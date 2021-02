Interview «Schlimmer kann es ja nicht mehr werden»: Der langzeitverletzte EHCO-Stürmer Cédric Hüsler auf dem Weg zurück Der langzeitverletzte EHC-Olten-Stürmer Cédric Hüsler spricht im Interview über seinen Wadenbeinbruch, den hohen Stellenwert geblockter Schüsse, die historische Negativserie und den jüngsten Aufwärtstrend sowie seine Zukunft mit dem auslaufenden Vertrag. Silvan Hartmann 24.02.2021, 05.03 Uhr

Cédric Hüsler verletzte sich zwei Tage vor Weihnachten schwer, als er sich bei einem geblockten Schuss das Wadenbein brach. Marc Schumacher / freshfocus

Cédric Hüsler, vor zwei Monaten haben Sie sich das Wadenbein gebrochen. Wie gehts Ihnen heute?

Cédric Hüsler: Es geht mir recht gut. Ich kann hin und wieder die Stöcke weglegen und das Bein wieder belasten, besuche praktisch jeden Tag die Klinik, um dran zu bleiben. Am Freitag habe ich die letzte Kontrolle, ich nehme an, dass ich dann den Stützfuss auch nicht mehr brauche. Ich fühle mich auf jeden Fall von Tag zu Tag wohler.

Sie hatten sich zwei Tage vor Weihnachten verletzt, die Feiertage hätten Sie sich wohl anders vorgestellt?

Ja, wobei: Ich musste mal nichts tun und konnte mich verwöhnen lassen (lacht). Unglücklich war der Zeitpunkt insofern, dass unser Sohn begann zu laufen und man sich mit einer solchen Verletzung dann zu Hause etwas unbrauchbar fühlt. Aber nun habe ich ja genügend Zeit, das Verpasste aufzuholen.

Wie sah Ihr Alltag in den letzten zwei Monaten aus?

Die Physiotherapie habe ich in der Schulthess-Klinik absolviert und bin praktisch jeden Tag dort. In der Physio hatte ich die klassischen Aufbauübungen gemacht, wie etwa kleine Bewegungen, um das Gefühl im Bein wieder zu bekommen, oder auch Stabilitätsübungen. Ich hatte den Vorteil, dass ich nicht extra nach Olten ins Krafttraining musste. Das kann ich auch in der Klinik nutzen und fing auch schon sehr früh damit an. Und das Oberkörpertraining konnte ich eigentlich immer drei Mal die Woche absolvieren.

Wie haben Sie die Szene, die zur Verletzung geführt hat, im Spiel in Sierre erlebt?

Ich habe in einem Boxplay einen Schuss von Montandon geblockt – und der hat einen ziemlich guten Schuss. Bis zu diesem Zeitpunkt war mir in meiner Karriere beim Blocken von Schüssen ausser ein paar Blessuren noch nie etwas passiert, aber es gehört halt auch zum Eishockey dazu. Man nimmt eine Verletzung in Kauf und weiss, dass etwas passieren kann. Ich habe mir die Szene einmal im Video angesehen, aber danach schloss ich damit ab, es war dann halt so.

Vielleicht war Ihnen das gar nicht so bewusst, aber mit Ihrem geblockten Schuss ging ein Ruck durch die Mannschaft. Ihre Heldentat war wie ein Weckruf.

Mitbekommen habe ich es nicht mehr, aber der Coach hat danach erzählt, dass das Momentum auf unsere Seite gedreht hat. Es ist schön, wenn man damit helfen konnte und es noch zum Sieg reichte (Der EHCO gewann 2:1 n.Vrl.), dann war es immerhin ein bisschen nützlich. Aber ich hätte mich lieber nicht verletzt und dem Team auf bessere Art und Weise geholfen.

Diese geblockten Schüsse sind oft genauso wichtig für ein Team wie ein Tor. Was haben geblockte Schüsse bei Ihnen für einen Stellenwert?

Ich finde es enorm wichtig! Gerade im Boxplay, da kann es ein Spiel retten. Das sagen auch die Statistiken aus – in der Schweiz werden diese ja nicht ganz so ausgeprägt geführt, aber wenn man sich in der NHL mal darauf achtet, dann gewinnt oftmals das Team, das mehr geblockte Schüsse verzeichnet. Man muss diesen Preis bezahlen und Opfer bringen, damit es dann zum Sieg reicht. Auch im Hinblick auf die Playoffs, da ist es noch viel wichtiger. In der Qualifikation kann man hin und wieder Spiele gewinnen, ohne diese Opfer zu bringen, aber das ist in den Playoffs vorbei, da wird um jeden Meter gekämpft.

