Interview Kann der EHC Olten in die National League aufsteigen? – «Wenn die Chance da ist, dann packen wir sie» Ist der EHC Olten reif für eine allfällige Promotion in die National League? Geschäftsführer Patrick Reber und VR-Präsident Marc Thommen beziehen Stellung zu den drängendsten Fragen rund um das Thema Aufstieg. Und sie sagen, wie der Klub ein Budget von 9 Millionen in der National League stemmen könnte. Silvan Hartmann und Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 13.11.2021, 05.00 Uhr

«Wir würden die National League in Angriff nehmen, aber nicht um jeden Preis»: EHCO-Präsident Marc Thommen (r.) und Geschäftsführer Patrick Reber verfolgen das Projekt Aufstieg neben dem Eis. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Der EHC Olten grüsst nach 18 Runden als Tabellenführer der Swiss League. Die Equipe von Headcoach Lars Leuenberger spielte bis zur aktuellen Nationalmannschaftspause konstant gut auf hohem Niveau und verlor nur zweimal auswärts beim Ligakrösus und Aufstiegsfavoriten Kloten.

Auch wenn erst November ist und die Entscheidungen im Eishockey bekanntlich erst im Frühling während der Playoffs fallen, muss man sich bei den Oltnern frühzeitig mit dem Thema «Aufstieg» auseinandersetzen. Nicht nur die sportlichen Leistungen erfordern dies, sondern auch die Tatsache, dass der Klub bis Ende Oktober bei der National League ein Aufstiegsgesuch einreichen musste.

Wir haben bei EHCO-Geschäftsführer Patrick Reber und bei VR-Präsident Marc Thommen nachgefragt, wie der Klub mit der Thematik umgeht. Ein allfälliger Aufstieg muss schliesslich von langer Hand geplant werden.

Erfolgreich unterwegs: Der EHC Olten begeistert mit 16 Siegen aus 18 Spielen. Marc Schumacher / freshfocus

16 Siege in 18 Spielen, Platz eins in der Tabelle. Sind Sie überrascht, wie gut der EHC Olten in die Meisterschaft gestartet ist?

Patrick Reber: Wir sind positiv überrascht, ganz sicher. Wir konnten nicht damit rechnen. Wir wussten, dass wir die Mannschaft mit den späten Transfers von Adam Hasani und Dominic Forget punktuell zusätzlich verstärken konnten und ein sehr gutes Team haben. Wir wussten auch, dass wir mit Lars Leuenberger und Stefan Schneider, einen sehr guten Coachingstaff haben. Lars konnte schon früh im Sommer mit vielen Gesprächen und Meetings seine Philosophie an die Spieler weitergeben. Wir erleben Lars als sehr aktiven, kommunikativen Headcoach, der sehr fordernd, aber auch fördernd ist. Auch wie die Spieler neben dem Eis auftreten, wie sie als Einheit miteinander umgehen, wie sie sich schätzen, das alles lässt uns positiv stimmen für den weiteren Verlauf der Saison. Wir mögen den derzeitigen Erfolg auch allen anderen rund um den Verein gönnen, die mitgeholfen haben, in den vergangenen Jahren intensiv daran zu arbeiten, um an diesen Punkt zu gelangen. Und schliesslich – Lars betont es auch immer wieder: Sportchef Marc Grieder hat einen super Job gemacht, ein tolles Team mit Charakteren zusammenzustellen, die harmonieren.



Lars Leuenberger ist fordernd. Der EHC Olten hat mit Hasani und Forget kurz vor Saisonstart noch zwei Transfers getätigt, man musste also das Portemonnaie noch einmal öffnen. War das so budgetiert? Es waren ja letztlich Transfers mit Signalwirkung.

Marc Thommen: Man muss eines sehen: Man verabschiedet ja ein Budget und wenn man vor der Saison alles herausschiesst, dann ist das nicht gut. Man muss also Reserven in der Hinterhand haben. Das ist auch bei uns so. Es braucht eine seriöse Planung. Es gibt immer wieder Opportunitäten auf dem Markt und tritt eine solche auf, dann muss es möglich sein, reagieren zu können. Wir haben im Sommer gesagt, dass wir in die Top 4 möchten. Wir haben aber sicher nicht erwartet, dass die Mannschaft so schnell funktioniert. Marc Grieder hat in den letzten Jahren die Mannschaft kontinuierlich aufgebaut und dann haben wir noch zwei, drei Gelegenheiten ausgenutzt. Dass dies eine Signalwirkung hatte, ist uns bewusst.

