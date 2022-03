EHC Olten: Trainer Lars Leuenberger im grossen Interview

Interview EHCO-Trainer Lars Leuenberger vor dem Playoff-Auftakt: «Wir dürfen nie vergessen, woher wir kommen» Lars Leuenberger zieht im Interview vor dem Auftakt der Playoffs gegen Sierre eine Bilanz zur Qualifikation. Und der EHC-Olten-Trainer blickt nach vorne und sagt, warum es gut ist, den Ball flach zu halten. Silvan Hartmann und Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 12.03.2022, 04.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zeigt, wo's lang geht: Der fordernde EHCO-Trainer Lars Leuenberger. Marc Schumacher / freshfocus

Lars Leuenberger, die Qualifikation ist abgeschlossen. Was hat Sie am meisten positiv überrascht?

Es gibt sehr viele Sachen, die gepasst haben. Man darf nicht vergessen: Wir hatten keine einfache Vorbereitung, wir mussten uns zuerst finden, die Resultate in der Vorbereitung hatten nicht unseren Erwartungen entsprochen. Wir konnten dann aber einen unglaublichen Saisonstart hinlegen, wir haben Spiele gewonnen, die wir gegen Ende der Qualifikation dann verloren haben. Mich hat der Saisonstart positiv überrascht, auch weil alle von Anfang an den Willen und Ehrgeiz gezeigt haben, einen Schritt nach vorne zu machen und alles reinzuwerfen, was es braucht, um erfolgreich zu sein.

Und das Negative? War es die Genügsamkeit, die plötzlich Einzug gehalten hat?

Ich denke, es war ein Rattenschwanz mit all den Verletzungen. Für mich ist klar, wann es losging: Dion Knelsens Verletzung hat uns wehgetan, zuvor konnten wir alles Mögliche noch kaschieren, dann ging das nicht mehr. Mit seinem Ausfall realisierten wir, dass das ein grosser Verlust ist, den wir nicht so einfach wegstecken können. Dann konnten wir am 23. Dezember mit dem 2:0-Sieg gegen Kloten einen riesigen Effort leisten. Und dann merkte man schon, dass es schwierig wurde, daran anzuknüpfen, als dann auch noch die Coronapause kam und wir nicht mehr spielen konnten. Wir dürfen uns nicht blenden lassen: Es war die erste Linie, die uns über die Saison hinweg getragen hat.

«Der EHC Kloten versucht in seiner vierten Saison aufzusteigen. Wir in Olten befinden uns mit mir in der ersten Saison. Wir sollten deshalb den Ball flachhalten, hart arbeiten und dann schauen wir, was dabei rauskommt.»

36 Siege in 50 Spielen, eine wunderbare Zahl: Würden Sie jetzt bilanzieren, dass man das Optimum herausgeholt hat aus dieser Qualifikation?

Nein, das Optimum war es nicht. Wenn wir, wie Kloten, gesund durch die Qualifikation gekommen wären – sie hatten ja keine Leader, die sich verletzten – dann bin ich davon überzeugt, dass wir sie bis zum Schluss hätten herausfordern können. Aber es gibt immer Positives: Wir haben wieder alle viel gelernt aus diesen Situationen – kleine Details und Erkenntnisgewinne, die ich gerne mitnehmen werde.

Was meinen Sie damit?

Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber man sieht in den schwierigen Phasen schon, wer bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Mitreiten, in den Zug sitzen und losfahren, das kann jeder.

Wurden Sie denn vom einen oder anderen Spieler überrascht?

Es ist immer dasselbe im Leben, ob im Sport oder im Privaten: Man lernt die Menschen ja immer besonders gut kennen, wenn es schwierig wird und es Herausforderungen zu meistern gibt. Wer kann in eine Lücke springen, wer nicht? Wir haben das im Staff zu spüren bekommen, aber das ist überhaupt nicht böse gemeint. Viele können das gar nicht, weil sie die entsprechenden Leader-Qualitäten nicht besitzen. Aber wenn es gut läuft, dann haben alle Freude. Ich habe das Gefühl, dass die Euphorie zwischenzeitlich etwas gross wurde. Wir dürfen einfach nie vergessen, woher wir kommen. Der EHC Kloten versucht in seiner vierten Saison, aufzusteigen. Wir in Olten befinden uns mit mir in der ersten Saison. Wir sollten deshalb den Ball flachhalten, hart arbeiten und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Ich habe auch das Gefühl, dass es uns sicher nicht schlecht getan hat, dass wir die eine oder andere Ohrfeige kassiert haben, damit wir wieder wussten, was es auf diesem langen Weg überhaupt braucht, Erfolg zu haben.

Lars Leuenberger nimmt in Kloten sein Timeout und spricht zur Mannschaft. Claudio Thoma / freshfocus

War es für Sie als Trainer in der ersten Swiss-League-Saison ein Lernprozess, dass man in der Swiss League nicht die gleichen Ansprüche an die Spieler stellen darf, wie Sie dies in Bern oder Biel noch konnten?

