Interview «Ich hätte es niemals für möglich gehalten»: Der Solothurner Triathlet Max Studer steht vor seiner ersten Olympia-Teilnahme Für Max Studer aus Kestenholz ist die Selektion für die Olympischen Spiele als bester Triathlet der Schweiz nur noch Formsache – wir haben ihn in seiner Trainings­basis in St. Moritz besucht. Im Interview spricht der 25-Jährige über seine grosse Leidenschaft, seinen Aufstieg zu den Weltbesten und seine Ziele in Tokio. Silvan Hartmann 25.06.2021, 05.03 Uhr

Max Studer am vergangenen Wochenende in Kitzbühel auf dem Weg zu seinem ersten Europameister-Titel in der Elite. Johann Groder/Freshfocus / Expa

Ihr Trainer Brett Sutton hat Ihnen den Spitznamen Clark Kent gegeben, also Superman. Wie kommt es dazu?

Max Studer: (lacht) Er sagt, ich habe einen lieben Charakter und sei oft etwas zu nett. Ich soll im normalen Leben so bleiben, wie ich bin, aber im Training und den Wettkämpfen noch etwas häufiger den Superman-Anzug hervornehmen und mich durchsetzen. Brett ist auch jemand, der die Mentalität coacht. Er will uns Triathleten auch im mentalen Bereich stärker machen und will, dass wir in den Wettkämpfen zu kleinen Monstern werden. Das Mentale ist ein wichtiger Teil, da muss ich mich noch etwas mehr durchsetzen und an der Winner-Mentalität arbeiten.

Sie sind der beste Triathlet der Schweiz, man kennt Sie aber noch gar nicht so gut. Was zeichnet Sie aus?

Auf den Sport bezogen liebe ich es richtiggehend, was ich tue. Triathlon ist meine grosse Leidenschaft und ich bin froh und glücklich, dass meine Familie, meine Freunde und Partner mich unterstützen und mir es ermöglichen, meinen Traum zu leben. Genau das zu tun, was ich möchte, erachte ich als grosses Privileg. Ich weiss es sehr zu schätzen.

Sie haben in den letzten zwei Jahren den Durchbruch geschafft und dürfen sich zu den 30 besten Triathleten der Welt zählen (World Ranking aktuell Nummer 22). Sie kämpfen sich von Meilenstein zu Meilenstein. Was ziehen Sie für eine Zwischenbilanz?

Ich war natürlich sehr happy, als ich vor etwa zweieinhalb Jahren innerhalb weniger Wochen U23-Europameister, den Europacup und einen Weltcup gewann. Die drei Rennen haben mir dann auch etwas den Indikator gegeben, dass die Olympischen Spiele in Tokio schon eine Option werden könnten, obwohl wir eigentlich erst mit Paris 2024 geplant hatten.

Sie haben sich im Team Relay und im Einzel für Tokio qualifiziert. Kam Ihnen die Verschiebung der Spiele auf dieses Jahr gelegen?

Es war sicher nicht negativ, weil ich somit noch einmal ein wichtiges Jahr hatte, um mich weiter zu entwickeln. Aufgrund der wenigen Wettkämpfe konnte ich ein Augenmerk auf das Training legen und so weiterhin grosse Fortschritte erzielen. Das zeigt sich auch bei den Laufwettkämpfen, an denen ich teilnehmen konnte und meine Bestleistung immer unterbieten konnte.

Sie streichen das Positive aus der Corona-Saison heraus.

Klar, es gibt positive und negative Sachen. In der höchsten Klasse, der WTS, konnte letztes Jahr ein einziges Rennen ausgetragen werden, weshalb mir die Rennerfahrung nach wie vor fehlt. Dennoch klassierte ich mich im einzigen Rennen der Saison in Hamburg auf Rang 10, was mir aufzeigte, dass ich auch bei grossem Druck mithalten und abliefern kann. Positiv war sicher auch, dass wir in St. Moritz trotz Corona immer beste Trainingsbedingungen hatten. Wir hatten fast immer Zutritt ins Schwimmbad oder konnten im Swiss-Olympic-Gym trainieren.

Triathlet Max Studer aus Kestenholz auf dem Rennrad in Gran Canaria. Zvg / Solothurner Zeitung

Haben Sie Angst, an Covid zu erkranken?