Reber: Man muss auch wissen, dass das Budget für die Kaderplanung schon früh über die Bühne geht. Jetzt im November/Dezember wird bereits dasjenige für die nächste Saison vorbereitet. Für uns ist das auch schwierig im Gesamtbudgetprozess, aber es ist eben wichtig, dass sich Marc Grieder auf dem Markt ein Bild verschaffen kann. Thommen: Marc Grieder hat jetzt das Budget erhalten, um damit die Mannschaft für die kommende Saison 2022/23 zusammenzustellen.

Hat er demnach zwei Budgets erhalten? Eines für die National League und eines für die Swiss League?

Thommen: Er hat zwei Budgets erhalten – alles andere wäre unseriös und fahrlässig. Wir haben das Aufstiegsgesuch eingereicht und gehen davon aus, dass es genehmigt wird. Wir gehen diesen Weg, aber wir gehen ihn mit der nötigen Demut. Wenn wir das Budget anschauen, dann sind wir in der Swiss League plus/minus auf Rang drei klassiert. Aber der EHC Olten ist gut aufgestellt, wir haben Freude, es ist eine gute Stimmung da. Wenn die Chance da ist, dann packen wir sie.

Der EHC Olten führt die Tabelle der Swiss League an - ein Aufstieg erscheint realistisch. Marc Schumacher / freshfocus

Man konnte kürzlich lesen, dass nicht alle Bedingungen erfüllt werden, um aufsteigen zu können. Was fehlt denn auf dem Papier?

Thommen: Also von vielen Punkten erfüllen wir einen nicht. Aber ich möchte noch generell dazu sagen: Letztes Jahr haben wir die Lizenz erhalten und da war der EHC Olten schlechter aufgestellt, als er dieses Jahr ist: Wir stehen finanziell besser da und wir haben im Nachwuchs mit der EHC Olten Prospect AG einen grossen Schritt gemacht. Da ist eine grosse Aufbruchstimmung zu erleben.

Reber: Konkret geht es darum, dass man als Klub in der National League im Nachwuchs bei der U17/U20 mit mindestens einer Mannschaft in der Elite-Stufe vertreten sein muss. Das erfüllen wir derzeit nicht – in der Tat. Wir haben bei der Lizenzkommission einen Antrag für einen möglichen Aufstieg gestellt. In diesen Unterlagen, die wir sehr detailliert ausgearbeitet haben, gehen wir auf die Punkte Budget, Sicherheit und Nachwuchs ein, auf Basis des letztjährigen Abschlusses und des letztjährigen Gesuchs. Für das Nachwuchskriterium haben wir bei der National League AG ein zusätzliches Gesuch für eine Ausnahmebewilligung gestellt, sodass wir nächste Saison mit einer Übergangsfrist trotzdem in der höchsten Liga mitspielen könnten.

Thommen: Man muss dazu noch sagen, dass einzig und allein Kloten in der Swiss League alle Punkte erfüllt. Gleichzeitig muss man wissen, dass Ajoie derzeit in der National League gleich mehrere Punkte nicht erfüllt. Man muss das Ganze also etwas in Relationen setzen.

Was gibt es denn für Lösungen punkto Nachwuchs-Problem? Haben Sie einen Plan B?

Reber: Im Moment gibt es keinen Plan B. Wir haben in den letzten Jahren alles Mögliche in die Wege geleitet, um dieses Kriterium wieder erfüllen zu können. Jede Sportorganisation weiss, was es bedeutet, einen Nachwuchs aufzubauen oder wenn man ihn, wie in unserem Fall, reaktivieren muss. Der Nachwuchs wurde in Olten jahrelang vernachlässigt, nun bauen wir ihn wieder auf. Dass dies ein langwieriger Prozess ist und Zeit braucht, versteht sich von selbst. Wir reden hier von fünf bis zehn Jahren. Trotzdem sieht man beim EHC Olten bereits erste Erfolge auf den Stufen U9, U11, U13, wo wir Elite-Teams haben sowie der U15, wo wir «Top» spielen, da kommen die Jahrgänge nun stetig nach. Das sehen und registrieren auch die Vertreter im Verwaltungsrat der National League. Denn wir investieren zuletzt sehr viel in den Nachwuchs, haben ihn mit der EHC Olten Prospect AG professionalisiert. Aber die neuen Strukturen und die ausgearbeiteten Modelle mit Schule und Sport oder Lehre und Sport müssen nun zuerst greifen. Da sind wir auf einem sehr guten Weg. Ich gehe deshalb davon aus, dass uns diese Zeit gegeben wird.