In all diesen Monaten habe ich viel gelernt und musste die eine oder andere Idee auf einen etwas anderen Weg versuchen, einzufädeln. Nach all diesen Monaten sieht man auch, warum wir in der Swiss League spielen und nicht in der National League. Aber der Effort darf nie anders sein. Alle sind Profis, wir haben die gleichen Voraussetzungen wie ein National-League-Team und haben auch das gleiche Programm, im Krafttraining, auf und neben dem Eis.

Sie sind ein sehr fordernder Trainer.

Das ist sicher so. Wir hatten einen Plan, der leider nicht immer aufgegangen ist. Man hätte noch besser und härter an die Sache gehen können, ich hatte nach den Weihnachten gerne die Intensität etwas reduziert, aber das ging leider nicht. Es war kräfteraubend, aber man kann sich diesen Prozess nicht aussuchen. Das reibt und verschleisst, da muss man immer aufpassen, das ist ein schmaler Grat auch für uns im Trainerstaff.

Es hat gezwungenermassen viele Rochaden gegeben. War es auch als Signal zu verstehen, dass man mit ungenügender Leistung schnell mal überzählig ist?

Ich glaube, es kann in dieser Saison niemand behaupten, dass er nie eine Chance bekam, weil gespielt hat jeder. Und wenn ein Spieler mehr Eiszeit will, dann liegts an ihm selber, dass er so spielt und sich so einsetzt, dass er mehr spielen kann. Und ich denke, das konnte man selbst als Aussenstehender gut sehen.

Trotzdem: Es schien, von aussen betrachtet, als hätten einige Spieler einen schweren Stand bei Ihnen.

Es haben alle gespielt, es hat niemand nie gespielt. Schlussendlich hat es jeder Spieler in den eigenen Händen, wie viele Minuten Eiszeit er bekommt. Vielleicht war das früher anders hier. Aber ich bin nicht hierhergekommen, um eine gewisse genügsame Kultur zu pflegen. Ich habe den Auftrag, das Maximum aus dieser Mannschaft zu holen. Hat einer weniger gespielt, konnten wir das immer begründen.

«Vielleicht hätte es solche Spiele mit breiterer Besetzung nie gegeben - und dann wäre die Welt wieder in Ordnung gewesen.»

War gegen Ende der Qualifikation mit seiner Mannschaft nicht zufrieden: Lars Leuenberger. Marc Schumacher / freshfocus

Haben Sie eine Erklärung, warum Spieler der dritten, vierten Linie derart tiefe Skorerwerte haben? Notabene in einem Team, das in 50 Spielen beinahe 200 Tore geschossen hat.

Dazu muss ich sagen, dass diese Spieler, die sie ansprechen, nicht tiefere Skorerwerte haben als sie in ihren Saisons zuvor hatten. Natürlich habe ich mir mehr Punkte pro Spiel von ihnen erhofft, natürlich ist es unser Anspruch, Spieler besser zu machen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass viele unserer Spieler die beste Qualifikation ihrer Karriere absolvierten: Knelsen, Nunn, Horansky, Lhotak und Weder hatten noch nie so viele Punkte erreicht, Sterchi und Forget überzeugen ebenfalls. Aber ja: Es ist schade, dass wir im Verlauf der Qualifikation aus den Spielern nicht noch mehr herausholen konnten.

Woran liegt es?

Die Spieler müssen lernen zu investieren, erst recht, wenn es persönlich mal nicht so läuft. Ich durfte in Bern in der Lockdown-Saison einen Roman Josi, Mark Streit oder John Tavares erleben. Als Tavares in die Schweiz kam, hatte er monatelang kein einziges Spiel bestritten, während wir schon einige Matches absolviert hatten. Wir dachten nach den ersten Trainings noch: Jesses, ist das ein Nummer-1-Draftpick?

Und dann?

Und dann begann Tavares zu investieren: Vor jedem Training hat er den Kübel Pucks geholt und hat nach jedem Training weiter gemacht. Investieren, weitermachen, besser und besser werden. Das ist schon ein Punkt, bei dem ich nach der ersten Qualifikation als Trainer hier in Olten sagen kann: Das müssen wir besser machen.

Ein Blick auf die Konkurrenz: Während Sie von Anfang an in Topform waren und die Formkurve dann abwärts zeigte, kam die Konkurrenz, La Chaux-de-Fonds, Thurgau oder auch Langenthal immer besser in Fahrt. Nehmen Sie diese Entwicklungen besorgt zur Kenntnis?

Nein, überhaupt nicht. Ich schaue während der Saison nie darauf, was die Konkurrenz macht, mich nimmt viel mehr Wunder, wie sie es machen. Wir gingen unseren Weg und hatten unser Rezept in der Hand. Wir dürfen auch nie vergessen, wie viele Spiele wir in der ersten Saisonhälfte mit nur einem Tor Unterschied gewonnen hatten, die wir dann im neuen Jahr nicht mehr gewinnen konnten. Das beste Beispiel war das Spiel in Thurgau, als wir die Partie zwei Minuten vor Schluss verschenkten. Das gehört dazu, aber vielleicht hätte es solche Spiele mit breiterer Besetzung nie gegeben, und dann wäre die Welt wieder in Ordnung gewesen. Gut war, dass wir immer alle Fragen beantworten konnten. Hätten wir nicht mehr gewusst, weshalb wir verlieren, dann wären wir vor einem grösseren Problem gestanden. Aber das war ja nie der Fall.