Sie waren bis zu Ihrer Verletzung mit Wyss und Schirjajew einer der Anführer auf dem Weg aus der Dezember-Krise. Schmerzt das dann doppelt, auszufallen?

Es war sicher schade. Es lief mir mit ihnen sehr gut, ich begann mich wohlzufühlen, mit dem System und allem, fand meine Rolle und wusste, was der Coach von mir verlangt und wie ich am Team am besten helfen kann. Das war sicher unglücklich, ausgerechnet dann auszufallen. Es war dann aber etwas einfacher damit umzugehen, als sie die Serie bis auf acht Siege fortführen konnten. Umso schwieriger war dann wiederum die Negativserie von zuletzt mit acht Niederlagen. Man ist als Verletzter zum Zuschauen verdammt, man kann nichts ausrichten, schaut in der Garderobe vorbei, sieht sich die Spiele an, würde gerne mithelfen. Das ist schon nicht einfach, damit umzugehen.

Cédric Hüsler (rechts) und Silvan Wyss waren die Anführer auf dem Weg aus der Dezember-Krise. Marc Schumacher / freshfocus

Sie waren immerhin gern gesehener Motivator an Krücken in der Garderobe.

Ja, man schaut, dass man gute Stimmung verbreiten kann, stellt die Teamkameraden auf. Aber nach der fünften Niederlage – ja, dann werden Worte schnell einmal falsch aufgefasst, da ist man besser etwas zurückhaltender, statt auch noch krampfhaft aufmunternd zu sein und damit jemanden zu nerven.

Wie haben Sie das Team in den letzten zwei Monaten wahrgenommen?

Im Eishockey sind solche Negativserien immer etwas speziell und man sollte sie beispielsweise vom Fussball unterscheiden. Im Fussball ist die Saison nach fünf, sechs Niederlagen in Folge gelaufen, die Aussicht, Meister zu werden, ist sehr gering. Wir wiederum waren an einem Punkt angelangt, bei dem wir festhalten mussten: So, jetzt holen wir uns die Playoffteilnahme, wir haben nichts mehr zu verlieren und holen das Beste aus uns heraus.

Das scheint im Ansatz zu gelingen.

Es ist nun sehr viel passiert mit den B-Lizenzen. Wir wollen nun wirklich das Tief hinter uns lassen und haben uns gesagt: Schlimmer als diese Niederlagenserie kann es ja nicht mehr werden, wir können nur noch gewinnen also lasst uns alles aus uns herausholen. Das Vertrauen in unser Können ist da und wir haben es mehrmals bewiesen, dass wir Eishockey spielen können. Ich denke, das Team wird in den Playoffs bereit sein, ich habe grosses Vertrauen in die Mannschaft, dass sie gute Leistungen abrufen kann.

Sie sind seit ein paar Wochen wieder vermehrt im Kleinholz anzutreffen. Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass Sie in den Playoffs spielen können?

Ich habe mir schon im Spital zum Ziel gesetzt, dass ich unbedingt in dieser Saison wieder spielen möchte. Das Ziel war mal, dass ich zum Playoffstart wieder einsatzbereit bin, aber wenn ich ehrlich bin, muss ich eingestehen, dass das nicht reichen wird. Ich werde wohl die erste Playoffrunde verpassen, hoffe aber, dass ich für eine Halbfinal-Serie wieder fit wäre. Aber nun müssen wir die Entwicklungen abwarten, ich muss vernünftig bleiben, es bringt dann auch nichts, etwas forcieren zu wollen, was keinen Sinn ergibt.

Sie waren vor der Saison bereits etwas später zum Team gestossen, nun die Verletzung. Ihr Einjahresvertrag läuft aus. Könnten Sie sich trotz aussergewöhnlicher Saison vorstellen, weiterhin für den EHC Olten zu spielen?

Auf jeden Fall. Ich fühle mich pudelwohl in Olten. Wir haben eine super Truppe und es hat bis zur Verletzung jeden Morgen Spass gemacht, ins Training zu fahren und gemeinsam besser zu werden. Und darum kann ich mir sehr gut vorstellen, zu bleiben. Es spricht eigentlich nichts dagegen. Wir haben bereits erste Gespräche geführt und ich bin zuversichtlich, dass wir uns finden werden.