegt der Hauptunterschied in der Auswahl der Geräte. Der Sprungbock wird im Geräteturnen beispielsweise durch ein Mini­trampolin ersetzt.

Neben dem Fest auf den Rängen wurde selbstverständlich auch um die Wette geturnt, gab es doch schliesslich in verschiedenen Kategorien Medaillen und Meistertitel zu vergeben. In der höchsten Stärkeklasse ging der Titel an die Turnerinnen des Turnverbunds der Kantone Luzern, Obwalden und Nidwalden. Das beste Solothurner Team erreichte in der Kategorie Damen den starken dritten Platz.

An meiner Wand

Solothurner Zeitung

Seit Jahren hängen an meiner Wohnzimmerwand das Trikot und der Stock des Wangner Eishockeyspielers Marco Müller. Doch wie kommt dies dorthin? Im Jahr 2017 wechselte Müller zu meinem Herzensverein, dem HC Ambri-Piotta. Über vier Saisons spielte er für die Leventiner und gewann nicht nur die Sympathien einiger Fans, sondern auch meine.

Soraya Sägesser

Auch meine Familie wusste dies. So fand ich vor ein paar Jahren sein Trikot unter dem Christbaum, den Stock hatte ich wenige Tage zuvor zum Geburtstag erhalten. Nach dem Wechsel weg von Ambri und nach dem Meistertitel mit Zug spielt Müller nun in Lugano, beim Erz­rivalen meines Herzensvereins. Ihn in den Farben der «Bianconeri» zu sehen schmerzt.

Doch meine Sympathien blieben. Im Herbst dieses Jahres durfte ich ihn im Tessin besuchen und über seine bisherigen Stationen seiner Karriere, über die mentale Gesundheit als Sportler und über Karma sprechen. Als ich mit dem Lift fuhr, war ich nervös. Noch nie verspürte ich vor einem Interview so eine Nervosität wie an diesem Tag. Doch diese verflog, als ich aus dem Lift trat und ein weisser Woll­knäuel – seine Katze – mich vorsichtig beschnupperte. In der Wohnung setzten wir uns an den Küchentisch und sprachen über unser Leben.

Nach einer Stunde blickten wir auf die Uhr und entschieden, schnell das Interview zu führen und anschliessend weiter zu philosophieren. Nun hängt neben dem Trikot und dem Stock noch das eingerahmte Interview und ich erinnere mich bei jedem Gang ins Wohn­zimmer wieder daran.

Angekommen

Dmitri Lovetsky/AP

Mit den Olympischen Winterspielen in Peking fand das ablaufende Sportjahr früh einen ersten Höhepunkt. Die Wettkämpfe hätten für den Derendinger Bobpiloten Simon Friedli ein Karrierehighlight werden sollen.

Noah Born

Doch bereits die Vorbereitung lief nicht nach Mass. Ein Muskelfaserriss in der Wade, zugezogen zwei Wochen vor dem geplanten Abflug nach Peking, bereitete dem 31-Jährigen Probleme. Die Genesung wurde ein Wettlauf gegen die Zeit, doch Simon Friedli trotzte allen Widrigkeiten und konnte dank eines negativen Coronatests die Reise zu den ausserge­wöhnlichen Winterspielen antreten.

Friedli und sein Bob­team fühlten sich trotz des obligatorischen «Bubble-Systems» und der täglichen Coronatests wohl im olympischen Dorf. Der Wettkampf verlief für den Solothurner aber nicht wie gewünscht. Die verflixte Kurve 16 wurde dem Team Friedli ständig zum Verhängnis und mit einem 18. Platz im Zweier- sowie einem enttäuschenden 24. Schlussrang im Viererbob verpasste man die anvisierten Ziele deutlich.

Dennoch zog Friedli stets das Positive aus dem Wettkampf und blickt gelassen auf die Spiele zurück: «Es war sehr spannend. Ich konnte viele wichtige Erfahrungen mitnehmen und wir wissen, wo wir uns künftig verbessern müssen.» Eine eindrückliche Verarbeitung der enttäuschenden Ergebnisse, wodurch der Solothurner den olympischen Geist aufleben liess. Zu Beginn meines Praktikums fühlte ich mich dank der angenehmen Zu­sammenarbeit und der ehrlichen Art des Solothurner Olympioniken in der Welt des Sportjournalismus angekommen.