Nicht unbedingt. Es macht einfach alles komplizierter, weil vieles mit Reisen zusammenhängt. An einen der wenigen Wettkämpfe zu reisen, ist immer mit der Gefahr verbunden, positiv getestet zu werden und wenn man dann irgendwo zehn Tage feststeckt, ist das für die Olympiavorbereitung nicht besonders förderlich. Deshalb versuchen wir die Wettkämpfe wegen den Reisebeschränkungen so gut wie möglich zu vermeiden und stattdessen den Fokus auf das Training zu legen.

Max Studer an den Olympischen Spielen in Tokio, das muss wie Musik in Ihren Ohren klingen.

Noch bin ich von Swiss Triathlon nicht selektioniert, aber ich rechne damit. Wenn es dann soweit ist: Ja, definitiv. Wenn ich an den Zeitpunkt denke, als vor drei Jahren die Qualifikationsperiode für Tokio begann, hätte ich es niemals für möglich gehalten, dass ich heute schon an diesem Punkt stehe und an den Olympischen Spielen teilnehmen kann. Ich bin happy, aber auch dankbar meinem Umfeld gegenüber, sei es Coach Brett Sutton, die TriSutto-Trainingsgruppe, meine Familie oder meine Sponsoren, die mich unterstützen. Und auch all die Leute, die meinen Weg verfolgen und immer viel Erfolg wünschen. All denen mit eine Olympiateilnahme etwas zurückgeben zu können, wäre wunderschön.

Was erwarten Sie von Ihrer Teilnahme in Tokio?

Diese Olympischen Spiele werden mit der aktuellen Situation bestimmt etwas ganz Besonderes. Aber auch sonst ganz generell wird die erste Teilnahme eine spezielle Erfahrung für mich sein. Es macht mich stolz, dass ich die Schweiz in Tokio vertreten darf. Und ich hoffe, dass ich dann an meinem Weg anknüpfen kann und 2024 in Paris noch mit etwas grösseren Erwartungen auf ein Topergebnis bestätigen kann.

Was ist Ihre Mission?

Für die Olympischen Spiele in Tokio gilt es in erster Linie, Erfahrungen zu sammeln. Aber ich will sicher auch die Chancen nutzen, die sich ergeben werden. Ich werde versuchen, am Tag X meine Bestleistung abrufen zu können. Es wäre sicher nicht eine Enttäuschung, wenn es in Tokio kein gutes Ergebnis geben sollte. Wichtig ist, dass ich die Erfahrungen mitnehme für in drei Jahren in Paris. Wir rechnen damit, dass ich dann mein Karrierehöhepunkt erreichen werde.

Dann sind Sie ein Medaillenkandidat! Oder was rechnen Sie sich für Paris aus? Sie gehören ja schon jetzt zu den 30 Besten.

Ich habe mit Trainer Brett auch schon darüber gesprochen. Es ist schwierig einzuschätzen, auf der höchsten Stufe WTS war ich bislang noch nie auf dem Podest, aber sicher ist das Ziel, mich stetig zu verbessern und in der absoluten Weltspitze anzukommen und gegen die Besten konkurrenzfähig zu sein.

Max Studer gewann in Kitzbühel seinen ersten Elite-Europameistertitel in der Super-Sprint-Distanz. Johann Groder/Freshfocus / Expa

Blicken wir etwas zurück: Wie sind Sie überhaupt auf den Triathlonsport gekommen?

Ich war im Fussballverein und im Kinderschwimmen in Kestenholz. Da kein Schwimmklub in der Nähe war kam ich zum Triathlon Team Oensingen. So rutschte ich mit meinem Bruder Felix in den Triathlonsport. Am Anfang übten wir den Sport aus purem Spass aus, machten Fortschritte und wurden immer erfolgreicher, so nahm das dann seinen Lauf. Schliesslich gingen wir in Kreuzlingen in ein Sport-Internat.

2017 entschlossen Sie sich mit Ihrem Bruder Felix in die Trisutto-Trainingsgruppe nach St. Moritz zu wechseln. Ein grosser Schritt.