Thema Verletzungen: Haben Sie es in dieser Form schon mal erlebt?

Wir hatten in Bern schon auch mal zehn Spieler verletzt. Aber es ist schon aussergewöhnlich, vor allem, weil wir nach einem Comeback dachten: «So, jetzt sollten wir doch endlich mal verschont bleiben» – und dann kam der nächste Ausfall. Es war nicht einfach, das zeigte sich gerade auch in den Special Teams, wo die Automatismen aufgrund der Rochaden einfach fehlten. Aber wir haben immer das Beste daraus gemacht.

Sie haben Ihre erste Swiss-League-Qualifikation hinter sich. Wie schätzen Sie die Liga heute ein?

Es gibt sicher viele Mannschaften, die grosses Potenzial haben. Kloten ist das Team, das am ausgeglichensten und breitesten besetzt ist. Dann folgen wir und La Chaux-de-Fonds, dann Thurgau und Langenthal. Beim SCL darf man auch nicht vergessen, dass sie ein halbes Jahr ohne Elo auskommen mussten, was vergleichbar ist mit dem Ausfall von Dion Knelsen bei uns. Wenn zwei, drei Leistungsträger ausfallen, dann wird es schwierig für alle Teams, das ist der wesentlichste Unterschied zur National League, wo es auch nach Ausfällen noch immer zwei, drei Spieler gibt, die in die Top-4-Positionen vorstossen können. Dazu kommt, dass es in der Swiss League nicht nur eine Zweiklassengesellschaft gibt, sondern drei oder vier Klassen. Das ist schade für das Gesamtprodukt.

Blicken wir in Richtung Playoffs: Was auffallend war in den Duellen gegen Kloten war das Thema Physis. Hat Ihre Mannschaft die Ecken und Kanten, die es für erfolgreiche Playoffs braucht?

Ich habe keine Bedenken, dass wir diesbezüglich nicht bestehen könnten. Wir haben gegen Kloten nicht wegen fehlenden Ecken und Kanten verloren, sondern weil wir uns zu viele Fehler leisteten. Im ersten Spiel in Kloten hatten wir sie eigentlich im Griff, im zweiten Duell waren wir zuerst besser, dann kamen sie auf. Wir konnten sie dann vor Weihnachten mit einem Effort ohne Imports schlagen und zuletzt fehlte uns die nötige Energie.

Emotional: Lars Leuenberger ist während eines Spiels in seinem Element. Andy Mueller / freshfocus

Alle sprechen von diesem Final Kloten-Olten. Inwiefern lauert die Gefahr, sich zu sehr auf die Finalserie zu verlassen?

Jeder, der schon die eine oder andere Saison bestritten hat, weiss, dass es kein Selbstläufer ist. Das ist das Brutale im Eishockey: Man kann eine super Saison haben und wenn man in den Playoffs nicht die richtigen Leute hat, wird es extrem schwierig. Ich habe schon immer gesagt: Wenn wir im richtigen Moment topfit sind, dann sind wir brutal gefährlich. Ich wünsche mir, dass wir diese Momente finden werden.

Wie nehmen Sie die Erwartungshaltung im Umfeld wahr?

Klar spürt man eine Euphorie. Aber eben: der Sport ist nicht planbar...

Der Viertelfinalgegner wird Sierre sein. Haben Sie die Preplayoffs verfolgt?

Ich habe sie verfolgt, ja. Aber mir ist vor allem auch wichtig, wie sie gegen uns gespielt haben. Wir haben fünf Mal gegen Sierre gespielt, da gibt es nicht mehr viele Geheimnisse. Wir haben ihre Spielweise noch einmal angesehen und uns auch intensiv um die Special Teams gekümmert.

Es werden ziemlich sicher einige B-Lizenzspieler in den Playoffs zum Einsatz kommen. Wie reagieren Stammspieler darauf, die in der schönsten Eishockeyzeit des Jahres plötzlich nicht mehr zum Einsatz kommen?

Man hat gerade auch wieder in dieser Saison gesehen, wie viele Ausfälle es mit Verletzungen und Krankheiten geben kann – wir müssen uns absichern, das ist ganz normal. Jeder Einzelne hat es in der eigenen Hand, zum Einsatz zu kommen. Spielen wird, wer dem Team am meisten helfen kann. Jede Entscheidung treffe ich für die Mannschaft und nicht gegen einen einzelnen Spieler.

Was würden Sie am Ende der Playoffs gerne für eine Schlagzeile über sich lesen wollen?

He did it again - er hat es wieder getan.

13. April 2016: Lars Leuenberger wird mit dem SC Bern Schweizer Meister - gelingt ihm das Kunststück auch mit dem EHC Olten in der Swiss League? Lukas Lehmann / KEYSTONE

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen