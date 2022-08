Interview «Wir haben alle miteinander gefightet»: So hat sich die Schweizer Volleyballnati für die Europameisterschaft 2023 qualifiziert 51 Jahre nach der letzten Qualifikation ist die Schweiz nächstes Jahr wieder an einer EM mit dabei. Volleyballspieler Reto Giger spricht darüber, wie er die Qualifikation erlebt hat, was nun auf die Mannschaft zukommt und wieso dem Trainer Mario Motta direkt nach dem Spiel Haare abrasiert wurden. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 23.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Reto Giger (links) ist Teil der Schweizer Volleyballnationalmannschaft. CEV

Am Sonntagabend, 18:20 Uhr, wurde Geschichte im Schweizer Volleyball geschrieben. 51 Jahre nach der letzten Europameisterschafts-Qualifikation kann die Schweiz zurück auf die europäischen Bühne kehren. Mit einem Sieg gegen Bosnien-Herzegowina qualifizierte sich die Schweizer Nationalmannschaft in Schönenwerd für die EM 2023.

Mittendrin war Reto Giger. Der 31-Jährige Gipf-Oberfricker spielt seit zehn Jahren in der Schweizer Volleyballnati. Letzte Saison wurde er zum wertvollsten Spieler der Schweizer Liga ausgezeichnet. Dort spielt er nach ein paar Auslandstationen seit zwei Saisons mit Volley Schönenwerd.

Was geht Ihnen einen Tag nach der EM-Qualifikation durch Ihren Kopf?

Reto Giger: Einiges. Die EM-Qualifikation war für uns eine lange Reise. Wir kämpften seit fünf Jahren dafür und sind mehrmals knapp gescheitert. Dieses Jahr hatten wir im letzten Spiel die Qualifikation das erste Mal allein in der Hand und waren nicht von anderen Resultaten abhängig. Nun haben wir es geschafft und sind überglücklich.

Wer hat alles zur Qualifikation beigetragen?

Der Staff trug einen grossen Anteil an unserem Erfolg bei. Sie holten enorm viel aus uns Spielern raus. Wir haben einige Spieler die im Ausland als Profi spielen, doch auch einige die viel auf der Bank sitzen oder allgemein in der Schweiz spielen. Die Leistung mussten wir jedoch allein auf dem Feld erbringen. Mit feinen technischen Drills hat es uns am Schluss für die Qualifikation gereicht. Die Ersatzspieler haben uns auf der Bank während dem ganzen Spiel gepusht. Das war sicher auch ein Faktor, warum wir es geschafft haben. Wir haben alle miteinander gefightet.

Es ist nach dem Jahr 1971 die zweite EM-Quali für die Schweiz. Wie ist es für Sie ein Teil dieser Mannschaft zu sein?

Ich bin sehr stolz, konnten wir die Qualifikation realisieren. Im Jahr 1971 hat sich die Schweiz für die EM lediglich angemeldet. Jetzt ist es das erste Mal, wo wir uns sportlich für die Europameisterschaft qualifizierten. Wir opfern viel Zeit, welche nicht finanziell entschädigt wird. Viele unserer Freunde und Familien müssen auf einiges verzichten. Daher ist die EM-Qualifikation eine Belohnung und riesige Genugtuung. So können wir nicht nur unseren Fans etwas zurückgeben, sondern auch unseren Familien und Freunden.

Was kommt in der nächsten Zeit auf Sie zu?

Bis jetzt ist noch vieles unklar. Wir wissen bereits, dass Italien, Bulgarien, Mazedonien und Israel Gastgeber sind. Aber wir wissen erst nach der Auslosung wo wir spielen und wer unsere Gegner sind. Wir hoffen auf gute Gegner und, dass wir Spass an der EM haben. Zuerst aber startet die neue Saison.

Was erwarten Sie und das Team an der Europameisterschaft?

Momentan sind 24 Teams dabei. Das sind die Besten der Besten. In den Qualifikationsspielen hatten wir die Favoritenrolle. An der Europameisterschaft starten wir aber als Underdog. Ich bin gespannt, gegen welche Teams wir antreten. Doch das Niveau wird einiges höher sein, als wir es bisher gewohnt waren.

Auf SRF Sport war zu sehen, dass dem Trainer Mario Motta nach dem Spiel eine neue Frisur verpasst wurde. Wieso?

Mario Motta erhält einen neuen Haarschnitt. Walter Bieri / KEYSTONE

Es war ein Gag. Wir haben gesagt, wenn wir uns für die EM qualifizieren, bekommt er eine neue Frisur. Als wir uns dann qualifizierten, kam Jovan Djokic mit einem Rasierapparat und schnitt ihm die Haare. Im Vorfeld zeigten wir ihm bereits ein paar Frisuren und setzten ihn ein wenig in Schrecken. Doch er nahm es gelassen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen