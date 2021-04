Interview EHCO-Präsident Marc Thommen: «Wenn wir rauf in die National League können, dann ­machen wir diesen Schritt auch» Präsident Marc Thommen und CEO Patrick Reber ziehen sowohl sportlich wie wirtschaftlich Bilanz zum Abschneiden des EHC Olten in der vor einer Woche abgeschlossenen Saison. Silvan Hartmann und Marcel Kuchta 22.04.2021, 05.03 Uhr

Jubelnde Oltner - das gab es am Schluss trotz Überraschung in der Playoff-Halbfinalserie gegen Kloten nicht. Marc Schumacher / freshfocus

Der EHC Olten erlebte eine Saison mit vielen Auf und Abs. Wie haben Sie persönlich die Saison erlebt?

Reber: Wir hatten eine durchzogene Qualifikation erlebt mit zwei Phasen, in denen es nicht gut lief. Doch dann hatte die Mannschaft einen hervorragenden Schlussspurt gezeigt, mir bleibt das letzte Qualifikationsspiel in Thurgau mit dem wichtigen Tor kurz vor Schluss in guter Erinnerung, das gleichbedeutend war mit der direkten Playoffqualifikation.

Die Playoffs gestaltete man positiver.

Reber: Die Mannschaft lieferte gegen Sierre eine souveräne Leistung ab, wir durften mit Genugtuung sehen, über welches Potenzial das Team verfügt hatte. Und dann im Halbfinal gegen Kloten hatten wir etwas zu viel Respekt, kamen dann aber von einem 0:3 zurück und hatten im sechsten Spiel leider das Glück nicht auf unserer Seite. Wäre die Scheibe zwei Zentimeter weiter vorne, müssten die Schiedsrichter auf Tor entscheiden, womit das Team sehr nahe am Spiel 7 gestanden wäre. Ich hätte gerne ein siebtes Spiel in Kloten gesehen, da wäre dann alles offen gewesen. Kurzum: Ein Auf und Ab in der Qualifikation mit vielen Fragen, warum wir solche Phasen durchleben mussten. Umso überzeugender trat die Mannschaft in den Playoffs auf, sodass letztlich Kloten noch ziemlich nervös wurde.

Über lange Zeit war Marc Grieder in der Doppelrolle als Sportchef und Assistenzcoach ein Thema.

Reber: Wir haben diesen Prozess schon vor der Saison intensiv diskutiert. Es gibt einen Sportausschuss mit Vertretern des Verwaltungsrates, Marc Grieder und mir und wir haben das eingehend thematisiert. Und wir haben uns am Schluss unter Abwägung aller Vor- und Nachteile entschieden, dass dies ein denkbarer Weg ist, den alle mitgetragen haben. Doch dann haben wir im Verlauf der Saison gespürt, dass es für die Spieler nicht einfach ist und es auch Trainer Fredrik Söderström schwierig ist, die Abgrenzung zwischen Assistent Grieder und Sportchef Grieder zu finden. Und da hat Marc Grieder dann hervorragend reagiert, als er gemerkt hat, dass man etwas ändern muss und hat die Änderung beantragt.

Dann kam Rolf Schrepfer.

Reber: Ein neues Gesicht, eine neue Stimme, eine neue Person. Ich habe ihn als sehr bereichernd erlebt, die Art, wie er auftritt, die Aura, was er ausstrahlt und wie er auf die Spieler wirkte. Er kam sehr gut an, er war eine sehr gute Lösung und war ein wichtiges Puzzleteil, dass die Mannschaft auf die Erfolgsspur fand.

EHCO-Präsident Marc Thommen. Marc Schumacher/freshfocus

Wie schwierig war es für Sie als Vereinsführung, die Geduld zu bewahren. Gerade im Januar, als acht Niederlagen folgten. Wie nahe standen Sie schliesslich, die Reissleine zu ziehen?

Reber: Wichtig ist, dass man eine Gesamtsituation nie isoliert betrachten sollte. Das versuchen wir auch stets zu leben. Wir wussten, dass es für alle eine schwierige Konstellation ist. Wir haben uns nach jedem Spiel, in guten wie in schlechten Zeiten, intensiv ausgetauscht und ständig analysiert. Wichtig ist, dass man nicht immer das Schlechte herausstreicht. Ich denke, das haben wir stets beherrscht, dass wir nicht die Unruhe auf den Coachingstaff und das Team übertragen haben. Wir haben eine berechtigte Erwartungshaltung, der Druck haben alle gespürt. Aber wichtig war uns auch, dass wir eine stetige Weiterentwicklung erreichen und die Frage ist dabei auch immer: Schöpft das Team das Potenzial aus? Es brauchte zum Ende der Qualifikation eine Feinjustierung, bis schliesslich in den Playoffs die Zahnräder ineinandergriffen. Am Schluss des Tages darf man sagen: Bravo, es hat funktioniert. Der Glaube an die Mannschaft und den Staff wurde letztlich honoriert.

Inwiefern hat die Coronakrise die Entscheidungsfindung beeinflusst, eben die Reissleine nicht zu ziehen und das Vertrauen an die Protagonisten auszusprechen?

Reber: Das darf nie ein Grund sein. Wenn wir der Überzeugung gewesen wären und gemerkt hätten, dass in der Situation zwischen Staff und Team etwas nicht mehr harmoniert hätte oder der Coach gesagt hätte, er erreiche die Mannschaft nicht mehr, dann hätten wir geholfen, Lösungen zu suchen und hätten auch welche angeboten. Es ist nun mal Fakt, dass wir ein Sportunternehmen sind und im Zentrum steht der Sport. Und dieser entscheidet über Sein oder Nichtsein. Wir hatten die Situation analysieren müssen und haben es richtig analysiert.

Sie, Patrick Reber, zeigen bekanntlich Emotionen an den Spielen.

Reber: Ich war sehr oft angespannt. Ich hatte Anfang Saison ein unheimlich gutes Gefühl von der Qualität der Mannschaft, ich war überzeugt von den Spielern, die wir verpflichtet hatten. Wir hatten ja einen kleinen Umbruch hinter uns, viele junge talentierte Spieler, auch noch Rohdiamanten reingebracht. So sah man einen guten Mix zwischen arrivierten Spielern mit viel Erfahrung und jungen, hungrigen Spielern. Umso frustrierender war es zu sehen, dass die Zahnräder trotz Qualität im Team in der Qualifikation noch nicht reibungslos ineinandergreifen wollten. Das hatte mich am meisten geplagt. Wir waren vom Team sehr überzeugt, mussten uns aber lange gedulden.

Marc Thommen: Wichtig zu wissen ist auch, dass die Mannschaft stets gelebt hat und funktioniert hat. Man fasst die Stimmung in der Garderobe auch als Verwaltungsrat ein bisschen auf. Am Schluss der Saison war jeder einzelne noch stundenlang sitzen geblieben, es war ein kleiner Saisonausklang, den es in diesem Stil aber in den letzten vier Jahren nicht gegeben hat. Und deshalb freut es mich umso mehr, dass wir eine Kontinuität anstreben und der Grossteil dieser Mannschaft zusammenbleibt. Ich glaube, das ist die Basis zum Erfolg, schlussendlich kann man eine Toptruppe haben mit Spielern, welche die besten Werte aufweisen, aber wenn es nicht harmoniert, laufen sie auch nicht die Extrameile. Wir wollen Spieler in Olten, die mit Herz dabei sind und nicht solche, die hier sind, weil ich hier am meisten verdienen würde. Ich bin überzeugt, dass dies der richtige Weg ist.

Der EHC Olten musste sich letztlich mit 2:4 Siegen dem EHC Kloten geschlagen geben. Urs Lindt / freshfocus

Thema Wirtschaft: Keine Zuschauer, kein Gastro. Wie haben Sie diese Coronasaison überstanden?

Reber: Das Darlehen des Bundes hat uns in diesem Geschäftsjahr die Liquidität sichergestellt. Wir warten jedoch nach wie vor auf die A-fonds-perdu-Beiträge. Ende Januar haben wir das Gesuch fristgerecht eingereicht, haben aber bis heute noch keine Verfügung erhalten. Das hängt jedoch damit zusammen, dass die Verordnung noch angepasst wurde, zuletzt am 31. März, an der wichtige Korrekturen gekoppelt sind.

Welche?

Reber: Was uns besonders tangiert, ist die Frage, wie der Ticketanteil bei den Business-Clubs und VIP-Packages zu berechnen sei. Das musste der Bund zuerst regeln. Und dann hat es per 1. April noch einmal neue Anpassungen gegeben. Nun ist es, Stand heute, so, dass wir die zwei Drittel der Ticketausfälle aus der Referenzsaison 2018/19 beantragt haben. Und diese Verfügung sollte in den nächsten Tagen zu uns kommen. In dieser sollte stehen, um welchen Betrag es sich pro Spiel handelt. Der Gesamtbetrag aus allen Spielen wird uns einen Teil der Ertragsausfälle kompensieren. Die weiteren an die A-Fonds-perdu-Beiträge gekoppelten Unterlagen wie die Gesamtlohnsumme und die Lohnsenkungsmassnahmen haben wir eingereicht.

Wie geht es dann weiter?

Reber: Mit dem ersten Gesuch konnten wir die Spiele von Oktober bis Ende Dezember abdecken, das zweite Gesuch beinhaltet die Zeit von Januar bis Ende März, damit wir das Gros der Spiele abgedeckt hätten. Wird das alles akzeptiert, sollten die ersten Gelder fliessen. Man muss dazu noch sagen, dass wir eine Vorauszahlung hätten beantragen können, wenn wir bei der Liquidität an die Grenze gestossen wären. Das war für uns aufgrund der Covid-19-Darlehen des Bundes jedoch kein Thema.

Thommen: Es hat auch einen zweiten Grund: Da wir die AG-Sanierung gemacht haben mit dem neuen 1,2 Mio. umfassenden Aktienkapital kommt hier auch ein zweiter Grund zum Tragen, der uns geholfen hat auf der Liquiditätsseite. Wobei das ist die eine Seite, denn es muss auch noch irgendwie darüber hinaus weitergehen. Und wenn man A-fonds-perdu-Beiträge will, darf die Lohnsumme in den nächsten fünf Jahren die Summe der Referenzsaison von 19/20 der Mannschaft und Geschäftsstelle nicht übersteigen. Wir sind da auf einem guten Weg, wir haben in den letzten Jahren die Zahlen bei der Mannschaft optimiert, weshalb uns das nicht betrifft. Ich will auch noch betonen, wie sehr wir den Goodwill der Sponsoren und Fans schätzen, das ist eminent wichtig.

Reber: Was unsere Wirtschaftlichkeit belastet hat, ist einerseits die Ticketausfälle von Zwei Dritteln, ein Drittel trägt immer noch der Klub das Risiko. Dann die Gastroausfälle und auch die Sponsorenausfälle wie zum Beispiel der Verkauf von Werbung am Würfel, das war ja bedeutungslos ohne Zuschauer. Das sind unter dem Strich Mindereinnahmen und diese können wir zum Teil mit den A-Fond-Perdu-Beiträge etwas auffangen. Wir haben alles Mögliche versucht, das Geschäftsjahr dauert ja noch einige Tage, aber es lässt sich schon jetzt sagen, dass es ein sehr schwieriges Jahr war. Nicht dass es uns die Existenz abgestellt hätte, aber wir sind angewiesen auf die Unterstützungsbeiträge und Unterstützung sowie grosse Solidarität aller Partner.

EHCO-Geschäftsführer Patrick Reber. Bruno Kissling

Was gibt es langfristig für Schäden zu beklagen?

Thommen: Wir mussten ja auch das Budget der nächsten Saison verabschieden. Es war schwierig, dies zu benennen, denn es ist unklar, wie lange sich die Corona-Bremsspur noch weiterzieht. Wir erleben nun erste Öffnungen, geht es damit weiter, ist alles schön und gut, dann wird sich bestimmt auch die Wirtschaft wieder erholen, aber was, wenn es noch einmal zu einem Lockdown kommt? Wir gehen in der Planung davon aus, dass wir im Herbst wieder vor Zuschauern spielen können, die Hoffnung ist gross, aber wir wissen es schlicht noch nicht.

Was haben diese Unsicherheiten für Auswirkungen im Sponsoring?

Thommen: Wir werden sicher im gesamten Sponsoring-Bereich kämpfen müssen. Wir konnten in diesem Jahr sogar neue Sponsoren gewinnen aus Branchen, auch solche, die von der Krise profitieren konnten. Und da gehört ein grosses Lob an das Team ausgesprochen, das dafür sorgt, dass trotz allem eine gewisse Stabilität vorhanden ist. Das Ziel ist natürlich, dass wir mit grosser Arbeit in der kommenden Saison wieder unser Niveau erreichen. Es steht uns eine harte Zeit bevor, auch wenn wir vor Zuschauern spielen können. Aber das betrifft ja die gesamte Sport- und Eventbranche. Ich bin ein positiv denkender Mensch und bin zuversichtlich. Wir wollen diesen Weg gehen.

Reber: Wir dürfen auf unglaublich viel Solidarität zählen. Leute, die schon während der Saison uns mitgeteilt haben, dass sie auf Rückerstattungen verzichten werden. Sponsoren, die geschrieben haben, dass sie uns vollends unterstützen, kein Geld zurückhaben wollen und auch nächste Saison dabei sein werden. Alles Gesten, die unglaublich schön sind.

Und auch wichtig.

Reber: Sehr wichtig, weil es einen grossen Teil ausmacht, dass wir weiterarbeiten konnten. Man muss sehen: Wir haben eine Tribüne gebaut, 2900 Plätze kreiert – und dann war nach 4 Spielen trotzdem Schluss. Dann haben wir eine komplette Saison ohne Zuschauer absolviert. Und wir hatten Phasen im Büro, da hatten wir die Pressekonferenzen des Bundes und des Kantons abgewartet, da wurden wir immer wieder mit einer neuen Ausgangslage konfrontiert und wir haben immer sofort nach Lösungen gesucht und angestrebt.

Stichwort Livestream.

Reber: Ein Superprodukt ist es geworden! Wir sagten uns: Kommt, die Leute können nicht zu uns kommen, dann wollen wir halt zu ihnen in die Stube. Wir wollen sie teilhaben lassen an unserem Verein, am Eishockeysport. Wir hatten auch keine Anlässe mehr, keine Businesslunchs, keine Apéros, keine Sponsoringevents – die sozialen Kontakte, was so enorm wichtig ist, haben nicht mehr stattgefunden, einfach alles weggebrochen. Auch suchten wir Zusatzleistungen für Partner und Sponsoren, und fanden mit dem Livestream geeignete Werbe-Plattformen. Da hatten wir mit kreativen Ideen versucht, ein bisschen Normalität zu schaffen. Wir waren oft nicht mehr Fahrer, sondern bloss noch Passagier. Aber unsere grossen Bemühungen wurden allseits sehr geschätzt.

Thommen: Ein Beispiel der Kreativität: Wir haben immer ein schönes Weihnachtsessen mit Spieler und Familie. Das konnten wir auch nicht durchführen. Schliesslich haben wir für alle ein Päckli erstellt, individuell abgemessen, wie viele Personen zu Hause sind. Dann haben das alle für sich gekocht, worauf wir über ein Zoom-Meeting das Weihnachtsessen genossen haben. Das war speziell, aber trotzdem auch wunderschön.

Der EHCO-Talk zum Saisonabschluss. EHCO TV

Apropos Tribüne. Das Kleinholz hat nun Sitzplätze verbaut. Bleiben diese bestehen?

Reber: Einen Teil davon, wäre unser Wunsch. Wir sind derzeit in den finalen Gesprächen mit der Vermieterin, der Sportpark Olten AG. Wir würden gerne die Sitzplatzkapazität erhöhen, das Ziel wäre, 600 bis 700 Plätze zu behalten. Wir haben die Rückmeldungen aus den vier Spielen erhalten, dass sich die Leute sehr wohl gefühlt haben auf den Sitzen. Wir stellen uns vor, die Sektoren C1 und C2 so zu belassen – also gegenüber der Haupttribüne. Da sind wir in guten Gesprächen. Wir wissen auch noch nicht, wie die nächste Saison aussieht. Gibt es wieder eine Sitzplatzpflicht? Es gibt noch viele Fragen, die bis zum Saisonstart auch in diesem Punkt zu klären sind.

Die Ambitionen sind immer ein grosses Thema. Wie will sich der EHC Olten in der nächsten Saison positionieren?

Reber: Wir haben hier in Olten ganz klar die Ausrichtung, ein starkes, gutes Team zu haben, das um die Top-4-Plätze spielt. Wir wollen vorne mitspielen können und der EHC Olten wird auch nächste Saison Ambitionen haben. Sportchef Marc Grieder ist mit Hochdruck dran, das Team zu formen und ich bin überzeugt, dass uns das auch nächste Saison gelingt.

Thommen: Ich sage immer: Wir wollen eine kontinuierliche Entwicklung im Klub sehen. Und wenn wir rauf in die National League können, dann machen wir diesen Schritt auch. Das Ziel muss daher sein, eine Mannschaft zu haben, die darum kämpfen kann.

Das ist ein grosses Spannungsfeld. Sie mussten die Ausgaben für das Team nach unten korrigieren. Um solche Ziele zu erreichen, müssten Sie eigentlich weiter investieren.

Thommen: Also Langenthal ist Schweizer Meister geworden mit einem kleineren Budget, als wir hatten – und zwar nicht nur einmal. Schlussendlich muss die Chemie im Team stimmen. Wir wollen Spieler, die das Herz hier haben und für den EHC Olten kämpfen. Ich gehe davon aus, dass wir noch drei, vier, vielleicht sogar fünf Transfers tätigen werden. Da sind wir dran.

Aber Kloten als Beispiel kann auf alle Eventualitäten reagieren, haben sechs Linien zur Verfügung. Da sind gewichtige Unterschiede auszumachen.

Thommen: Aber es hat ja nicht viel gefehlt. Da muss man aber eingestehen, dass Kloten der einzige Swiss-League-Klub ist, der mit einem National-League-Budget angetreten ist.

Reber: Es ist wichtig, dass wir das Kader nach Preis und Leistung optimiert haben, das wird auch in Zukunft wegweisend sein. Klar muss man gewisse Entscheidungen treffen, ohne zu wissen, wie viel Marketingerträge man generiert. Das unternehmerische Risiko müssen wir stets abwägen und ich denke, da haben wir einen gesunden Prozess im Hinblick auf das Budget der nächsten Saison geführt.

Thommen: Ich bin sehr überzeugt, dass wir auch in der nächsten Saison eine sehr kompetitive Mannschaft haben werden.