EHC Olten: Das Saisonabschluss-Interview mit Lars Leuenberger

Swiss-League-Playoffs EHC-Olten-Trainer Lars Leuenberger im Saisonabschluss-Interview: «Wir haben die Hausaufgaben erledigt» Trainer Lars Leuenberger zieht im grossen Saisonabschluss-Interview nach der Finalniederlage gegen La Chaux-de-Fonds Bilanz, sagt, warum diese Niederlage mehr schmerzt als die letztjährige, erzählt, was er hätte besser machen können und offenbart, wo man jetzt All-In gehen muss. Marcel Kuchta und Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 25.03.2023, 05.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lars Leuenberger zieht Bilanz zur Finalniederlage. Bruno Kissling

Lars Leuenberger, haben Sie die Enttäuschung schon verarbeitet?

Lars Leuenberger: Ich bin im Kopf schon erstaunlich weit, aber die Enttäuschung geht eigentlich nie so schnell weg. In diesem Jahr war es auch eine andere Niederlage, nicht resultatmässig, sondern die Voraussetzungen. Letzte Saison hatten wir gegen eine Grossmacht wie Kloten gekämpft, als Organisation, als Mannschaft, als Fan. In diesem Jahr war das anders. La Chaux-de-Fonds lag in Reichweite.

«Die erste Niederlage tut am meisten weh, weil eigentlich alles zum Sieg da war. Wir hatten unglaublich gut gespielt. Ich stand auf der Bank und machte bisweilen grosse Augen.»

Schmerzt deshalb die Niederlage in diesem Jahr mehr als letzte Saison?

Ja, weil wir die Hausaufgaben gemacht haben. Das sind einfach Fakten. Überlegen Sie sich mal, wenn wir unseren kompletten Kader zur Verfügung gehabt hätten. Dann hätte ein anderer Wind geweht! Das darf man einfach nicht ausblenden, auch wenn man der grösste Fan und entsprechend enttäuscht ist.

War die erste Niederlage in La Chaux-de-Fonds der Knackpunkt in der Finalserie?

Die erste Niederlage tut am meisten weh, weil eigentlich alles zum Sieg da war. Wir hatten unglaublich gut gespielt. Ich stand auf der Bank und machte bisweilen grosse Augen. Super! Weiter! Los! Das machen wir und hatten ja dann das 3:0 auf dem Stock. Ich sehe die Chance noch vor meinem geistigen Auge. Aber leider war die Fanghand von Östlund noch da. Das ist Sport.

Ein Sieg in diesem Spiel hätte wohl der gesamten Serie eine andere Dynamik verliehen.

Ich stieg nach der Niederlage in den Car und sagte mir: Leider Gottes ist das eingetroffen, was mir zwischenzeitlich durch den Kopf ging. Solche Spiele muss man in den Playoffs einfach gewinnen. Punkt. Ihnen ist es gelungen.

Können Sie sich als Coach rückblickend einen Vorwurf machen? Hätten Sie die Dynamik aufhalten können?

Ich hielt in der vergangenen Saison zu lange an meinen Automatismen fest. In diesem Jahr warf ich alles über Bord.

Sie waren ja aufgrund der Verletzungen auch gezwungen worden dazu.

Ja, aber auch sonst. Ich wechselte den Goalie, die Verteidigerpaare, die Sturmreihen, das Powerplay – zum Teil zwangsläufig, zum Teil aber auch bewusst, um Akzente zu setzen. Letztlich habe ich das umgesetzt, was ich mir vorgenommen hatte für dieses Jahr. Ich habe bislang noch keine Erkenntnisse für mich gewonnen, was ich hätte anders machen sollen.

Lars Leuenberger im Abschlussinterview. Bruno Kissling

Nun standen Sie zwei Mal im Final und haben zweimal verloren. Was fehlt zum letzten Schritt?

Noch einmal: Wir haben die Hausaufgaben erledigt. Wir hätten die Chancen gehabt, aber schlussendlich wiesen wir eine Effizienz von 4 Prozent auf. Der Gegner lag bei 9 oder 10 Prozent. Das Doppelte. Im Viertelfinal und Halbfinal hatten wir noch 10 Prozent und mehr. Ja, der Gegner war besser, der Goalie hatte sich gesteigert. 4 Prozent ist einfach zu wenig.