Ja, ich mag mich erinnern: Wir wechselten nach der Saison und reisten dann für das Wintertraining sogleich nach Australien. Davon konnte ich enorm profitieren. Als wir zurückkamen entschied ich mich, hier eine Wohnung zu mieten, um mehr Regelmässigkeiten im Alltag zu haben. Hier in St. Moritz haben wir sowohl im Sommer wie auch im Winter rund um die Swiss-Olympic-Infrastruktur hervorragende Trainingsbedingungen. Dennoch reisen wir vor allem im Winter oft auch nach Gran Canaria ins Trainingslager, um dort den Fokus auf das Radfahren zu legen.

Sie haben in der Trisutto-Trainingsgruppe unter dem renommierten Coach Brett Sutton den Knopf aufgetan.

Als ich hierherkam war ich noch ein junger Nachwuchsathlet, mit ersten Versuchen in der Elite. Das war ein Zeitpunkt, an dem ich noch nicht so erfolgreich war und mich schwertat, den Durchbruch zu schaffen. In den ersten eineinhalb Jahren konnte ich enorm von der Professionalität von Brett Sutton und den Athleten profitieren. Zu sehen, wie etwa Nicola Spirig, Daniela Ryf oder auch Reinaldo Colucci trainieren und zu realisieren, was es braucht, um Erfolg zu haben, hat mich enorm weitergebracht. Ich weiss, was es bedeutet, Ziele zu verfolgen. Ich war noch nicht so fokussiert auf den Sport und realisierte, dass ich mich auch nebst den Trainings noch enorm verbessern kann. Das Commitment, hierherzukommen, war genau das Richtige für mich.

Seither zeigt Ihre Leistungskurve steil nach oben.

Als Athlet bin ich in schwierigen Zeiten zu ihm gewechselt und konnte mich von Jahr zu Jahr steigern. Ich kann Brett vollends vertrauen und dadurch erlebe ich auch eine sehr positive Zeit, es geht immer stetig bergauf – bis zum Radunfall vor einem Jahr. Aber auch diese Erfahrung hat mir geholfen, sodass ich auch dank der Erfahrung und Hilfe von Brett gestärkt daraus gekommen bin.

Schwierige Zeiten? Wie meinen Sie das?

Ich war sehr erfolgreich als Junior, doch der Sprung von den Junioren zur Elite ist sehr gross. Ich hatte am Anfang neben dem Sport immer etwas zu tun und dann plötzlich nur noch den Sport zu haben, war nicht einfach. Ich hatte wohl sportlich auch nicht das ideale Umfeld, um weiter zu kommen. Ich begann dann auch mental an mir zu zweifeln: Vielleicht bin ich wirklich einfach nicht gut genug für die Elite? Mein Bruder Felix absolvierte per Zufall eine Trainingswoche bei TriSutto in St. Moritz. Danach telefonierte Brett Sutton mit meinem Vater und teilte ihm mit, dass er Felix gerne trainieren möchte. Mein Vater informierte Brett, dass auch ich Triathlon mache und so wechselten wir beide zur TriSutto-Trainingsgruppe. Es gab mir dann eine völlig andere Sichtweise, auch die Trainingsart hat zu mir gepasst und so fand ich auch in der Elite wieder zum Erfolg zurück. So konnte ich in den letzten zwei Jahren grosse Fortschritte erzielen.

Max Studer springt ins Wasser. Pascal Muller/Freshfocus

Sie investieren sehr viel Herzblut und im Gegensatz zu den Spitzenfussballern verdient man auch als Weltklasse-Triathlet nicht Dutzende Millionen. Wie halten Sie das im Gleichgewicht?

Als Junior haben mich sicher meine Eltern sowohl finanziell wie auch organisatorisch sehr stark unterstützt, ich bin Ihnen sehr dankbar. Dann sind sicher die Institutionen sehr wichtig, zum Beispiel die Sporthilfe, die mich unterstützt. Und dann kommt mir auch die Spitzensport-RS, also das Militär, zugute, da ich einige WK-Tage absolvieren kann, das ist extrem gut. Und dann schätze ich all meine Sponsoren sehr, denen ich eine gewisse Gegenleistung geben kann, aber viel ist natürlich auch Goodwill dabei, weil sie gerne einen jungen, motivierten Sportler unterstützen. Auch Swiss Triathlon hat mich immer unterstützt und versucht, das Beste für mich herauszuholen.