Wenn nicht?

Reber: Nun, es müssen ja drei grosse Kriterien erfüllt werden: Der Budgetrahmen von neun Millionen Franken, die Infrastruktur-Vorgabe mit einer Stadion-Kapazität von mehr als 5000 Zuschauern sowie eben die erwähnten Nachwuchskriterien. Sollte das uns nicht stattgegeben werden, dann müsste man über viele andere grundsätzliche Dinge und die in der Vergangenheit angewandten Massstäbe auch reden: Die Infrastruktur in der Valascia in Ambri, die man jahrelang akzeptierte. Oder eben aktuell auch die angewandten Kriterien in der Ajoie. Aber das ist nicht unsere Art. Es ist nicht unsere Philosophie, uns mit anderen zu vergleichen und festhalten, dass es bei ihnen ja auch nicht so ist. Wir wollen aufzeigen, was bei uns in Olten möglich ist und wir glauben an unseren Weg.

Die Stossrichtung ist klar: Kloten setzt alle möglichen Hebel in Bewegung, um wieder aufsteigen zu können– auch neben dem Eis. Sprechen Sie etwa Kloten-Präsident Mike Schälchli darauf an?

Thommen: Jaja, natürlich, da sprechen wir sehr offen darüber. Da haben wir keine Berührungsängste. Wir verstehen uns gut, aber schlussendlich sind wir im Eishockey Kontrahenten und jeder will gewinnen. Wir wollen auf dem Eis gewinnen und ich bin der Meinung, dass, wenn es soweit kommen sollte, dass wir im Playofffinal aufeinandertreffen, dann ist es unser gutes Recht, aufsteigen zu können.

Marc Thommen: «Wir planen mit zwei ­Budgets, ­alles andere wäre unseriös und fahrlässig.» Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Sie erfüllen das Nachwuchskriterium nicht. Wie steht es um die Budgetvorgaben von neun Millionen Franken?

Thommen: Da ist der VR der EHC Olten AG natürlich auch zusammengesessen, um zu eruieren, was möglich ist und wofür wir bereit sind. Wir haben nun ein National-League-Budget von etwas mehr als neun Millionen Franken verabschiedet, was der Auflage entspricht.

Woher kommt dieses zusätzliche Geld? Das Budget beläuft sich derzeit auf rund sechs Millionen Franken.

Reber: Die Rechnung ist relativ einfach: Auf der Einnahmenseite müssen, dürfen, sollten wir uns in drei Bereichen steigern: Sponsoring, also Marketing- und Werbeeinnahmen, Ticketing/Aboverkauf sowie in der Gastronomie. In das Marketing fliessen auch die TV-Gelder, hier rechnen wir mit rund 1,5 Millionen Franken mehr. Im Sponsoring müssten wir uns steigern, einerseits mit bestehenden aber auch mit neuen Partnern. Auch sie sehen, wie gut es derzeit dem EHC Olten läuft. Wir werden oft darauf angesprochen und sie fragen nach, wie es im Falle eines Aufstiegs weiterginge – ob sie Partner bleiben dürften und wenn ja, wie viel dies kosten würde. Wir gehen davon aus, dass wir uns im Marketing mit den TV-Geldern um rund zweieinhalb Millionen steigern könnten. Wir sind auch klar der Meinung, dass wir die Zuschauereinnahmen mit dem Ticketing und den Aboverkäufen in der National League steigern könnten.

Es wird also eine Euphorie in Olten brauchen.

Reber: Wir sind ganz bestimmt darauf angewiesen, dass es eine Begeisterung auslöst, dass die Leute Freude hätten, wenn wieder die ganz grossen Eishockey-Teams ins Kleinholz kämen. Wir sind auch davon überzeugt, dass dies einträfe und ein grosser Drive entstünde, wenn im Kleinholz wieder National League gespielt wird. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass wir eine viel grössere mediale Abdeckung erhalten würden. Der EHC Olten lebt von sehr vielen kleinen und mittelgrossen Unternehmungen und Sponsoren aus der Region. Wir haben kein grosses Klumpenrisiko, sollte jemand abspringen. Selbstverständlich wollen wir mit ihnen weiterfahren, sind aber auch offen für neue Partner mit nationaler Ausstrahlungskraft.