Haben Sie schon mal eine solche komplizierte Saison erlebt?

Jein. Damals beim SC Bern war das ähnlich und ich dachte mir lange Zeit, dass das gleiche eintreffen würde. In Bern hatten wir in der wichtigen Phase das Gros des Teams beisammen. Das war in diesem Jahr bei uns nicht der Fall. Im dritten Finalspiel fehlten und fünf Stammspieler im Sturm – Horansky, Nunn, Haussener, Hüsler und Mosimann. Fünf Spieler der Top 12. Wahnsinnig! Drehen wir mal das Rad und nehmen dem Gegner so viele Spieler weg. Ohne Olden und Achermann sieht es dann bei ihnen auch anders aus. Das sind einfach Fakten.

Haben Sie sich in den Playoffs gefragt, wo bloss dieses Glück bleibt?

Ich mag den Song von Kuno Lauener «Irgendeinisch fingt ds Glück eim» - natürlich hofft man es. Und ich gebe auch ehrlich zu, dass mir schnell «de Lade abe» ist, als ich erfahren hatte, was mit Horansky passierte. Ich dachte: «Nicht schon wieder!»

Wie und wann verletzte er sich denn?

Es war im zweiten Spiel in Langenthal. Ich sah ihn, wie er zwei Mal in die Banden gerasselt ist, als er zum Check ansetzte. Er selbst sagt, er wisse es nicht genau, wann es passierte.

Präsident Marc Thommen (l.) im Gespräch mit CEO Patrick Reber (m.) und Lars Leuenberger. Bruno Kissling

Gab es überhaupt eine ernsthafte Chance, dass er zurückkommt?

Er hat vor Spiel vier noch einmal alles gegeben und sich wie ein Wilder an die Leistungsgrenze gelaufen. Das Problem ist, dass die verletzte Stelle an der Hand schlecht durchblutet ist und damit länger Zeit braucht für die Heilung. Vielleicht wäre er für eine Ligaqualifikation einsatzbereit gewesen, aber das ist nur eine Vermutung.

Also gabs nur das «Prinzip Hoffnung»?

Ja und die Ärzte haben uns gewarnt: Passt einfach auf. Wenn etwas passiert, ist dann der Sommer auch ziemlich schnell vorbei. Und ich überlasse es dann immer den Spielern, sowohl bei Horansky, wie auch bei Nunn. Es ist ihre Gesundheit und ich würde mir als Trainer nie, wirklich nie verzeihen, wenn ein Spieler wegen mir gesundheitliche Probleme in der Zukunft hätte.

Garry Nunns Geschichte ist auch haarsträubend. Am Schluss biss er aufgrund seiner Vorgeschichte mit zwei Verletzungen und der Grippe zum Playoffstart sogar noch durch mit seiner Daumenverletzung…

Ihm war natürlich seine Saison auch im Hinterkopf präsent. Er hat ja auch gespürt, was im Umfeld und in den Medien los war um seine Person. Ich bin mir sicher, er hat alle Details mitbekommen. Und deshalb hat er uns lange nichts von seiner abermaligen Verletzung am Daumen erzählt. Ich hatte mit Garry ein super Gespräch. Er hat vier Jahre lang alles für den EHC Olten gemacht. Ist es am Schluss ein schönes Ende? Natürlich nicht. Man darf einfach nie vergessen, dass hinter einem Spieler auch ein Mensch steckt. Ich werde ihn Erinnerung behalten und werde nicht vergessen, was er mir als Coach zwei Jahre lang gegeben hat. Es war wunderbar.

«Ich hatte immer gehofft, dass es nicht Langenthal wird. Nicht, weil ich vor Langenthal Angst gehabt hätte. Aber die Ausgangslage war ja schon speziell.»

Sie hätten sich in diesem Zusammenhang wohl auch einen vierten Ausländer gewünscht.