Hat Sie der Schritt zum Profi in einer Randsportart viel Mut gekostet?

Ich habe im Verteilzentrum in der Migros in Neuendorf eine Lehre als Logistiker abgeschlossen – ich hätte dort die Möglichkeit gehabt, zu bleiben und weiterzumachen. Aber mein Ziel war es, die Spitzensport-RS zu absolvieren, die ich dann nach der Lehre absolviert habe. So hatte ich die Unterstützung vom Militär, den Weg als professioneller Sportler zu verfolgen. Als U23-Athlet war es mir sehr gut gelaufen, sodass ich mich dafür entschied, den Traum weiter zu verfolgen.

Der Schritt zum Profi, vollends nur noch den Sport zu haben, ist sicher auch nicht einfach.

In der Lehre hatte ich noch 80 Prozent gearbeitet, nachher die Umstellung zum Profisportler – das war in der Tat speziell. Ich brauchte ein, zwei Jahre, um den Tritt zu finden. Der Wechsel nach St. Moritz war dann sehr wertvoll für mich. Das hat mir den Fokus gegeben, sodass ich mich stetig steigern konnte.

Max Studer (rechts) mit seinem jüngeren Bruder Felix vor etwas mehr als fünf Jahren. Bruno Kissling / OLT

Sie haben den Weg zum Spitzenprofi nach St. Moritz vorerst mit Ihrem Bruder Felix in Angriff genommen. Er ist ein enger Wegbegleiter, was bedeutet er Ihnen?

Ich verdanke ihm sehr viel. Ich muss sagen, dass ich wohl nicht hier wäre ohne ihn. Wir hatten immer zusammen Triathlon gemacht und uns gegenseitig gepusht. Er ist zwei Jahre jünger als ich, aber körperlich war er lange Zeit auf meinem Niveau. Wir hatten uns immer herausgefordert und ich habe als kleiner Bub auch sehr oft gegen ihn verloren. Das hat mich immer genervt (schmunzelt). Als ich dann noch etwas fokussierter war und mehr trainierte als er, zahlte sich das plötzlich aus.

Ihr Bruder hat mittlerweile den Weg zum Profitriathlet nicht mehr weiterverfolgt.

Wir haben es lange Zeit zusammen gemacht, für mich war es sehr wertvoll, jemanden wie ihn an meiner Seite zu haben, ob früher als Junior oder auch später in den Anfängen von St. Moritz oder in Australien. Er hat vor etwa eineinhalb Jahre aufgehört, er hat hier in St. Moritz gesehen, was es braucht, um an die Weltspitze zu kommen. Er macht es gerne, aber er hatte nicht den Willen, so viel zu investieren, sowohl trainingsmässig wie auch persönlich. Man ist nicht mehr oft zu Hause, wo man aufgewachsen ist. Der Kontakt zu Freunden und Kollegen ist schwierig, weshalb er sich dazu entschloss, aufzuhören. Ich habe auch heute noch eine sehr gute Beziehung zu ihm, er verfolgt mich sehr oft, schaut meine Rennen, besucht mich oft hier in St. Moritz. Er hat nun ein Architekturstudium in Zürich begonnen und ihm gefällt das sehr. Er bereut seinen Schritt überhaupt nicht und ich bin glücklich für ihn, dass er seinen Weg geht und etwas gefunden hat, das seine Leidenschaft ist.

Wir blicken zum Abschluss weit voraus: Sind längere Triathlon, wie etwa ein Ironman, eines Tages für Sie ein Thema?

Bis Paris 2024 konzentriere ich mich sicher auf die Olympischen Distanzen. Was ich sicher nach Olympia ins Auge fassen will, sind die Triathlon 70.3 (Anm. d. Red.: Ein Triathlon 70.3 besteht aus 1,9 km Schwimmen, 90 km Rad und 21,1 km Laufen). Diesen Weg sind auch schon andere Athleten gegangen. Nicola Spirig bestreitet sogar in diesem Jahr auf die Olympischen Spiele als Vorbereitung Langdistanzrennen. Das wird noch einmal eine ganz andere Challenge für mich. Und es hilft sicher meiner Entwicklung, auch solche Rennen zu bestreiten.