Patrick Reber: «Wir haben alles Mögliche in die Wege geleitet, um dieses Kriterium wieder erfüllen zu können.» Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Es ist ein grosser Spagat: Man hat eine Sanierung hinter sich, die noch nicht so lange her ist. Und nun muss man sehr progressiv kalkulieren. Wie ist da die Gefühlslage im Verwaltungsrat?

Thommen: Wir reden hier immer von einem Aufstieg, der alles andere als Tatsache ist. Wir bleiben der Herausforderer. Nichtsdestotrotz haben wir nun eine Ausgangslage, bei der wir uns viel ernsthafter mit einem möglichen Aufstieg auseinandersetzen müssen. Das haben wir auch getan und höchstdetailliert ausgearbeitet, was der Aufstieg für den Klub bedeuten würde. Das Thema muss in der Organisation fassbar sein und hinter dem erarbeiteten Papier steht auch der gesamte EHCO-Verwaltungsrat einstimmig. Wir dürfen mit einem guten Gefühl sagen, dass es auf einem gesunden, guten Boden aufgebaut ist.

Der EHC Olten stünde plötzlich auf demselben Schiff wie die grossen Kaliber ZSC oder Zug. Ist die National League für einen Klub wie den EHCO überhaupt längerfristig erstrebenswert?

Thommen: Die National League hat sich dazu entschieden, die Liga auf 14 Teams aufzustocken. Ob das sinnvoll ist, ist eine andere Diskussion. Ich fände 12 Teams in der NL, 12 Teams in der SL ideal. Aber das ist ein anderes Thema. Meine Meinung ändert sich auch mit einem Oltner Aufstieg nicht. Wir haben in Olten vielleicht den Vorteil, dass von uns in der National League niemand etwas erwartet. Wir könnten unser Konstrukt festigen und weiter aufbauen. In Kloten gibt es da eine völlig andere Erwartungshaltung. Für mich ist Rapperswil-Jona ein gutes Beispiel. Die Lakers haben mit wenig Risiko kontinuierlich daran gearbeitet, sich zu steigern. Und heute spielen sie im Mittelfeld mit. Das sollte auch unser Weg sein und es darf nicht der Weg sein, irgendwelche Ansprüche geltend zu machen. Es braucht viel Geduld.

Reber: Wir dürfen nicht vergessen, woher wir kommen. Und sollten wir Swiss-League-Meister werden können, würden wir nicht kopflos nach vorne marschieren. Wir wollen unserem Weg treu bleiben: Ja, wir würden die National League in Angriff nehmen, aber nicht um jeden Preis. Weil sonst steht man in drei, vier Jahren wieder vor einer grossen Baustelle. Aber ich komme gerne auf meine allererste Aussage, als ich vor drei Jahren hier angefangen habe, zurück: Ich bin überzeugt, dass hier in Olten viel möglich ist. Und der Standort Olten auf der Eishockey-Landkarte ist sehr gut. Auch ökonomisch ist es für das gesamte Mittelland, für die gesamte Grossregion sehr interessant. Wir haben ein grosses Einzugsgebiet und gelingt es uns, die Strahlkraft des EHC Olten weiter hinauszutragen in den Aargau, ins Luzernische, ins Baselbiet aber auch Richtung Bern, dann werden wir noch interessanter.

Thommen: Ich möchte auch noch festhalten: Sollten wir es in dieser Saison nicht schaffen, dann versuchen wir es im nächsten Jahr wieder – dann führt der Aufstieg zwar über die Ligaqualifikation. Das ist enorm schwierig, aber dennoch möglich. Das haben wir im Verwaltungsrat auch beschlossen: Diesen Weg gehen wir weiter.

Die Verlockung ist in dieser Saison gross, gegen die Playoffs hin noch einmal kräftig zu investieren. Lars Leuenberger hätte sicher gerne einen dritten oder vierten Ausländer, einen dritten Torhüter oder einen fünften, sechsten Center, so wie dies Kloten getan hat und wohl auch wieder tun wird. Wäre der EHC Olten überhaupt bereit, dieses Wettrüsten mitzumachen?

Thommen: Was ich sagen kann: Wir haben im Verwaltungsrat die Rahmenbedingungen abgesteckt. Wenn etwas zum Thema wird, dann werden wir es auch mit Marc Grieder und Lars Leuenberger diskutieren und werden es prüfen.

EHCO-Präsident Marc Thommen (r.) und Geschäftsführer Patrick Reber. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Schaut man die Zuschauerzahlen an, dann sind eher kleine Brötchen angesagt. Der Schnitt ist mit 2274 pro Spiel auch angesichts des sportlichen Höhenflugs eher enttäuschend. Waren Sie schon auf Ursachenforschung?

Reber: Wir möchten erst mal 25 Runden, also gut 12 Heimspiele, abwarten, um eine seriöse Analyse machen zu können. Eine derzeitige Einschätzung wäre nicht professionell. Wir haben etwa noch nicht gegen Kloten und Langenthal zu Hause gespielt und haben erst einmal an einem Dienstagabend Visp empfangen. Wir kennen dennoch bereits einige Gründe: Wir wissen von Zuschauern, die zwar geimpft sind, aber nach wie vor nicht kommen wollen, weil sie Angst haben vor einer Corona-Ansteckung. Fakt ist auch, dass wir viele Fans haben, die nicht kommen, weil sie sich nicht impfen und auch nicht testen lassen wollen. Ausserdem gibt es noch den Faktor der grundsätzlichen Skepsis. Die anfängliche Zurückhaltung gegenüber dem Team, dem Klub, schwindet nun aber langsam. Es war nicht bloss ein guter Saisonstart mit einer erfreulichen Serie. Die Leute sehen, dass hier etwas möglich ist und wollen das vermehrt mit eigenen Augen sehen. Das ist erfreulich. Und zu guter Letzt ist Anfang Saison im Herbst das Thema Wetter stets ein gewichtiger Punkt: Die ersten vier Heimspiele fanden am Samstag um 17.30 Uhr bei schönstem Herbstwetter statt. Kurzum: Auch wir stellen fest, dass die Zuschauerzahlen noch nicht top sind, aber wir sind zuversichtlich, dass sich das etwas einpendeln wird. Denn die Spiele sind unterhaltsam, die Mannschaft spielt äusserst attraktiv, schiesst viele Tore, die Spieler haben das Herz am richtigen Fleck, das Team begeistert. Und ein Heimspiel ist ein guter Event: Wenn alle Zuschauer am Schluss zum Standing Ovations aufstehen, dann habe ich regelmässig Hühnerhaut. Es wird einem etwas geboten im Kleinholz.

Thema Infrastruktur für die National League: Bauliche Massnahmen sind wohl keine zwingend, aber wo sind Steigerungen möglich?

Reber: Was wir ganz bestimmt prüfen müssten ist die Beleuchtung. Da gehe ich davon aus, dass wir da mindestens eine Verstärkung brauchen, um die TV-Übertragungen gewährleisten zu können. Dann brauchts die Videoüberwachung, gewisse Verkabelungen sind gemacht, aber dann kämen die Kameras und sonstige Hardware dazu. Dazu haben wir Erfahrungen in den Playoffs 2019/20 (mit Publikum) gesammelt. Hinzu käme sicher die Toilettenanlage beim Ausseneisfeld. Die Situation mit dem WC-Wagen ist nicht befriedigend und für mich ein Schandfleck des Stadions. Und dann müsste man vielleicht das Thema LED-Bande ins Auge fassen, um eine weitere Werbeform anbieten zu können. Das ist heute sicher erschwinglicher als noch vor einigen Jahren. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir uns im Hospitality-Bereich noch steigern könnten. Sonst sind wir davon überzeugt, dass wir im Kleinholz in der National League spielen könnten. Ich gehe auch davon aus, dass wir in diesem Falle auf die Unterstützung der Stadt Olten und der Sportpark AG zählen könnten.

Die Längsgerade mit den montierten Sitzplätzen ist immer wieder ein Diskussionspunkt. Was erhalten Sie für Feedbacks?

Reber: Sehr vielseitige. Es gibt immer noch einige wenige Frustrierte, die gerne ihren Stehplatz zurückhätten. Uns ist bewusst, dass wir es leider nicht allen recht machen können. Wir haben dennoch auch Feedbacks von ganzen Gruppen, die bisher standen und dann ins Kleinholz gingen und für sich prüften, wo sie sitzen könnten und sich dann für Sitzplätze entschieden haben. Wir konnten für diese Saison deutlich über 200 Sitzplatz-Abos an Zuschauer verkaufen, die bisher gestanden sind. Und was ebenfalls gut ankommt, sind die Stehplätze hinter den Sitzplätzen in der obersten Reihe. Ganz allgemein hat sich eine anfängliche Frustration gelegt, das Feedback ist positiv und erfreulich.