Ich ziehe zu dieser Frage mal den Joker…

La Chaux-de-Fonds hat seine Formkurve vorbildlich hingebracht. Beim EHCO fing es im Januar an zu holpern – ähnlich wie letzte Saison. Müssen Sie diesbezüglich über die Bücher?

Eine berechtigte Frage. Natürlich werde ich das tun. In der vergangenen Saison gab es doch noch eine zweiwöchige Coronapause bis Mitte Januar, das war eine etwas unterschiedliche Situation.

Kann man es überhaupt steuern?

Im vergangenen Jahr hatten wir den Schwung in den letzten Qualispielen ja wieder gefunden, in diesem Jahr nicht. Wir sind mit einem mulmigen Gefühl in die Playoffs gestartet. Aber nach der ersten Niederlage in Spiel eins gegen Langenthal begriff der Hinterste und der Letzte, was es geschlagen hat. Danach gewannen wir sieben Mal in Folge. Auch im Final liessen wir bei Fünf-gegen-Fünf viel weniger zu. Die Special Teams waren aber nicht gut. Für mich ist es bis jetzt unerklärlich, warum wir in Unterzahl so schlechte Zahlen aufweisen.

Im Viertelfinal und Halbfinal traf der EHCO zudem auf Gegner, die absolut nichts zu verlieren hatten…

Ich kann an dieser Stelle sagen, dass ich zum Qualifikationsabschluss immer gehofft hatte, dass es nicht Langenthal wird. Ich fehlte im letzten Qualispiel in Visp krankheitsbedingt und zu Hause vor dem Fernseher schluckte ich schnell leer. Nicht, dass ich Angst vor Langenthal hatte. Aber die Ausgangslage war schon speziell.

Und dann kamen die GCK Lions.

Es war auch im Halbfinal nicht selbstverständlich, diese Mannschaft zu besiegen. Für Viele ist es halt nach wie vor ein Farmteam, aber das war alles andere als ein solches. Sie waren ja erstmals wieder im Halbfinal seit langer Zeit. Es war mental nicht einfach.

Gab es dann eine mentale Müdigkeit im Final?

Das glaube ich nicht. Wenn man sich die nackten Resultate mit den vier Niederlagen ansieht, dann mag vielleicht dieser Eindruck entstehen. Aber so klar war es ja nicht. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass wir die ersten drei Spiele hätten gewinnen können oder sogar müssen. Im vierten Spiel waren wir schlechter. Da wurde es sehr schnell zur Kopfsache. Wenn wir mental müde gewesen wären, glaube ich nicht, dass wir auswärts zwei Mal so gut aufgetreten wären.

Voller Emotionen: Trainer Lars Leuenberger auf der EHCO-Bank. Marc Schumacher / freshfocus

Blicken wir noch ein wenig voraus: Die Ausgangslage wird ja nicht einfacher, die Konkurrenz eher grösser. Wo setzen Sie den Hebel an?

Zuerst muss die vergangene Saison gründlich analysiert und danach entschieden werden, wo die Hebel angesetzt werden sollen.

Sie wollen ja bestimmt an die Spitze.

Die will jeder erreichen. Aber die Frage ist: In welche Positionen sind wir bereit zu investieren, um dort hinzukommen.

Wenn Sie wünschen könnten, was wären die Schlüsselpositionen?

Bei den beiden Ausländern muss man All-In gehen. Das ist diskussionslos. Wichtig ist sicher auch, ein Zweitlinien-Center zu finden, der funktioniert.

Wie stellen Sie sich den Mix zwischen Routiniers und jungen Wilden vor?

Es ist immer wichtig, einen guten Mix zu haben. Die Frage ist: Was wollen wir? Wollen wir Junge einbauen? Oder wollen wir gewinnen? Ich arbeite sehr gerne mit jungen Spielern, die wir auch haben werden. Leider Gottes haben wir hier in Olten noch keine funktionierende Nachwuchsabteilung. Und das kostet als Folge daraus viel Geld, um dennoch vorne mitspielen zu können. Ich möchte betonen: Man macht jetzt einen super Job, aber der Wiederaufbau braucht Zeit.